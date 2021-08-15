Дожди идут, но жизнь не останавливается. Туристы Кубани рассказали, как пережили экстремальный отдых

Черноморское побережье Краснодарского края все выходные заливает дождями. Мощные подтопления спутали все планы людей. В результате у туристов испорчен отпуск, а у отельеров — имущество. «360» узнал, как отдыхающие справляются со стихийным бедствием.

Двое суток без света

Ирина приехала с семей отдохнуть на Черном море и планировала вернуться домой только в середине августа, но проливные дожди сдвинули все планы. Возвращаться пришлось почти на неделю раньше.

«Мы уже едем обратно домой. Вчера ветер стих, и ночью дождя уже не было. Везде по улицам пилили упавшие деревья. Многие сидят без света. У нас в отеле не было света двое суток, и на момент отъезда электричество не появилось», — рассказала девушка.

На затопленных улицах вчера весь день работала техника, откачивали воду. Дорога с поселка Витязево до вокзала была перекрыта из-за подтопления, отметила собеседница. По ее словам, несколько часов потребовалось людям, чтобы преодолеть девять километров трассы.

«Отпуск закончился, но мы планировали продлить дней на пять. Даже оплатили бронь. Но все-таки здравый смысл взял верх, и мы едем греться в родной город. Даже если дожди прекратились, в море купаться опасно для здоровья. Вся канализация стекает в в воду», — предупредила девушка.

Жизнь не останавливается

Светлана рассказала «360», что ее отпуск подходит к концу, а погода не позволила насладиться солнцем и теплым морем в последние дни.

«С утра идет дождь, но жизнь не останавливается. Машины ездят, магазины работают, люди с зонтами и в дождевиках идут по своим делам. Вчера были на побережье, там многие кафешки закрыты, хозяева приводят территории в порядок — видимо, подтопления внизу были. Пляж был цел, только в некоторых местах, там где прорвало канализацию, размыло песок, пахнет канализацией», — рассказала туристка.

Однако у людей каждый день на вес золота, отметила Светлана, многие стараются успеть до дождя погулять, а некоторые даже купаются.

В социальных сетях появились сотни фото и видео с места стихийного бедствия. На них видно, что на некоторых улицах вода стоит выше колена, где-то дожди размыли асфальт, у кого-то затопило гостевые домики. Люди ходят в дождевиках и куртках.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в Анапе и Темрюке за прошедшую ночь выпала годовая норма осадков. Но курортный сезон продолжается, несмотря на непогоду. По словам Кондратьева, ситуация под контролем.

В Краснодарском крае ранее остались без света из-за непогоды более 100 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Режим ЧС из-за циклона, который принес на Кубань дожди и сильный ветер, объявили в 14 муниципалитетах. В субботу спасатели эвакуировали из подтопленных пансионатов, баз отдыха и поселков порядка 450 человек. Особенно сильно дожди ударили по Анапе, Темрюкскому и Крымскому районам.