Турция начала военную операцию в Ираке. Другие страны останутся в стороне

На днях Турция начала военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Власти страны пытаются не допустить создания курдского государства, поэтому противостоят его организации на своей территории, в Сирии и Ираке. Несмотря на исторически активную поддержку курдов со стороны США, они не будут препятствовать операции.

Турция начала военную операцию «Коготь-Замок» против РПК на севере Ирака. Объединение является запрещенным в республике и считается угрозой национальной безопасности.

В операции задействовали ВВС и силы спецназа. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что самолеты нанесли авиаудары по пещерам, туннелям, складам, бункерам и укрытиям боевиков. По его словам, поставленных целей на первом этапе удалось достигнуть, но борьба будет продолжаться до тех пор, пока последний террорист не будет ликвидирован.

Ирак со своей стороны осудил военную операцию соседа. Власти страны считают, что операция Турции нарушает суверенитет и неприкосновенность страны, и призывают не превращать территорию в арену конфликтов и «сведения счетов внешними силами».

Противоборство Турции и Рабочей партии Курдистана ведется с 1984 года. Турция с разной периодичностью наносит удары по лагерям, укрытиям, складам и командным пунктам, где могут находиться боевики РПК. Ирак каждый раз осуждает действия военных и обвиняет в нарушении своего суверенитета, написал ТАСС.

Оборонительный удар

Власти Турции заявляли, что с территории Ирака на юг их страны готовилось вторжение. По словам шеф-редактора восточной редакции ИА Regnum Станислава Тарасова, Турция нанесла опережающий удар. Специалист объяснил «360», что страна часто выдвигает такие версии для своих действий против РПК.

Источник фото: РИА «Новости» / Дмитрий Виноградов

«Она действует стандартно, используя авиацию, десант, и наносит удар по району, где находятся, как она считает, базы Рабочей партии Курдистана, которая объявлена террористической», — рассказал Тарасов.

По словам политолога, вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, задача Турции в Ираке вполне стандартна — не допустить создания прообраза курдского государства. Эксперт рассказал, что поэтому страна противостоит организациям курдов на собственной территории, в Сирии и в Ираке.

Турция демонстрирует, что она не допустит никакого движения, которое было бы направлено либо на появление курдского государства, либо против против турецких интересов <…>. В данном случае Турция стремится максимально уменьшить вооруженное влияние Рабочей партии Курдистана операциями на территориях соседних стран Алексей Макаркин.

При этом Турция начала проводить военные операции против курдов в Ираке после свержения Саддама Хусейна, а в Сирии — после начала военных действий.

Источник фото: РИА «Новости» / Дмитрий Виноградов

Реакции России и США

Борьба Турции с Рабочей партией Курдистана идет уже почти 40 лет. По словам Макаркина, в нынешней операции США и другие страны не будут препятствовать президенту Турции Реджепу Эрдогану. Специалист напомнил, что в прошлом США исторически поддерживали курдов в борьбе против Саддама Хусейна и содействовали их автономии в Ираке. Кроме того, они не позволяли полностью ликвидировать курдское движение в Сирии, но в данном случае не будут вступаться за РПК.

«В Ираке после свержения Саддама Хусейна появилась конструкция, которая включала в себя курдскую автономию. Сегодня она сохраняется, автономия функционирует, что не мешает Эрдогану проводить такие военно-полицейские операции. При этом захватывать территорию Ирака он не собирается», — прояснил Макаркин.

Россия тоже не будет препятствовать Турции, поскольку у нее нет интересов в Ираке. Но есть интересы в Сирии, где странам удалось найти компромисс, объяснил Макаркин.

«Настолько Эрдоган терпеть не может Башара Асада, насколько Россия поддерживает сирийского лидера <…>. Но задачей Эрдогана в Сирии является не свержение Асада, а ограничение влияния курдов. Россия этому не препятствует», — рассказал Макаркин.