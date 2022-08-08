Отечественные аграрии могут недосчитаться зерна в этом году. По словам главы Российского зернового союза (РСЗ) Аркадия Злочевского, потери урожая могут составить до 15% от возможного сбора. «360» выяснил, скажется ли возможное снижение урожая на стоимости хлеба в стране.

Неутешительный прогноз

Злочевский отметил, что по состоянию на 4 августа в России собрали 56,5 миллиона тонн зерна. Это на восемь миллионов тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС. В то же время урожайность повысилась — сейчас с одного гектара собирают 42,6 центнера против 31,8 центнера годом ранее.

Причиной неутешительных прогнозов Злочевский назвал дожди. Сначала из-за них аграрии отстали по сбору зерна. Оно начало прорастать, что может привести к потерям при уборке. К тому же зерно набирает влагу, и при просушке сильно потеряет в весе.

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«Я рассчитываю средний показатель по потерям по сумме факторов в районе 15%», — резюмировал глава Российского зернового союза. Злочевский также допустил, что по итогам года урожайность может снизиться до 36,1 центнера с гектара.

Мир не останется без зерна

В конце июня глава РСЗ Аркадий Злочевский заявил, что ожидать дефицита зерна и снижения его урожайности в мире не нужно. Небольшое снижение мировых запасов по ряду разных причин естественно, отметил он.

«Срабатывает то погода, то еще что-то. Это колебание нормальное и естественное.<…> Расчетные показатели упадут на 18 недель, это переходящие запасы в мире по зерновым ресурсам. Это минимальный уровень запасов за последние шесть лет. А много это или мало? Шесть лет — это сколько? Когда начинают нагнетать на подобных аргументах обстановку, то у профессионалов это вызывает просто гомерический хохот! , — заявил он в пресс-центре НСН.

Россия запланировала поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он уточнил — если в стране не соберут 130 миллионов тонн урожая, запланированный объем экспорта может снизиться. По словам министра, в некоторых регионах страны работы по сбору урожая начались позже из-за холодной весны.

Причин для роста цен на хлеб нет

Ситуацию с возможными потерями урожая прокомментировал директор по развитию портала idk.ru Юрий Белоусов. Он рассказал «360», что ситуация не уникальна, потому что подобные потери случаются с периодичность раз в пять лет.

«На текущий момент фундаментальных причин для роста цен на хлеб внутри страны не существует. Мы полностью обеспечиваем себя продовольственной пшеницей», — заявил эксперт.

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Белоусов допустил, что в текущем зерновом году снизятся объемы импорта. На это повлияют логистические проблемы, связанные с антироссийскими санкциями. Сюда же можно отнести уже существующие проблемы с оплатой за уже поставленное зерно, добавил он.

«Что касается мирового рынка зерна, то в этом году ожидается близкий к рекордному урожай пшеницы, что также не дает оснований для роста цен на хлеб», — резюмировал Белоусов.

В Московской области рассчитывают собрать около 500 тысяч тонн зерновых. Это на 10% больше, чем годом ранее.