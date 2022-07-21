Драги стал жертвой интриг в Италии и давления США
Политолог Дискин назвал причину отставки Драги и спрогнозировал новые увольнения в Европе
Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Это уже второй за месяц уход главы кабмина в Европе и, возможно, не последний. Европейские политики вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, ведутся на интриги США. Кроме того, они неспособны потребовать от украинских властей завершить конфликт. Такое мнение в беседе с «360» высказал заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин.
Далее — прямая речь.
Специальная операция на Украине стала триггером для внутриполитических проблем стран Запада, поражение [президента Франции Эммануэля] Макрона на парламентских выборах, отставка [британского премьера Бориса] Джонсона, серьезнейшие проблемы в Германии и теперь Италия
Надо сказать, что специальная операция, конечно, не единственная причина. Подорожание всех сырьевых ресурсов, энергоносителей, тяжелейшая финансовая задолженность. Все это, конечно, и без того было проблемой экономики Италии. Все рассчитывали, что «Супер Марио», который возглавлял Европейский центральный банк, волшебным образом наведет порядок. Но в условиях, когда политические партии интригуют и занимаются популизмом, в том числе «Движение пяти звезд», в этой ситуации навести порядок было трудно.
Плюс к этому он оказался зажат американцами в тиски. С одной стороны, от него требовали поддержки Украины, с другой стороны, итальянский избиратель задавал вопрос о том, почему для Драги Украина важнее собственной страны.
Драги заявил, что все, хватит. При этом сенат отклонил его прошение об отставке, выразил доверие. Но не сенат тут решает, коалиция взорвалась. Плюс большие проблемы — «Лига Севера» вошла в правительство Марио Драги, но при этом резко потеряла поддержку своих избирателей. Они никак не могут понять, почему надо было предавать принципы, на которых действовала партия. В случае проведения внеочередных выборов партия рискует просто провалиться.
При этом президент Италии Серджо Моттарелла — человек ответственный, он понимает, что в этой ситуации отставка, новые парламентские выборы только ухудшат ситуацию. Он пытается удержать все это на плаву. Проявление этой агонии не решит проблемы, тем более в электоральные лидеры продвигается достаточно правоконсервативная партия. Она настаивает на том, что нужно чистить авгиевы конюшни достаточно серьезно.
Интриги США
Итог этого предсказать невозможно. Потому что, с одной стороны, американцы давят, требуют, чтобы Драги остался на своем месте. По сути, он заложник и будет обеспечивать поддержку. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо говорит, что в условиях политической нестабильности Италия не сможет поддерживать больше Украину.
Американские интриги, втягивающие Европу в безоглядную поддержку Украины, превратились в кислоту, разъедающую всю политическую систему ядра Европейского союза
Европа стремительно катится к хаосу. Самое главное, что отсутствует политическая воля ядра Европы, которое бы заявило президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Либо ты принимаешь условия России и как хотите — договаривайтесь, но мы готовы поддерживать Украину на ее остатке, для восстановления, либо мы прекращаем всякую поддержку и занимаемся спасением Европы».
На это нет политической воли, а самое главное — эту волю парализуют американские интриги. При этом американцы страдают намного меньше, чем европейцы. Уже раздаются голоса, что это все задумано, для того чтобы Америка устранила своего экономического конкурента — Европу.
Кто следующий?
Следующей будет Германия. Там просто рушится коалиция. Зеленые предали свои принципы, резко рушится их рейтинг. Впереди выборы в Саксонии — осенью. Очень высоки риски огромного поражения, тогда коалиция просто рухнет и начнется длительный период нестабильности.
Еще же самое главное: в сентябре–октябре с очень высокой долей вероятности начнется глобальный экономический кризис. Никому мало не покажется. В этой ситуации христианские демократы (партия «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) — прим. ред.) не рвутся [к власти], чтобы их [потом] обвинили в том, что они не предвидели этот кризис.
Безумные консерваторы Великобритании стараются сохранить [главу МИД] Лиз Трасс в качестве лидера консерваторов в ситуации, когда министр финансов [Надхим Захави] говорит им, что не этим надо заниматься, надо все силы направить на то, чтобы страну сохранить.
Например, по оценке Международной ассоциации финансовых консультантов, кризис даст падение 20-25% ВВП. Аналог этому — только кризис 1928–1932 годов, когда были голодающие, когда весь капитализм был на грани краха
Почему президент США Джо Байден занимает эту позицию? Потому что поддержка войны на Украине — это единственное, чем ему удается удержать разношерстную коалицию демократов. Иного способа нет. Как только он переключится на внутреннюю повестку дня, <…> 8 ноября [на выборах в палату представителей] демократов ждет просто разгром. Коалиция была склеена на одном лозунге: «Нет [бывшему президенту США Дональду] Трампу».
Когда он снимет идею, что каждый, кто выступает против Украины, — предатель, в этот момент начнутся дискуссии относительно того, что он делает со страной. В этот момент коалиция демократов развалится, а разваленная коалиция откроет шлюзы для республиканского потопа.
Марио Драги — это просто симптом, часть общего процесса, который происходит.