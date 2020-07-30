Петербург — город, который располагает к тоске и, как показывают последние события, подталкивает предполагаемых преступников к расчленению жертв. Историк Соколов, жена рэпера Картрайта… О том, есть ли в этом закономерность, «360» поговорил с криминалистами.

Резонансные убийства

На днях в центре Петербурга обнаружили расчлененные останки рэпера Энди Картрайта — 31-летнего уроженца Украины Александра Юшко. О смерти музыканта сообщила его жена Марина Кохал. По ее версии, рэпер, известный по выступлениям на петербургской площадке Versus Battle, умер от передозировки. Чтобы мужа не считали наркоманом, женщина решила расчленить его тело и спрятать, а знакомым рассказать, что рэпер просто исчез. По-видимому, исчезновение нужно было подготовить — как еще объяснить, что после смерти мужа Марина заходила в его соцсети и общалась с подписчиками. На четвертый день распиливания трупа она обратилась к знакомому юристу за советом. Тот сообщил в полицию. В холодильнике нашли мешки с останками, Марину отвезли на допрос. По неофициальным данным, наркотиков в крови рэпера судмедэксперты не обнаружили.

В деле другого известного расчленителя — историка Олега Соколова — суд готовится поставить точку. В ноябре 2019 года специалиста по наполеоновским войнам выловили из реки Мойки. В рюкзаке пьяного профессора были останки его сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которые он путался утопить. Соколов сознался в убийстве и попытке избавиться от тела. Вину за случившееся он возлагает на Ещенко.

Были и другие случаи. Криминалист, бывший оперативник МВД Михаил Игнатов в разговоре с «360» вспомнил о череде убийств в 1990-х годах, когда «трупы выбрасывали в Обводный канал, даже не в Фонтанку, все тела там находили». Что легло в основу этой традиции, криминалист не знает.

Влияет ли погода?

Специалисты, с которыми пообщался «360», уверены: Петербург не выделяется на фоне других городов из-за хмурой погоды или каких-то других природных факторов.

«Расчленители есть везде», — отметил Михаил Игнатов.

Никакой погоды, никакой природы, никаких аномальных точек таких нет. Везде мы, к сожалению, сталкиваемся с расчлененными трупами. И в Москве расчленяли, и в Екатеринбурге, Челябинске. И в кислоте растворяли Михаил Игнатов криминалист.

При этом достоянием общественности становится лишь малая часть таких дел.

«Говорят о каких-то публичных личностях, из ряда вон выходящих факторах, которые стали достоянием прессы. А в общем и целом стараются о таких фактах умалчивать, чтобы не будоражить людей, не влиять на психику», — подчеркнул эксперт.

По его словам, историк Соколов мог бы и не попасться следователям, «если бы не его слабая нервная система».

«Если бы он в тот момент, когда его достали спасатели из реки, сказал, что это его рюкзак [в котором лежали останки], ничего бы не произошло. Ему отдали бы этот рюкзак, он бы сказал „спасибо“, записали бы его данные и все. А когда он сказал „это не мое“, естественно, спасатели в него заглянули», — сообщил криминалист.

Расчленяют трупы по одной причине — чтобы легче было избавиться от тела, добавил Игнатов: «Не все имеют такие возможности — взять погрузить труп взрослого человека. И не все смогут его донести». Расчлененный труп преступник, как правило, выносит в пакетах, которые разбрасывает по округе. Это усложняет работу следствия и, «чем больше времени проходит, тем больше вероятность того, что убийца не будет изобличен».

Ученый-криминалист, доктор юридических наук Анатолий Кустов, в свою очередь, рассказал, что хмурая петербургская погода может повлиять «на отдельных лиц с психическими отклонениями». Если человек здоров и у него есть друзья и развлечения, то погода может испортить настроение «только кратковременно». «Включите телевизор, посмотрите новости — у вас изменится настроение, то же самое с фильмом, книгой», — привел пример Кустов.

Источник фото: pixabay.com

Он добавил, что случаи расчленения случаются и в Москве. Как и в Петербурге они используются для сокрытия преступлений. «Муж расчленил жену, тещу — были такие случаи. Были случаи расчленения детей, чтобы, например, не платить алименты», — заявил эксперт, оговорившись, что такие случаи единичны.

Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов настаивает, что убийства с расчленением происходят в Петербурге «не чаще и не реже», чем в других городах.

«С чего вы решили, что Петербург приводит к тоске и расчлененке? В нем столько же убийств, сколько в остальных городах мира на душу населения», — заявил собеседник «360».

Судмедэксперт призвал не путать случаи из литературы с реальной действительностью.