Китайское приложение ТikТоk завоевало популярность во всем мире. Правда, в самом Китае оно не работает. Там есть его аналог — Douyin («Доуинь»). Начинка одна и та же, но модерация строже, а возможности больше. К тому же за годы работы Douyin научился вычислять пол, возраст, иностранцев и даже эмоции своих пользователей — все для того, чтобы в нужный момент забанить их.

Несмотря на то, что TikTok является китайским приложением, нет ничего удивительного в том, что он не работает в Китае. Там на любое приложение существует свой аналог. И у TikTok есть брат-близнец Douyin. Хотя уместнее было бы назвать его прародителем, ведь именно на базе Douyin и было создано популярное у молодежи приложение.

На 10 шагов впереди

Douyin — более продвинутая и строгая версия TikTok. Как пишет SupChina, еще в 2019 году Douyin с точки зрения коммерции ушел далеко вперед. Например, с помощью трех кликов пользователь может купить продукт, показанный в видео. Есть возможность забронировать проживание в отеле после просмотра видео, снятого там. А еще Douyin позволяет провести виртуальную экскурсию по городским магазинам и ресторанам и добавить в нее геотеги.

У Douyin более старая база пользователей, чем у TikTok. Социальная сеть содержит и микровлоги, и деловые советы, и видео от местной полиции. Некоторые сельские городские власти «начали рекламировать продукты своего региона и туристические достопримечательности в приложении».

Больше цензуры

По информации Telegraph, приложение строго следит за нарушением правил. Одна система использует распознавание лиц для сканирования прямых трансляций стримеров. Она пытается определить их возраст и передает информацию модератору-человеку, если считает, что им меньше 16 лет. Другая система проверяет, совпадают ли лица пользователей с их государственными идентификационными карточками. Это делается до того, как они запустят прямой эфир, что позволяет сразу исключить из доступа иностранцев и людей из Гонконга. Третья система ведет «рейтинг безопасности» — это своего рода оценка блогера. Если она падает ниже определенного уровня, то пользователь получает наказание.

Программа также анализирует речь и тексты, выискивая там клевету на коммунистическую партию и другие недопустимые высказывания. Теперь система еще блокирует видео с ASMR, потому что они могут нести «порнографический характер» для некоторых пользователей.

Издание пишет, что приложение отстраняет пользователей, ведущих стримы на кантонском диалекте — ветви китайского языка, доминирующей в Гонконге. А еще оно запрещает видео со слаймами, потому что слизь содержит в себе потенциально ядовитые вещества. На дресс-код в приложении тоже обращают внимание, поэтому за слишком откровенный наряд можно словить блокировку.

Система модерации успешно работает. В период между 2018 и 2019 годами нарушения в прямых эфирах сократились на 58%, а система мониторинга обнаружила 93% проблем, прежде чем пользователи могли сообщить о них.

Иностранцам вход запрещен

Недавно с цензурой столкнулся британец Джошуа Даммер. Его жена-китаянка вела трансляцию в приложении и показывала их квартиру в Пекине. В какой-то момент она навела камеру на мужа и попросила поговорить.

Джошуа успел пообщаться с несколькими людьми, что были на трансляции, прежде чем появилось предупреждение. По словам мужчины, он успел поговорить буквально одну-две минуты. В предупреждении говорилось, что иностранцам не разрешается вести прямые эфиры. Несмотря на это, пара продолжила вести эфир, но через пару минут их отключили. Аккаунту его жены временно запретили выходит в эфиры, пишет Telegraph.

При этом до конца не понятно, как именно программа вычислила Джошуа. Вряд ли это было связано с его внешним видом. Американский журналист из Китая, тестировавший приложение, обнаружил недостаточно доказательств того, что Douyin профилирует лица людей на этнической основе.

Вероятнее всего, программа проверяла лица стримеров по их идентификационным карточкам и не обнаружила среди них Джошуа. Второй вариант — его выдала речь. Он говорил на мандаринском, вставляя английские слова. Программа могла быстро распознать иностранную речь.

Ждет ли это Запад

По сути, цензура есть в том или ином виде во всех соцсетях. Facebook и YouTube используют искусственный интеллект для контроля своих услуг и массово расширяют свою цензуру. Они борются с дезинформацией по поводу коронавируса, удаляют лживые новости и теории заговоров. Facebook постоянно отслеживает контент пользователей на наличие признаков того, что они продают наркотики, восхваляют запрещенные группировки, пропагандируют суицид или порнографию. Некоторые могут и это назвать жесткой цензурой.

По словам эксперта в кибербезопасности Сохраба Гайрата, эти технологии уже есть в Instagram, Facebook и других платформах. Просто они не эксплуатируются так жестко. Например, Сбербанк ввел эту технологию в онлайн-приложении. Человек может получить доступ к счету без ввода ПИН-кода. Программа открывается через скан лица или обработку голоса. Это та же технология, но используется в других целях.

Гайрат считает, что Douyin не является чем-то уникальным. Эти технологии давно есть. Все, что его отличает, — это политика цензурирования. Перекинется ли она на Россию или Европу? Зависит от того, какое положение будет в странах.