В московском регионе за сутки выпало полторы нормы осадков за месяц. В некоторых подмосковных городах вообще невероятные цифры — например, в можайские осадкомеры попало 133 миллиметра, а это 151% нормы июля. Причем синоптики не считают это аномалией. Рассказываем о шутках природы и возможных будущих последствиях.

Регион залило

За прошедшие сутки в Московской области местами прошли сильные ливни. Данные о количестве осадков сообщил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, в Можайске выпало 133 миллиметра осадков, что равно 151% месячной нормы. В Клину тоже зафиксировали аномальные дожди — выпало 65 миллиметров. В Солнечногорске чуть меньше — 61 миллиметр. В Дмитрове, Волоколамске и Красногорске ливень оставил на земле примерно одинаковое количество воды — от 30 до 37 миллиметров.

Московская станция на ВДНХ зафиксировала семь миллиметров осадков в городе, а тушинская — 30.

Все эти измерения в миллиметрах понятны только специалистам, поэтому мы попытаемся объяснить попроще. Например, 133 миллиметра осадков значат, что на каждый квадратный метр земной поверхности упало 133 килограмма воды (это почти 133 литра). Чтобы было еще проще, измерим в ведрах. Стандартное ведро — 12 литров. То есть 133 литра помещаются примерно в 11 ведрах объемом 12 литров. Другими словами, для того же Можайска это значит 11 ведер воды.

Без последствий не обошлось

Во всем московском регионе за время непогоды упало 130 деревьев, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб. Этому поспособствовал ветер с порывами до 20 метров в секунду. Конечно, упавшими во время урагана деревьями уже никого не удивишь. А что скажете насчет этого: из-за урагана размыло дорогу в Рузском городском округе Подмосковья.

В этом округе, судя по снимкам, происходили страшные вещи.

Все соответствующие службы Москвы и области после урагана приступили к ликвидации последствий.

На тех территориях, где повредились линии электропередачи, уже восстановлено электроснабжение. За этим проследила компания «Россети Московский регион», о чем она сообщила «360». По информации этой организации, больше всего пострадали городские округа Клин, Дмитров, Мытищи, Талдом, Солнечногорск.

Источник фото: «Россети Московский регион»

В ликвидации последствий шторма в Московской области участвовали 443 бригады, в составе которых 2,3 тысячи человек и 2,7 тысячи единиц техники.

Источник фото: «Россети Московский регион»

В уборке территорий и ремонте поврежденных конструкций и электросетей принимало участие «Мособлэнерго». По данным организации, электричество отключилось в 12 городских округах: Можайском, Солнечногорском, Одинцовском, Истринском, Волоколамском, Рузском, Клинском, Мытищинском, Щелковском, Талдомском, Наро-Фоминском и Шаховском. Без света временно остались 114 населенных пунктов, перебои наблюдались у 10 тысяч человек. Электричество отключалось ночью, поэтому жалоб на отсутствие света почти не было.

В среду утром все технологические нарушения, возникшие из-за непогоды, устранили.

«Энергетики в сложившейся эпидемической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями электросетевые компании были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередачи», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В то же время в московском регионе продолжает действовать режим повышенной готовности (РПГ). В среду до 21:00 обещают ливень, грозу, ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим не стоит парковать машины под деревьями, да и самим лучше не пережидать непогоду под ними.

Это норма для московского региона?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд по просьбе «360» объяснил, можно ли считать аномальными прошедшие ливни. По его словам, такая погода не очень характерна для московского региона.

Вильфанд напомнил, что большинство людей считают, что самый дождливый месяц — октябрь. Но на самом деле это июль. Именно в летние месяцы возникает так называемые конвективные осадки. Конвекция — это процесс перемещения воздушных масс в более высокие слои атмосферы. Если это происходит быстро, а это случается при высокой температуре, то наблюдается конденсация водяных паров, быстрое облакообразование.

Если разница между температурой у поверхности земли и в среднем уровне тропосферы большая, тогда облака развиваются высоко — на расстоянии до 12 километров — и покрываются так называемой ледяной шапкой. Именно в этот момент появляются все условия для гроз, ливней и сильного ветра. Другими словами, для лета очень сильные дожди характерны, но для Москвы даже 30 миллиметров осадков — много.

Раз в два года обязательно наблюдаются (сильные ливни — прим. ред.), даже чаще в июле. Конечно, это аномалия, конечно, это сильные осадки. Это редкость, не каждый день бывает. Именно летом создаются условия для этих осадков Роман Вильфанд.

Погодное будущее

Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в разговоре с «360» рассказал, что для московского региона не характерны такие сильные осадки. Но в этой ситуации нужно обратить внимание на особенность прошедших дождей. Эти конвективные осадки при грозах сильно «разрываются» в пространстве. То есть, например, в Москве дождь не был особо сильным, а вот Звенигород залило.

Семенов отметил, что с каждым десятилетием такая погода, которую жители московского региона наблюдали во вторник и в ночь на среду, будет все более и более привычной.

Такая тенденция при потеплении, видимо, будет продолжаться. Климат меняется медленно, на фоне идут скачки. С каждым десятилетием характер погоды будет меняться в такую сторону Владимир Семенов.

Комментируя дожди 7 июля, Семенов сказал, что сильные дожди были связаны с жарой, которая довольно долго стояла на территории. В связи с этим увеличилась водоемкость атмосферы и осадки стали сильнее.

По словам Семенова, во вторник мы наблюдали погоду, которая была в Воронежской области 20-30 лет назад. А вскоре в Москве будут такие же условия, как в Ростовской области, где люди привыкли к недельной жаре, а потом сильнейшим ливням.

Специалист не стал называть такую погоду аномальной, потому что в его понимании аномалия — это дожди в течение трех недель.