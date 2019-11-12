Дотянуться из сектора Газа. «Обезглавленная» группировка ударила по Израилю

Израильские военные ликвидировали командира палестинской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа. Спустя несколько часов палестинские радикалы начали обстрел Израиля. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 20 ракет из 50. Подробнее о происходящем в Израиле — в материале «360».

Об успешной атаке на Бахи Абу аль-Ата Армия обороны Израиля сообщила в своем Twitter. Она также поделилась кадрами разрушенного дома командира. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил действия армии.

Согласно сообщениям сирийского государственного агентства SANA, в результате израильских атак пострадали девять мирных жителей. Помимо этого, военные успели также нанести удар по дому другого высокопоставленного члена группировки — Акрама аль-Аджури. Всего Израиль выпустил три ракеты.

Группировка «Исламский джихад» существует в Палестине с конца 1970-х годов. Основная цель — это создание независимого Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля. Организация признана террористической в Израиле, Евросоюзе, США, Канаде, Японии и Австралии.

Бахи Абу аль-Ата считается ответственным за сотни терактов против солдат и мирных жителей. Как сообщила израильская армия, он планировал новые атаки.

Ответный удар

Согласно сообщению Армии обороны Израиля в официальном аккаунте Twitter, «Исламский джихад» начал обстрел 06:51 по московскому времени. Приблизительно в 09:00 начался ракетный обстрел Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги сработали сразу в нескольких городах: Ашкелоне, Холоне, Тель-Авиве, Ашдоде и других.

Это очевидная реакция радикальных палестинцев на гибель лидера группировки. Они запустили 50 ракет по Израилю, из которых 20 смогла перехватить система противоракетной обороны «Железный купол».

Сейчас в Тель-Авиве закрыты все учебные заведения, детские сады и многие другие организации.

Израильское радио «Глатц» пишет, что одна из ракет попала в фабрику по производству игрушек. Однако сообщений о погибших пока не поступало.

Житель Тель-Авива Зеэв Левин рассказал «360», что сейчас в городе обстановка тихая и спокойная. Некоторые люди мирно гуляют по улицам или даже заходят куда-нибудь выпить кофе. Такие атаки для израильтян стали чем-то привычным и обыденным. Впрочем, меры предосторожности жители стараются соблюдать.

«От Тель-Авива до Беэр-Шевы, то есть от центра до юга страны, сейчас закрыты школы и детские сады. В данный момент людям нельзя собираться в группы больше 30 человек, а так все, вроде, спокойно», — рассказал Зеэв.

О том, что город может подвергнуться атакам, людей предупредили практически сразу после выхода новостей о гибели главаря аль-Ата. С утра по всему городу можно было услышать вой сирен.

По словам собеседника «360», пока никаких новостей о масштабных разрушениях не было. Ракеты в основном падают в открытой местности, а остальное сбивает железный купол.

«Одна ракета вроде бы упала на жилой дом, но там никто не пострадал», — добавил Зеэв.

Он добавил, что на юге страны, в отличие от Тель-Авива, такие атаки происходят практически несколько раз в неделю.

Пока не известно, когда школы и другие заведения смогут вновь возобновить свою работу, поэтому Зеэв и работники его салона красоты сегодня отдыхают.