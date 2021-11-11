Сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. Он еще при жизни стал одним из наиболее читаемых за рубежом русских авторов, а сегодня Достоевского особенно любят в странах Запада. Литературоведы уверены, что в этом не в последую очередь замешана судьба самого автора.

Юбилей классика литературы

В этом году 11 ноября весь мир будет отмечать 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Его творчество трудно переоценить, он был и остается не только уникальным свидетелем событий своего времени, но и художником, фотографически точно передавшим психологический мир человека.

Сегодня произведения Достоевского шагнули далеко за пределы книжного формата. По творениям автора не только ставят спектакли и фильмы, но и создают оперы, оратории, балеты и даже мюзиклы. Герои Федора Михайловича вдохновили множество художников, а сам он запечатлен в камне и бронзе, на монетах и марках.

Имя Достоевского носят улицы и школы, самолеты и пароходы, театры и гимназии. Даже космос впустил в себя русского писателя: в его честь назван кратер на Меркурии, и малая планета 3453 теперь называется Dostoevsky. Книги Достоевского до сих пор переводятся на множество языков и находят своих читателей.

Достоевский на экспорт

За рубежом Достоевский считается одним из самых любимых русских авторов. В 2020 году именно его книги прослушивали чаще других в популярном сервисе Storytel. В 2002 году году газета The Guardian составила список 100 лучших книг: туда попали четыре произведения Достоевского. И это лишь случайные примеры: возьмите любой зарубежный рейтинг мировой литературы — там будет имя Федора Михайловича.

За границей Достоевского признали еще при жизни. В мае 1879 года писателя пригласили на Международный литературный конгресс в Лондон и избрали членом почетного комитета международной литературной ассоциации как одного из самых прославленных представителей современной литературы.

Первое время произведения писателя переводили на немецкий, английский и французский языки. Однако этого хватило, чтобы Достоевским заболели многие великие люди за рубежом. Русскому писателю посвятил статью Зигмунд Фрейд, а Альберт Эйнштейн в одном из писем назвал роман «Братья Карамазовы» самой поразительной книгой из всех, которые попадали ему в руки.

Марсель Пруст сравнивал Достоевского с Рембрандтом, а Андре Жид — с Бетховеном, Франц Кафка ощущал духовное родство с автором «Преступления и наказания». Русского писателя любили Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр. О Достоевском вспоминали в речах папа римский Бенедикт XVI и архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс.

Достоевский спасает человечество

Переводчик, главный научный сотрудник Библиотеки иностранной литературы Евгений Рашковский рассказал «360», что актуальность произведений Достоевского заключается в анализе социального, духовного и культурного разлома в России, что созвучно современным людям. Также писатель открыл очень глубокие противоречивые мотивы и содержание человеческого духа, души и психики.

«В „Братьях Карамазовых“ Достоевский стремился показать не только эти разломы, но показать стремление человека к исцелению от этого разлома, к исцелению через сострадание. Такие мотивы были у писателя даже в финале „Преступления и наказания“», — сказал Рашковский.

По словам переводчика, этот вклад искупает и реакционные, и монархические, и националистические мотивы в творчестве писателя. Если стоять выше исторической шелухи, то становится понятно, что Достоевский через собственный опыт пытается вывести человека из глубины его внутренних разломов.

«Когда творил Достоевский, европейский мир чувствовал себя очень уверенно, идущим стезями прогресса. И сейчас, когда вместе с обнаружившейся проблематичностью истории обнаруживается и проблематичность человека, за рубежом пошел особенно большой спрос на Достоевского. И даже в Израиле, несмотря на совершенно зоологический антисемитизм писателя, его все равно изучают, любят и понимают», — отметил Рашковский.

Вечные вопросы

Литературовед и писатель Татьяна Гартман в разговоре с «360» отметила, что Достоевский поднимал вечные вопросы. Его рассуждения, попытки найти ответы не теряют своей остроты и сегодня, подчеркнула литературовед. При этом его понимание внутренней свободы довольно спорное и соответствует далеко не любой политике или установкам, по которым живет то или иное государство.

«Что есть человек? Зачем он живет? На что имеет право и на что не имеет? Что есть свобода? Все эти вопросы важны для любого времени и любого народа, любой страны. Они были актуальны для самого писателя, когда он писал свои произведения, и актуальны для нас», — заключила Гартман.