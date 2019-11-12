Доцента в «Кресты-2». Как будет сидеть Олег Соколов

Доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку-сожительницу, поместят в СИЗО «Кресты-2». «360» рассказывает, с кем и в каких условиях будет сидеть ученый.

На время следствия и суда историка Олега Соколова поместят в СИЗО «Кресты-2». Председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов рассказал РИА «Новости», что во время беседы доцент не жаловался на условия содержания и обращение и просил принести ему очки с книгами.

«У меня есть огромная просьба: мне нужны очки, чтобы мне разрешили очки. Я без очков не могу читать. Я, как ученый, когда вот так вот мне, я схожу с ума», — сказал Соколов.

Задержанный выразил опасение, что его могут поместить в камеру к рецидивистам. Он пояснил, что оступился впервые и хотел бы, чтобы его поместили к таким же арестантам. Холодов объяснил: тех, кто совершил первое преступление, не сажают в одну камеру с рецидивистами. На просьбу о помещении в камеру с телевизором председатель ОНК ответил, что это не в компетенции их организации.

СИЗО «Кресты-2» ввели в эксплуатацию 1 декабря 2017 года. Рассчитанный на четыре тысячи человек изолятор является крупнейшим в Европе и формой напоминает старый СИЗО на Выборгской стороне. В комплексе два корпуса для заключенных, медицинская часть, административное здание, общежитие, столовая и кухня, мастерские, спорткомплекс с тиром и следственное здание с судебными залами и кабинетами. В коридорах есть траволаторы, похожие на те, что стоят в аэропортах.

Потенциальные соседи

Зампред ОНК Ева Меркачева подтвердила «360», что «первоходку» никогда не поместят в одну камеру с теми, кто уже бывал за решеткой. С наибольшей вероятностью его соседями станут подозреваемые в убийстве и насилии, то есть совершившие схожее по тяжести преступление против личности. А не против собственности или какие-то экономические преступления.

Изолятор «Кресты-2» можно отнести к так называемому разряду «красных», где, в отличие от «черных», всем управляет администрация, а не криминальные авторитеты.

«„Черная зона“ — это где криминал, где есть авторитеты, смотрящие, положенцы. „Кресты“ по этим понятиям — „красная зона“. Только это не зона, так называют колонии. Обычно в СИЗО жизнь сложнее. Там часто есть спецблоки, куда пытаются отделить авторитетов. Чтобы они в полной изоляции не могли управлять всем СИЗО», — пояснила зампред ОНК.

Камеры и распорядок

По словам Меркачевой, телевизоры, радио и холодильники есть почти в каждой камере любого СИЗО. В том числе в «Крестах-2». Режимные корпуса проектировали по современным стандартам, заложив на каждого заключенного по семь квадратных метров жилой площади камеры.

«Камеры там очень большие и рассчитаны на небольшое количество заключенных: четыре-десять человек. То есть камер на 50 человек, как это есть в женском СИЗО № 6 в Москве, там нет», — добавила общественница.

Кроме кроватей, в камерах стоят тумбочки, отделенный перегородкой туалет и большие окна. По утвержденным нормам, питание во всех изоляторах одинаковое: каши, рагу, супы, рыба и так далее. Жалоб из «Крестов-2» на еду пока не было. Распорядок тоже един для всех изоляторов. Предусмотрена часовая прогулка. Одни жильцы камер гуляют во двориках до обеда, другие — после.

Новый СИЗО на старый лад

Несмотря на заверения в современности изолятора, в августе 2019 года правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео, из которого стало ясно, что в изоляторе все же есть так называемые пресс-хаты, где избивают и пытают заключенных для оговора, признания и так далее. Источник организации пояснил, что их в «Крестах-2» три, а зверствуют в них сами же «постояльцы» в обмен на улучшение условий содержания.

После этого член ОНК Екатерина Косаревская подтвердила «Медузе», что в июле 2019 года один из заключенных пожаловался на истязания и вымогательство со стороны сокамерников. Позднее выяснилось, что и других арестантов регулярно избивали. Общественница также сообщила о недостатках изолятора. В камерах первого этажа слишком холодно, на последнем — жарко. Из-за строительных ошибок не работают лифты и так далее.

В свою очередь Меркачева рассказала, что они получали жалобы на сокамерников, на вмешательство следователей в жизнь конкретных заключенных. Например, правоохранитель уговаривал пойти на сотрудничество, угрожая переводом в камеру с«нехорошими людьми». Жаловались и на то, что не водят на прогулки. Связано это с нехваткой персонала в «Крестах-2».