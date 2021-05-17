Палестино-израильский конфликт продолжает набирать обороты, приводя к разрушениям и жертвам в секторе Газа. Тысячи людей в разных точках мира стали выходить на демонстрации в поддержку палестинцев. Они требуют прекратить выселение семей из Восточного Иерусалима и остановить бомбардировки.

Конфликт на границе Израиля и сектора Газа обострился в начале мая. Тогда израильские власти стали выселять палестинские семьи из Восточного Иерусалима. Решение суда привело к началу беспорядков и протестов.

В итоге в ситуацию вмешалась группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Когда Израиль отказался выполнять выдвинутые требования, радикалы начали запускать ракеты. Взаимные бомбардировки продолжаются до сих пор. Минздрав Палестины сообщил, что с начала обстрелов погибли более 200 жителей страны, свыше 5,5 тысячи людей были ранены. Также есть погибшие и пострадавшие с израильской стороны.

Последние дни жители разных стран стали устраивать демонстрации в поддержку Палестины. Акции собирают сотни, а где-то и тысячи человек.

Лондон

Днем 15 мая демонстрация прошла в центре Лондона. Участники акции собрались у Мраморной арки и прошли до посольства Израиля. С собой они принесли флаги Палестинской национальной администрации и плакаты с надписями «Свободу Палестине».

Сначала мероприятие проходило мирно, но затем начались стычки с правоохранителями. Во время беспорядков пострадали девять полицейских.

«Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись. В небольших очагах беспорядка во время мирного, в целом, протеста, были запущены петарды», — написала в Twitter пресс-служба Скотланд-Ярда.

Сотрудники полиции задержали девять человек по подозрению в применении насилия. Еще четверых заподозрили в нарушении правил, касающихся общественного здоровья.

Демонстрации продолжились и 16 мая, когда по улицам Лондона проехал автомобильный парад. После публикации видео с машинами в соцсетях обрушилась волна критики. Участники акции с флагами Палестины через громкоговорители призывали насиловать и убивать евреев, написал RT.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в Великобритании нет места антисемитизму: «В преддверии праздника Шавуота я выражаю поддержку британским евреям, которые не должны терпеть позорный расизм, который мы видели сегодня».

Полиция Лондона заверила, что уже проводит расследование и устанавливает личности тех, кто проезжал в колонне.

«Нам известно о нескольких автомобилях, которые присоединились к демонстрации в центре Лондона сегодня днем. <…> Офицеры находятся в районе и взаимодействуют с участниками», — заявил Скотланд-Ярд.

Париж

Накануне демонстрации в Париже префект полиции постановил запретить проведение мероприятия. Несмотря на это, на улицах города собралось большое количество людей. В какой-то момент во французской столице начались беспорядки.

По информации BFM, группа молодых людей начала бросать в полицейских камни и бутылки. Одному из жандармов, предварительно, разбили голову. Мужчина не потерял сознание, но его забрали в больницу для оказания необходимой помощи.

«Один жандарм был ранен на бульваре Орнано, где он находился в рамках операции», — уточнила префектура полиции в Twitter.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что полиция задержала как минимум 51 человека.

Еще до демонстрации правоохранители предупреждали, что будут разгонять собравшихся. В итоге они применяли против участников акции слезоточивый газ, водометы и специальное оружие с резиновыми пулями. Всего для обеспечения порядка привлекли порядка 4200 сотрудников полиции и жандармерии.

Нью-Йорк

Еще одно мероприятие в поддержку Палестины прошло в Нью-Йорке. Там на улицы вышли несколько сотен человек. Многие взяли с собой транспаранты с призывами «Прекратите израильскую оккупацию» и «Свободу Палестине», сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Сотрудники полиции временно перекрывали несколько улиц на Манхэттене, где проходили демонстранты. После этого пришедшие полностью заняли Таймс-сквер. Также на акции присутствовали автомобили с палестинскими флагами. Аналогичные акции прошли Бостоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Остине, Кливленде, Денвере, Хьюстоне и некоторых других городах США.

Брюссель

В бельгийской столице поддержать палестинцев собрались несколько тысяч жителей. Они пришли на площадь Альбертин с требованием прекратить выселять палестинцев из Восточного Иерусалима. Организаторы демонстрации еще до ее начала уведомили, что не допустят выкрикивания антисемитских лозунгов.

«Сегодня демонстрации проходят по всей Европе, а не только в Брюсселе — столице Европейского союза. Тот факт, что народ выходит на демонстрации в Европе, заявляет о своей позиции, очень важен для палестинского дела», — подчеркнул палестинский постпред при Евросоюзе Абд ар-Рахим аль-Фара. Цитату привело РИА «Новости».

Афины

Марш в Афинах начался у министерства национальной обороны, сообщило агентство новостей АМНА. От точки сбора жители города прошли до посольств Израиля и США. Перед первым зданием демонстранты скандировали Свобода Палестине», а у второго стали кричать «Ни земли, ни воды убийцам народа».

Вице-президент Греческого комитета за международную разрядку и мир Йоргос Ламбракис заявил на мероприятии, что страна поддерживает палестинский народ.

«Мы поддерживаем его справедливую борьбу за свободную Палестину в границах 1967 года. Мы требуем, чтобы правительство Греции выполнило единогласное решение парламента от 2015 года о признании независимого палестинского государства», — заключил он.

Берлин

Менее спокойно демонстрация прошла в Берлине. Там полиция разгоняла жителей из-за нарушения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Во время арестов полицию массово забрасывали бутылками, сообщил Welt. Участники выкрикивали антисемитский лозунг: «Израиль — детоубийца». Всего в центре города собралось порядка 500 человек, которые разошлись к вечеру.

При этом акции в поддержку Палестины проходили не только в этих городах. Люди собирались в Израиле, Токио, Малайзии, Индонезии, Сиднее и многих других точках мира.