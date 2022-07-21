Драги стал жертвой интриг в Италии и давления США

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Это уже второй за месяц уход главы кабмина в Европе и, возможно, не последний. Европейские политики вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, ведутся на интриги США. Кроме того, они неспособны потребовать от украинских властей завершить конфликт. Такое мнение в беседе с «360» высказал заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин.

Далее — прямая речь.

Специальная операция на Украине стала триггером для внутриполитических проблем стран Запада, поражение [президента Франции Эммануэля] Макрона на парламентских выборах, отставка [британского премьера Бориса] Джонсона, серьезнейшие проблемы в Германии и теперь Италия

Надо сказать, что специальная операция, конечно, не единственная причина. Подорожание всех сырьевых ресурсов, энергоносителей, тяжелейшая финансовая задолженность. Все это, конечно, и без того было проблемой экономики Италии. Все рассчитывали, что «Супер Марио», который возглавлял Европейский центральный банк, волшебным образом наведет порядок. Но в условиях, когда политические партии интригуют и занимаются популизмом, в том числе «Движение пяти звезд», в этой ситуации навести порядок было трудно.

Плюс к этому он оказался зажат американцами в тиски. С одной стороны, от него требовали поддержки Украины, с другой стороны, итальянский избиратель задавал вопрос о том, почему для Драги Украина важнее собственной страны.

Источник фото: Wikimedia

Драги заявил, что все, хватит. При этом сенат отклонил его прошение об отставке, выразил доверие. Но не сенат тут решает, коалиция взорвалась. Плюс большие проблемы — «Лига Севера» вошла в правительство Марио Драги, но при этом резко потеряла поддержку своих избирателей. Они никак не могут понять, почему надо было предавать принципы, на которых действовала партия. В случае проведения внеочередных выборов партия рискует просто провалиться.

При этом президент Италии Серджо Моттарелла — человек ответственный, он понимает, что в этой ситуации отставка, новые парламентские выборы только ухудшат ситуацию. Он пытается удержать все это на плаву. Проявление этой агонии не решит проблемы, тем более в электоральные лидеры продвигается достаточно правоконсервативная партия. Она настаивает на том, что нужно чистить авгиевы конюшни достаточно серьезно.

Интриги США

Итог этого предсказать невозможно. Потому что, с одной стороны, американцы давят, требуют, чтобы Драги остался на своем месте. По сути, он заложник и будет обеспечивать поддержку. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо говорит, что в условиях политической нестабильности Италия не сможет поддерживать больше Украину.

Американские интриги, втягивающие Европу в безоглядную поддержку Украины, превратились в кислоту, разъедающую всю политическую систему ядра Европейского союза

Европа стремительно катится к хаосу. Самое главное, что отсутствует политическая воля ядра Европы, которое бы заявило президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Либо ты принимаешь условия России и как хотите — договаривайтесь, но мы готовы поддерживать Украину на ее остатке, для восстановления, либо мы прекращаем всякую поддержку и занимаемся спасением Европы».

Президент США Джо Байден. Источник фото: Wikimedia

На это нет политической воли, а самое главное — эту волю парализуют американские интриги. При этом американцы страдают намного меньше, чем европейцы. Уже раздаются голоса, что это все задумано, для того чтобы Америка устранила своего экономического конкурента — Европу.

Кто следующий?

Следующей будет Германия. Там просто рушится коалиция. Зеленые предали свои принципы, резко рушится их рейтинг. Впереди выборы в Саксонии — осенью. Очень высоки риски огромного поражения, тогда коалиция просто рухнет и начнется длительный период нестабильности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Источник фото: flickr

Еще же самое главное: в сентябре–октябре с очень высокой долей вероятности начнется глобальный экономический кризис. Никому мало не покажется. В этой ситуации христианские демократы (партия «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) — прим. ред.) не рвутся [к власти], чтобы их [потом] обвинили в том, что они не предвидели этот кризис.

Безумные консерваторы Великобритании стараются сохранить [главу МИД] Лиз Трасс в качестве лидера консерваторов в ситуации, когда министр финансов [Надхим Захави] говорит им, что не этим надо заниматься, надо все силы направить на то, чтобы страну сохранить.

Например, по оценке Международной ассоциации финансовых консультантов, кризис даст падение 20-25% ВВП. Аналог этому — только кризис 1928–1932 годов, когда были голодающие, когда весь капитализм был на грани краха

Почему президент США Джо Байден занимает эту позицию? Потому что поддержка войны на Украине — это единственное, чем ему удается удержать разношерстную коалицию демократов. Иного способа нет. Как только он переключится на внутреннюю повестку дня, <…> 8 ноября [на выборах в палату представителей] демократов ждет просто разгром. Коалиция была склеена на одном лозунге: «Нет [бывшему президенту США Дональду] Трампу».

Когда он снимет идею, что каждый, кто выступает против Украины, — предатель, в этот момент начнутся дискуссии относительно того, что он делает со страной. В этот момент коалиция демократов развалится, а разваленная коалиция откроет шлюзы для республиканского потопа.

Марио Драги — это просто симптом, часть общего процесса, который происходит.