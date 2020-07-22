Древнее поверье подвело природу Алтая. Туристы превратили заповедные деревья в сборище масок и мусора

Алтай всегда славился своей невероятной природой, а также древними традициями. В заповедных местах существует поверье о горных духах, которым надо делать подношения. Однако вряд ли они когда-нибудь ожидали, что туристы будут вешать на деревьях медицинские маски. Местные жители уже пожаловались на приезжих правительству.

Источник фото: РИА «Новости»

Правительство Республики Алтай получило обращение от людей, требующих повлиять на туристов. Гости региона стали оставлять в заповедных местах медицинские маски и множество ленточек. Так они якобы благодарят горных духов. Об этом «360» сообщила президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая. Она отметила, что в Сети появились фото и видео, на которых видны медицинские маски на деревьях. Традиционно там вешают специальные ленты.

Вот такой ролик житель Алтая снял на вершине горы Манжерок:

«Жители писали обращение губернатору. Некоторые туристы некрасиво себя ведут по отношению к местной природе и к местному населению. Эти надписи на скалах, носки на веревках», — рассказала Зяблицкая.

По ее словам, проблемы возникают с теми людьми, кто приехал отдыхать сам по себе. Организованных туристов всегда сопровождают гиды. Они едут по спланированному маршруту, который заранее оговорен.

Есть предложения вводить туристскую полицию, чтобы за всем этим следить и штрафовать тех, кто мусорит Татьяна Зяблицкая.

«Заповедные» горы мусора

Среди тех, кто высказал свое возмущение, была известный на Алтае фотограф Светлана Казина. В Facebook она рассказала, что с приездом туристов в заповедных местах Алтая можно увидеть медицинские маски, перчатки, носки, целлофановые пакеты, презервативы, шнурки и носовые платки, которые приезжие оставляют «в дар» горным духам.

В другом посте Казина привела слова жителей Онгудайского района. Они прислали ей фото и показали мусорные кучи, которые туристы оставили после стоянок у реки.

«На Ороктойском мосту стайка парней, красуясь перед девчатами, соревнуются в кидании пивных бутылок в Катунь, кто дальше. <…> По Телецкому озеру поплыл пластик. Молодежь старательно выписывает свои имена на скалах», — перечислила фотограф.

Казина 21 июля написала, что весь мусор убрали.

Зачем на Алтае вешают ленты на деревья

На Алтае существует поверье, что у каждого водоема, камня, природного явления, зверя и горы есть свой дух-хозяин. Шаманы верили, что это некое существо, которое представляет собой объект или явление и обладает разумом.

Предки в качестве подношения горным богам использовали ленточки. Их называют «дьалама» или «кыйра». Их привязывают к деревьям или кустарникам. Изготовление ленты — это целый обряд. Ее делают из новой ткани определенной длины, для освещения окуривают дымом можжевельника.

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При этом нужно соблюдать ряд правил: ленту повязывают одним узлом, мужчины снимают головной убор. После этого человек должен повернуться на восток и поклониться. Можно также опуститься на колени, протянуть одну или две руки вперед.

В таких местах нельзя смеяться, громко говорить или ругаться. Предпочтительно выбрать белую ленту. Но также разрешаются желтый, зеленый, голубой или красный цвета.

С помощью обряда люди обращались к силам природы с просьбами и показывали свое уважение и любовь к Алтаю. Однако многие туристы не знают всех тонкостей обряда и привязывают порой любые подвернувшиеся им под руку предметы. Часто они делают это в местах родовых молений, на важных для местных жителей перевалах или источниках.