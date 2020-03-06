Самый красивый врач против коронавируса. Доктор Майк учит не бояться Сovid-19

Врач-блогер Михаил Варшавски, известный как доктор Майк, рассказывает своим поклонникам о коронавирусе. Он пытается развенчать популярные мифы об инфекции и учит людей, как не поддаваться панике.

Впервые о докторе Майке — русском враче-эмигранте Михаиле Варшавски — в России узнали в 2015 году, когда журнал People признал его самым красивым медиком планеты.

Снова о Докторе Майке заговорили в начале июля прошлого года, когда он летел из Нью-Йорка в Тель-Авив. Среди пассажиров был 26-летний парень из Атланты Мэтт Фарако, который путешествовал в рамках образовательного проекта Таглит. Уже через два часа после вылета Фарако начал задыхаться — у него произошел анафилактический шок (одно из самых опасных осложнений аллергии). Экипаж тут же попытался найти врача на борту, чтобы тот помог Фарако. Но у доктора Майка не было с собой медицинского чемоданчика, из-за чего пришлось придумывать альтернативные способы помочь.

На борту самолета не было препарата, который бы помог пациенту. Но в аптечке нашелся другой, тоже содержащий необходимое действующее вещество. Проблема была и в том, как ввести лекарство и в какой дозировке. В итоге у доктора Майка получилось сделать укол Фарако в мышцу ноги, и до конца полета врач следил за пациентом.

Тогда доктор Майк доказал, что он не знаменитость, а в первую очередь врач. Не каждому дано записаться на прием к Варшавски, но, благо, он ведет свой YouTube-канал, где читает лекции. Он выпустил несколько видео, где ответил на вопросы о коронавирусе. Эта информация может пригодиться.

Уроки доктора Майка

Первый ролик вышел 29 января, его посмотрели 5,3 миллиона человек. Видео доктор Майк начал с объяснения, что такое коронавирус. Специалист уточнил, что всю информацию, которую он предоставляет, он берет из официальных источников типа ВОЗ.

Он обратил внимание на то, что заболевание передалось человеку от животного, причем говорил об этом очень убедительно. У ученых сначала действительно была версия, что коронавирус появился у каких-то животных, а потом перешел к человеку. Это было связано с местом возникновения инфекции, так как люди, заразившиеся коронавирусом, так или иначе были связаны с рынком в Ухане, где, помимо обычных продуктов, продавались экзотические — змеи, летучие мыши, крокодилий язык, живые страусы и павлины. В конце февраля ученые опровергли данные, что коронавирус зародился на уханьском рынке.

Всего у Варшавски четыре ролика о коронавирусе. Первые три — общая актуальная информация о ситуации с коронавирусом именно на те даты, когда выпускались видео.

В своем последнем обращении доктор Майк отвечал на вопросы комментаторов. В первую очередь он обратил внимание на формулировки, отметив, что эпидемия — это неконтролируемая вспышка заболевания в одном конкретном регионе, а пандемия — то же самое, но распространившееся по всему миру.

В видео от 1 марта Варшавски задавали разные вопросы. Например, стоит ли отменить поездку на фоне ситуации с коронавирусом. По его мнению, если планируется путешествие в какую-то страну, где больше всего зараженных, то лучше его отменить.

Известно, что шанс заразиться коронавирусом снижается, если следить за гигиеной — мыть руки, не трогать лицо и так далее. Варшавски подчеркнул, что нужно не просто мыть руки, а делать это правильно. По его словам, обеззараживать руки следует минимум 20 секунд с мылом. Если нет возможности помыть руки, то можно воспользоваться антисептиком, но только таким, в котором минимум 60% спирта.

Один пользователь задал вопрос, стоит ли верить в то, что от коронавируса можно вылечиться. Доктор Майк убедил, что 80% людей, больных коронавирусом, исцеляются.

Также у Варшавски спросили, нужно ли делать вакцину от гриппа — ведь у коронавируса почти идентичные симптомы. Специалист поделился, что не слышал о том, что эти меры эффективны против нового коронавируса, но отметил, что привиться от гриппа необходимо в любом случае. По его словам, сам по себе грипп довольно опасен и может вызывать более серьезные заболевания типа пневмонии.

Доктор Майк поделился, что часто видит в интернете рекламу неких препаратов, которые якобы укрепляют иммунитет. Врач уверен — искусственно укрепить иммунитет невозможно, но есть естественные способы усилить его: прививаться, спать минимум семь часов ежедневно, правильно питаться, тренироваться и соблюдать гигиену.

Варшавски рассказал, что по состоянию на 28 февраля у ученых и врачей есть примерно 80 препаратов, которые проходят клинические испытания. Любой из них может стать лекарством от коронавируса.

Среди вопросов врачу был и такой: «Как думаете, этот вирус мутирует и станет хуже?» Доктор Майк сказал вещь, которую знают далеко не все: «Если вирус мутирует, то это не всегда значит, что он станет сильнее. Иногда вирус может мутировать и самоуничтожиться».