Древняя болезнь, которая страшна и сейчас. Ученые сделали важное открытие в изучении кори

Всем известное вирусное заболевание корь оказалось намного древнее, чем считалось раньше. Расскажем, что это за болезнь и откуда она взялась.

Побочный эффект животноводства

Открытие сделала команда ученых-вирусологов из немецкого Института Роберта Коха: оказалось, что вирус кори появился еще в VI веке. Ранее считалось, что вирус возник в Средневековье. К таким выводам ученых привели результаты изучения образцов легких конца XIX — начала XX века, которые хранятся одном из берлинских музеев медицины.

В частности, был восстановлен геном вируса, обнаруженного в легких девочки, умершей от кори в 1912 году. При этом был использован, говоря по-научному, метод молекулярных часов — когда возраст определялся на основе изучения мутаций. Также ученые сравнили вирус как с более ранними, так и с более поздними образцами, а еще с вирусом чумы крупного рогатого скота, который, как выяснилось в процессе исследования, оказался прямым предком вируса кори. На данный момент этот вирус считается уничтоженным, однако, как выяснило исследование, корь передалась людям именно от домашней скотины на ранних этапах животноводства. Теперь же корью может заболеть только человек.

Чем опасна корь

Корь — это острое инфекционное заболевание, представляющее особую опасность для детей. Именно малыши в возрасте до пяти лет составляют большинство летальных исходов. Еще одна неприятная черта: корь является одной из самых заразных болезней в мире. Передается она воздушно-капельным путем, а так как кашель и чихание являются наиболее распространенными симптомами болезни, передача вируса от одного человека к другому достигает 90%.

Болезнь может проявляться и в других симптомах — высокой температуре, сыпи на лице и шее. Смертельные исходы связаны с осложнениями, которые в некоторых случаях могут приводить к тяжелой пневмонии или отеку головного мозга.

Несмотря на то, что большинство смертей от кори случается в детском возрасте, болезнь опасна и для взрослых. Дело в том, что люди старше 30 лет, как правило, переносят корь именно в тяжелой форме. А особенно опасна она для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, поскольку у них ослаблен иммунитет.

Борьба с корью

Еще одно важное открытие, которое было сделано немецкими учеными, — это то, что разнообразие штаммов кори значительно снизилось благодаря массовой вакцинации. В частности, оказалось, что эволюционная линия, к которой принадлежат образцы из музея, полностью вымерла. На сегодняшний день остался единственный штамм кори — к счастью, теперь этот вирус не подвержен мутации, что в значительной степени облегчает борьбу с ним. Поэтому, как правило, корью болеют только однажды, а прививка, сделанная в раннем возрасте, делает человека застрахованным от болезни на всю оставшуюся жизнь.

Собственно, вакцинация — основной и наиболее эффективный метод борьбы с корью. По данным ВОЗ, около 95% смертельных случаев приходится на бедные страны, где плохо налажена либо вовсе отсутствует система доступной вакцинации.

Поэтому в начале XXI века ВОЗ приняла ряд программ, направленных на максимальный охват вакцинации по всему миру. Это дало определенный результат: если в 2000 году по всему миру было зафиксировано 545 тысяч случаев смерти от кори, то в 2017-м эта цифра составила 110 тысяч. Таким образом, глобальная смертность снизилась почти в пять раз.

Однако в последние годы стали наблюдаться рекордные вспышки заболеваемости корью в России и ряде европейских стран, в США и вовсе в 2019 году в некоторых штатах пришлось ввести чрезвычайное положение из-за кори. ВОЗ связывает эти вспышки с повсеместным недоверием к вакцинам, и в 2019 году организация обозначила это как одну из основных проблем современной медицины.

Тем актуальнее становится проблема сейчас, когда коронавирус во многом спутал карты национальным программам вакцинации: из-за режима самоизоляции многие в течение примерно полугода не делали прививки от кори новорожденным детям. Кроме того, во многих странах из-за транспортного коллапса была приостановлена доставка вакцин в больницы. Обеспокоенность по этому поводу еще в мае выразили крупные международные организации — ВОЗ, ЮНИСЕФ, а также партнерство GAVI, созданное супругами Гейтс для организации доступной вакцинации в бедных странах.