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    15 августа 2021, 16:13

    Дожди идут, но жизнь не останавливается. Туристы Кубани рассказали, как пережили экстремальный отдых

    Анастасия Калинина, Екатерина Андронова

    Черноморское побережье Краснодарского края все выходные заливает дождями. Мощные подтопления спутали все планы людей. В результате у туристов испорчен отпуск, а у отельеров — имущество. «360» узнал, как отдыхающие справляются со стихийным бедствием.

    Двое суток без света

    Ирина приехала с семей отдохнуть на Черном море и планировала вернуться домой только в середине августа, но проливные дожди сдвинули все планы. Возвращаться пришлось почти на неделю раньше.

    «Мы уже едем обратно домой. Вчера ветер стих, и ночью дождя уже не было. Везде по улицам пилили упавшие деревья. Многие сидят без света. У нас в отеле не было света двое суток, и на момент отъезда электричество не появилось», — рассказала девушка.

    На затопленных улицах вчера весь день работала техника, откачивали воду. Дорога с поселка Витязево до вокзала была перекрыта из-за подтопления, отметила собеседница. По ее словам, несколько часов потребовалось людям, чтобы преодолеть девять километров трассы.

    «Отпуск закончился, но мы планировали продлить дней на пять. Даже оплатили бронь. Но все-таки здравый смысл взял верх, и мы едем греться в родной город. Даже если дожди прекратились, в море купаться опасно для здоровья. Вся канализация стекает в в воду», — предупредила девушка.

    Жизнь не останавливается

    Светлана рассказала «360», что ее отпуск подходит к концу, а погода не позволила насладиться солнцем и теплым морем в последние дни.

    «С утра идет дождь, но жизнь не останавливается. Машины ездят, магазины работают, люди с зонтами и в дождевиках идут по своим делам. Вчера были на побережье, там многие кафешки закрыты, хозяева приводят территории в порядок — видимо, подтопления внизу были. Пляж был цел, только в некоторых местах, там где прорвало канализацию, размыло песок, пахнет канализацией», — рассказала туристка.

    Однако у людей каждый день на вес золота, отметила Светлана, многие стараются успеть до дождя погулять, а некоторые даже купаются.

    В социальных сетях появились сотни фото и видео с места стихийного бедствия. На них видно, что на некоторых улицах вода стоит выше колена, где-то дожди размыли асфальт, у кого-то затопило гостевые домики. Люди ходят в дождевиках и куртках.

    Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в Анапе и Темрюке за прошедшую ночь выпала годовая норма осадков. Но курортный сезон продолжается, несмотря на непогоду. По словам Кондратьева, ситуация под контролем.

    В Краснодарском крае ранее остались без света из-за непогоды более 100 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Режим ЧС из-за циклона, который принес на Кубань дожди и сильный ветер, объявили в 14 муниципалитетах. В субботу спасатели эвакуировали из подтопленных пансионатов, баз отдыха и поселков порядка 450 человек. Особенно сильно дожди ударили по Анапе, Темрюкскому и Крымскому районам.