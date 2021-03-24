Уральский идол оказался древнее Стоунхенджа и египетских пирамид. И он в России такой не один

Ученые скорректировали возраст самой древней скульптуры — Шигирского идола. Уральский артефакт оказался старше знаменитого Стоунхенджа и египетских пирамид. Исследователи не раз находили в России сенсационные следы древних, которые удивляли научный мир.

Исследователи установили точный возраст Шигирского идола, сообщил Daiy Mail. Они пришли к выводу, что деревянной скульптуре более 12 тысяч лет, и она в два раза старше знаменитого Стоунхенджа.

Изначально после первого радиоуглеродного исследования в 1990-х годах ученые поняли, что идолу примерно 9750 лет. В 2018 они проанализировали сердцевину статуи и увеличили возраст до 11 600 лет.

Недавно Михаил Жилин из Института археологии РАН в России и Светлана Савченко из Свердловского областного музея совместно с немецкими археологами вновь изучили все исследования. Они поняли, что лиственнице, из которой изготовили идола, больше 12 тысяч лет, а на самом дереве отмечено 159 колец.

Команда из немецких и российских ученых также полагает, что статую изготовили в конце последнего Ледникового периода и в начале голоцена — современной геологической эпохи. В этот период начались колоссальные климатические изменения.

Исследователи подметили, что древние скульпторы имели навыки обработки и резьбы по дереву. Вполне возможно, что Шигирский идол не единственный в своем роде.

Случайное открытие

Шигирского идола нашли в 1890 году на Урале недалеко от нынешнего города Кировград. Фрагменты статуи обнаружили по счастливой случайности во время разработок золотого прииска. Как оказалось, на этом месте в каменном веке было поселение, а благодаря торфяной почве его остатки хорошо сохранились.

В начале прошлого века археолог Владимир Толмачев начал реконструировать идола. Древняя скульптура была около 5,3 метра в длину и состояла из огромной доски из лиственницы, на которой красовался орнамент. Специалистам удалось различить на деревянной фигуре восемь личин. По предположениям ученых, идол посвящен не языческому богу, а наоборот злой силе, которую люди хотели задобрить.

Деревянный идол стал достоянием Урала. Для него даже хотели сделать отдельный музей в Екатеринбурге, а не хранить в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея. Культуролог Георгий Цеплаков заявлял, что статуя — «уникальный бренд» уральской столицы, и нужно способствовать его известности.

В Екатеринбурге даже заводили уголовное дело по факту возможного повреждения Шигирского идола. Ученые пытались получить образцы для исследования и надпилили одну из частей статуи. После этого возбудили уголовное дело на основании возможного повреждения музейного экспоната. Но следствие установило, что идол не повредили.

Следы древних

Помимо Шигирского идола, на территории России не раз находили уникальные археологические памятники, которые давали ученым новые представления об истории.

Одной из самых загадочных археологических находок остается Аркаим, найденный в 1987 году в Челябинской области. Выяснилось, что за три тысячи лет до нашей эры на этом месте построили большой город, который даже имел ливневую канализацию. Теперь же о былых жилищах напоминают только круговые фигуры, притягивающие к себе не только ученых, но и оккультистов. Открытие дало исследователям возможность доказать, что на Урале существовала раньше развитая цивилизация, которая жила в одно время с фараонами Среднего Царства Египта.

Другой сенсационной археологической находкой были берестяные грамоты из Великого Новгорода. Так же, как и Шикирский идол, эти памятники древности хорошо сохранились до наших дней. Из них исследователи узнали о повседневной жизни людей в Средневековье.

Иногда небольшая археологическая находка способна взволновать все научное сообщество. Так было и с человеческими останками, найденными в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Обнаруженная кость, по мнению, ученых принадлежала особому виду человеческого рода, не относящегося ни к неандертальцам, ни к кроманьонцам.