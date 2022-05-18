Друга Некоглая заподозрили в вымогательстве. Боец ММА известен своими скандалами

Бойца ММА Асхаба Магомедова подозревают в угрозах и вымогательстве у несовершеннолетнего. Ранее спортсмен часто становился героем новостной хроники, но не за счет спортивных побед, а из-за скандалов.

Задержание Асхаба Магомедова

Бойца смешанных боевых искусств Асхаба Магомедова задержали 18 мая в номере столичной гостиницы «Azimut Отель Олимпик Москва». По словам представителей правоохранительных органов, спортсмен подозревается в вымогательстве денег у подростка.

По версии следователей, Асхаб Магомедов и его 32-летний друг Николай Гамисония требовали полмиллиона рублей от некоего несовершеннолетнего эксперта моды. Он продал знакомой бойца ММА туфли одного из люксовых брендов, которые оказались подделкой, пояснил Telegram-канал «112».

После многочисленных звонков и угроз мать несовершеннолетнего написала заявление в полицию. Асхаба Магомедова задержали в собственный день рождения. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Полиция также обнаружила в номере отеля друзей бойца, в том числе блогера и стримера Некоглая.

Член Лиги бокса

Многие факты биографии Асхаба Магомедова известны только с его слов. Спортсмен уверяет, что родился и вырос в Москве. Якобы с ранних лет занимался боксом, потом увлекся кикбоксингом и смешанными единоборствами, уточнял сайт 24СМИ.

Точно известно, что Магомедов был членом Лиги бокса Москвы и участвовал в организованных ею соревнованиях. В июне 2017-го впервые победил на турнире MMA и К-1 «Сила и честь». В декабре стал призером чемпионата и первенства России по кикбоксингу.

В 2018 году боец сразился вничью с представителем клуба Infighting Самуэлем Даниэлем. Позже Магомедов стал лучшим на «Открытом ринге». Три года спустя вступил в Федерацию боев на голых кулаках и провел неудачную встречу с КМС по боксу и рукопашному бою Афигом Ягубовым, а также проиграл Артуру Саркисяну.

Известно, что спортсмен дружит с рэперами Soda Luv и Big Baby Tape, музыкантами Mayot и Hood Rich Luka, блогером Некоглаем и другими.

Неспортивные скандалы

Однако слава пришла к бойцу вовсе не из-за его спортивных побед. В сентябре 2021 года в интернете появилось несколько видео. На одном Магомедов издевается над лежащим на земле сослуживцем. На втором проводит спарринг с явно более слабым и неподготовленным солдатом.

Следственный комитет по Владимирскому гарнизону, в разведывательной части ВДВ которого служил Магомедов, начал проверку о нарушении уставных отношений. Кроме того, съемка видео велась на смартфон, которые запрещены на территории воинских частей с 2019 года.

Чем закончилось разбирательство — неизвестно. Единственным наказанием для Мамедова стало пожизненное отстранение от поединков в Punch Club.

Чуть позже в Сети появилось новое видео, на котором Магомедов во время поездки на автомобиле стреляет из пистолета из окна машины.

Магомедов отдыхает с друзьями, танцующими лезгинку на крыше автомобиля и стреляющими в воздух.

Также боец засветился в роликах с уличными гонками на высокой скорости и дрифтом под бодрый рэп.

Конфликт из-за парковки

В конце апреля 2022 года боец снова ввязался в скандал. Мамедов объехал шлагбаум и припарковался у Казанского вокзала. Перепалка с охранниками не переросла в драку лишь из-за вмешательства полиции. Однако задерживать спортсмена не стали. По версии Telegram-канала Baza, ему помогло удостоверение сотрудника ФСБ.

Однако сам Мамедов рассказал «Известиям», что очень торопился, так как ему нужно было проводить знакомых. При парковке он лишь задел дорожный пластмассовый конус. Когда вернулся к машине, охранники начали провоцировать конфликт и вызвали полицию. Боец написал объяснительную, и его отпустили.

«Я его не заметил, проехал и остановился. Сопроводил людей до рейса. Прихожу обратно — стоят охранники и сотрудники полиции. Начался конфликт: зачем проехал и все такое. Полицейские попросили меня пройти с ними в отделение, где я дал объяснительную и сказал, что могу восстановить этот пластмассовый конус, который не ломается, если надо, хоть десять таких купить. Мой номер записали и, грубо говоря, отпустили», — объяснил Магомедов.

В начале мая Магомедов вывихнул плечо и получил травму головы во время крупного ДТП в центре Москвы около станции метро «Белорусская».

Спортсмен ехал в Porsche Panamera вместе с блогером Некоглаем. Их машину на большой скорости протаранил каршеринговый автомобиль Kia Rio, выехавший на красный свет.