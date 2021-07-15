Достучалась до Ди Каприо, но не вытерпела хейтеров. Активистка бросила тему пожаров в Якутии из-за комментариев

Экоактивистка Роза Дьячковская смогла достучаться до Леонардо Ди Каприо и привлечь его внимание к ситуации с лесными пожарами в Якутии. Но потом неожиданно для всех объявила, что больше не будет заниматься этой темой. Она попросила всех отписаться от ее аккаунта и сказала, что удалит все посты про ЧС. Похоже, что ее затравили хейтеры — но сама девушка это отрицает.

Крик о помощи

Россиянка Роза Дьячковская живет в Таиланде, однако не смогла остаться равнодушной к ситуации в ее родной Якутии. Там сейчас полыхают сотни лесных пожаров. Чтобы привлечь внимание к проблеме, она начала массово рассылать сообщения во всевозможные органы власти и организации, подключив к этому и своих подписчиков в Instagram. Роза снова и снова писала многим знаменитостям, не теряя надежды, что ее сообщения заметят и помогут распространить эту информацию по всему миру.

Дьячковская пыталась связаться со Стивеном Сигалом, Томом Харди, Арнольдом Шварценеггером, Гретой Тунберг, Всемирным фондом дикой природы, ЮНЕСКО, ЮНЕП. Девушка и ее подписчики изо дня в день отправляли тысячи сообщений всем, кто мог бы чем-то помочь. Но единственным, кто ответил Розе, стал Леонардо Ди Каприо.

Ди Каприо прочитал личку

Роза знала, что он не останется в стороне. Для нее Ди Каприо прежде всего защитник окружающей среды, а не голливудский актер. Ведь еще в 2019 году его не на шутку взволновали лесные пожары в Сибири.

Роза опубликовала скриншоты переписки с Ди Каприо. Актер пообещал, что подумает, чем можно помочь. Позже он связался с якутскими активистами и сказал, что обратил внимание на происходящее в Сибири. Ди Каприо заявил, что его фонд уже начал расследование и скоро он перейдет к действиям.

При этом власти Якутии восприняли готовность Ди Каприо помочь довольно неоднозначно. Вроде бы и признали, что такое внимание мировых звезд к природным катаклизмам не может не радовать, но принимать помощь как бы отказались. В Минэкологии региона заверили, что ситуация под контролем, а на тушение пожаров брошены все силы.

Хейтеры из пабликов

Когда доброе дело Розы Дьячковской достигло таких масштабов, в Сети появилось неожиданное обращение активистки. На видео девушка, едва сдерживая слезы, заявила, что ее миссия закончена. Она попросила земляков отписаться от ее аккаунта, потому что больше не будет касаться темы лесных пожаров.

«Моя цель достигнута. Сейчас все силы брошены на тушение пожаров, поэтому моя помощь больше не потребуется», — сказала активистка.

Роза заявила, хочет вернуться к «нормальной жизни» и снова стать «обычным человеком», каким она была еще неделю назад. Похоже, будто Дьячковской начали угрожать и она не выдержала давления. Сложно поверить, что она могла так внезапно закрыть для себя эту историю по собственной воле.

Вскоре активистка написала несколько постов в Instagram. Она довольно резко отреагировала на публикации, в которых было сказано, что ее якобы затравили. Роза объяснила, что записала видео, потому что «очень расстроилась из-за хейтеров» из якутских пабликов.

«У меня упал дух, читая, как незнакомые люди меня обзывают пиарщицей, хотя я экологической активностью занялась, чтобы у моих земляков-якутян не было рака легких в будущем из-за этого дыма! Я очень расстроилась и решила, что моего духа больше не хватит на общественную деятельность», — написала Дьячковская.

Активистка запретила пабликам брать такие «личные видео» без разрешения. Роза заверила, что у нее все хорошо, что ее никто не запугивал и не угрожал. Она попросила удалить все посты с видео, к которым «что-то додумали». Дьячковская заявила, что ей нужна помощь юриста и что она будет судиться с каждым, кто плодит про нее дезинформацию и клевету.