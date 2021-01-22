Древнее кладбище инков раскопали в Эквадоре. Некоторые находки поставили ученых в ступор

Во время строительства водохранилища в деревне Мулало в Эквадоре местные фермеры наткнулись на древнее кладбище инков и сообщили об этом властям. Во время раскопок археологи нашли 12 скелетов взрослых и детей и несколько глиняных артефактов, назначение которых непонятно.

История канчу

Как написал портал Ancient Origins, впервые следы того, что под землей может быть древнее кладбище, обнаружили в 2019 году, однако тогда раскопок не проводили. Специалисты начали изучать его только после того, как местные фермеры наткнулись на захоронение во время строительства водохранилища для поливки полей.

Археологи установили, что возраст этих захоронений около 500 лет. Это кладбище было на территории поселения инков.

«Мы обнаружили прямоугольную канчу инков (фундамент для домов и укреплений из земли и глины — прим. ред.) длиной 13 метров с востока на запад и шириной семь метров с севера на юг. В Андах канчу обычно делали из камня, но в Мулало камней нет. Вероятно, в последующие годы местные жители разобрали их для строительства своих домов, поэтому осталась только часть фундамента», — приводит портал слова руководителя раскопок Эстебана Акосты.

Ученые наткнулись на 12 скелетов взрослых и детей и глиняные сосуды. Среди находок оказалось несколько керамических артефактов, археологи пока не могут понять, что это такое.

Знаки

По словам Акосты, на некоторых из них были изображения христианского креста, хотя в то время колонизация только началась, и знака, похожего на букву w.

«Никто пока не знает, что может означать буква W — чье-то имя, название места, или это просто декоративная форма? Такого декора мы раньше не видели, поэтому мы думаем, что этот предмет может относиться к так называемому переходному испанскому колониальному периоду», — добавил Акоста.

Еще исследователи нашли в одной из могил странное кольцо из неизвестного металла. По предварительным данным, этот артефакт не из меди. Его назначение неизвестно. Ученые предполагают, что эта находка вообще к инкам не относится, хотя кольцо находилось в культурном слое тех времен.

Руководитель раскопок уверен, что дальнейший анализ находок поможет узнать больше о том, какой была жизнь в этой части Южной Америки во время испанского завоевания и перехода к колониальному правлению на западе континента. Это важно, потому что большую часть доступной информации о переходном периоде ученые добыли из письменных исторических источников.