Доступно и полезно. Диетолог рассказал о полезности скумбрии и хека

Как правило, замороженные тушки рыбы, уныло взирающие на нас с прилавков продуктовых магазинов, не вызывают в россиянах приливов кулинарного вдохновения. Тем более что хек, скумбрия или треск не относятся к признанно вкусным, престижным и полезным сортам рыбы. Однако на самом деле это глубочайшая ошибка. Кушать их можно и нужно, просто мы не умеем их готовить.

Для врача гастроэнтеролога-диетолога и кулинарного блогера Нурии Диановой банальная скумбрия является безусловным фаворитом российского рынка замороженной рыбы. Она признала, что россияне знают и любят ее в копченом виде, но ее есть часто, как выяснилось, нельзя. Нужно покупать именно замороженную, так как с охлажденным продуктам лучше относиться осторожно. Россия слишком большая страна, и не все регионы могут похвастаться близостью к морю

«Скумбрия, как и рыба семейства красных рыб, богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Главная хитрость — запекать ее при небольших температурах, не коптить и не жарить. Таким образом мы сохраним полезные кислоты, которые склонны разрушаться при высоких температурах. Стоит отметить, что легкоусвояемый белок присутствует и хорошо усваивается организмом из любой рыбы. Здесь нет ограничений», — сообщила врач.

Она уточнила, что в рыбе нет соединительно-тканных волокон и много влаги. Поэтому, по сравнению с белком птиц и животных, она выигрывает. Рыба в кусковом виде идеальна даже для ужина.

«Если постные куски курицы или говядины мы предпочитаем есть на обед, то с рыбой другая история. Речная или морская рыба в кусковом виде, я уже не говорю про котлеты, подходит и для последнего за день приема пиши», — сообщила Нурия.

Помимо скумбрии, к которой у диетолога особое отношение как к самой недооцененной рыбе, она посоветовала употреблять в пищу сельдь.

«И скумбрию, и сельдь, нужно запекать. Рыба становится вкусной и умеренно сочной. Это критически важный термин. Лосось при открытом запекании станет сухим, и без соуса не зайдет ни взрослому, ни ребенку. Та же скумбрия будет прекрасно употребляться без чувства тяжести с овощным или рисовым гарниром. Рис, конечно, должен быть небелых качсетвенных сортов», — подсказал врач.

Без перекосов и фанатизма

Кстати, Нурия Дианова посоветовала, где можно брать рецепты качественных рыбных блюд. Нужно искать книги или справочники по здоровой пище еще Советского Союза. Она напомнила, что до последней реформы в лечебном питании было 15 столов, потом их количество сократили до пяти с небольшими модификациями.

Диетолог посоветовала также присмотреть к кижучу. В нем не так много жира, как в семге, к тому же эта рыба природного отлова, ее пока не выращивают.

«Хек, щука, пикша и треска - нужны нам потому, что это речная рыба, она маложирная. Основу нашего рациона должна составлять именно такая рыба. Тут не только ценовой момент. По количеству жиров мы все переедаем», — посетовала диетолог.

По ее мнению, не нужно отдавать предпочтение исключительно морской или только речной рыбе. Диетология наука не точная, каждые два-три года она меняется, когда находят новый компонент. Есть нужно всего понемногу, тогда не будет вредных перекосов. И уж тем более, не стоит увлекаться новомодными диетами.

«Недавно меня спрашивали об увлечении Виктории Бэкхем мясом рыбы-меч. Какая-то ерунда. Крупная хищная рыба - это в первую очередь падальщики. Они не только охотятся, но и подбирают на дне все, что угодно. В том числе, ртуть. Или вот недавно появились публикации, что черноплодная рябина спасет от ковида. Нет, не спасет. Дело в иммунитете», — возмутилась Нурия.

Кого и сколько

Резюмируя нашу беседу, гастроэнтеролог-диетолог вывела несколько основных правил, которых нужно придерживаться. Главное — не смотреть на стоимость рыбы, хек и скумбрия могут быть даже полезнее красных сортов.

«Готовить рыбу нельзя на неконтролируемо сильном огне. В этом смысле электродуховки или неконтактные грили имеют большое преимущество перед газовыми духовками. Выбирать надо замороженную рыбу. Лучше ее запекать, так как при варении любой продукт отдает воде часть полезных веществ. Изредка можно кушать слабосоленую, в ней омега-3 хорошо сохраняется. Самостоятельно рыбу лучше не солить, процесс сложный, можно потом ею же отравиться», — предостерегла Нурия.

По ее мнению, рыбные блюда надо есть не менее трех раз в неделю. Порции должны быть не менее 100 граммов. При этом лучше отказаться от хищных пород рыб. Но можно отдать предпочтения рыбным консервам, как самым безопасным среди консервированных продуктов вообще.

«У меня дома всегда есть по баночке тунца, горбуши или скумбрии, я их добавляю в салаты. Шпроты — неимоверно вредный пережиток Советского Союза. Есть можно раз в год», — подчеркнула диетолог.

По ее мнению, противопоказаний к употреблению рыбы не так много. Конечно, ее нельзя есть аллергикам. Люди с заболеваниями почек могут иметь ограничения по фосфору. Слабосоленую рыбу можно есть даже людям с историей инфарктов или инсультов, при условии, что нет выраженной гипертонии и отеков.