Древнерусские макароны, модное киноа и традиционная гречка. Когда и как готовить кашу с пользой для здоровья

Одним из важных элементов сбалансированного рациона являются крупы. Кто-то отказывается от них, боясь высокой калорийности, но при варке она уменьшается почти в шесть раз. Плюс такая еда дает долгое ощущение сытости, а это спасает от частых перекусов, рассказали в Роспотребнадзоре Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что крупы содержат огромное количество ценных веществ, без которых трудно поддерживать здоровый образ жизни. Подробнее о свойствах гречки, булгура, овсянки, киноа и полбы рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Говоря о булгуре, эксперт указал на его невысокий гликемический индекс, что важно для избегания резких скачков сахара в крови. В нем много марганца для регуляции углеводного обмена.

«При варке увеличивается объем крупы и калорийность снижается. Она может быть раз в шесть меньше, чем в сухом продукте», — подчеркнул он в эфире передачи «О самом главном».

В гречке очень много белка, кремния и клетчатки. Последней, по словам Гинзбурга, никогда не бывает слишком много. Отдельно он обратил внимание на то, что пищевые волокна гречки задерживают обратное всасывание желчных кислот, которые синтезируются из холестерина, из-за чего организму все время приходится изыскивать новый холестерин, чтобы эти кислоты выработать.

«Возникает обратный ток холестерина. Увеличиваются фракции хорошего холестерина, который идет в печень, а плохого, который идет из печени и может попасть в сосуды, становится меньше. Гречка оказывает важное отдаленное действие на нормализацию уровня холестерина, <…> играет роль для профилактики атеросклероза», — добавил Гинзбург.

Овсянка хороша своими мягкими пищевыми волокнами и вязкостью. Это оказывает хорошее влияние на слизистую кишечника. Крупа киноа, получившая большую популярность на фоне низкоуглеводных диет, обладает очень большим количеством белка, в ней мало углеводов и мало крахмала. Не забыл специалист и о полбе. Она представляет дикую однозерновую пшеницу. По сути, эту крупу можно назвать древнерусскими макаронами. У нее тоже низкий гликемический индекс, она хорошо насыщает и в ней много фосфора. Перед приготовлением полбу надо замочить в воде на час.

Гинзбург отметил, что варить крупы лучше на воде, а уже после можно добавить в них молоко при необходимости. Можно есть такую полумолочную кашу и вечером. Вместо молока можно при желании взять ряженку, добавить в нее ложку полбы или другой сваренной крупы. Получится вкусное и полезное блюдо, которое даст чувство сытости до утра, рассказал Гинзбург. Он посоветовал всем разнообразить свой рацион и не отказываться от круп.