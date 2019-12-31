Москвичи дождались снега на Новый год. Теперь время страдать

Что одному хорошо, другому плохо. Вот и вчера в Москве наконец выпал снег. Но тут же нашлись горожане, начавшие строчить в соцсетях гневное: «Кто ждал снега? Теперь страдайте».

Люди всегда будут делиться на два типа: «включите кондиционер, жарко» и «выключите, дует» — тех, кто ждет снега и зимы, и тех, кому он не в радость. 30 декабря, к Новому году, в столице выпал долгожданный для многих снег. Москва сразу похорошела и стала выглядеть по-настоящему празднично.

Москвичи порадовались.

Ладно, полноценным снегопадом это сложно назвать. Посыпал немного, успел растаять и снова замерзнуть. Но кому-то успело не повезти.

Водители, видимо, от радости, сразу позабыли, где газ, где тормоз и как правильно рулить.

И в соцсетях тут же появились они — недовольные. Как будто живем мы в Калифорнии и снег в декабрьской столице — редкое чудо.

Видимо, услышав эти стенания, погода обиделась и прибавила температуру на улице. Лед растаял, оставив грустные лужи, снег начал потихоньку «облезать». Но думаем, вы уже сами поняли. Конечно, на всех опять не угодишь.

По данным Гидрометцентра, в новогоднюю ночь в столице будет около -2…0, по области — от -5 до 0 градусов, пройдут небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра составит 5-10, с порывами до 12-17 метров в секунду. Днем осадки прекратятся, а температура останется неизменной.

В ночь на 2 января местами пройдет небольшой снег, ветер сменится на юго-западный, умеренный. Температура опустится до -4…-2 в столице и -7…-2 в Подмосковье. Днем ветер усилится до 15 метров в секунду, а за окном потеплеет до +1…+3 и -2…+3 градусов соответственно.