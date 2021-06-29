«Ползут под землей и по болотам». Обвинения Литвы в доставке иракских нелегалов через Белоруссию объяснили фобиями

Литва подозревает Белоруссию в создании миграционного кризиса в ЕС. Якобы так Александр Лукашенко отвечает Европе на санкции. В этом году из Белоруссии в Литву попало в семь раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год. Политологи объяснили обвинения фобиями.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил руководство Белоруссии в «гибридной атаке» на границы государства. По его мнению, соседняя страна виновата в наплыве нелегальных мигрантов. Ландсбергис уверен, что так Белоруссия отвечает Европе на санкции.

«Незаконная миграция, отправка мигрантов из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом. Опыт Турции в сдерживании нелегальной миграции будет очень важен для разрешения этого искусственного кризиса», — заявил Ландсбергис после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

При этом представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис отметил, что белорусская сторона не спешит помогать литовским пограничникам и расследовать случаи незаконного проникновения мигрантов в страну.

С начала 2021 года в Литве задержали более 550 нелегалов на границе с Белоруссией. Это почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год. Больше всего мигрантов прибыли из Ирака — 361 человек.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала увеличившийся поток мигрантов прибыльным преступлением. По ее мнению, в нем задействованы белорусские пограничники и весь режим Лукашенко.

«У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема — хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов», — подчеркнула Билотайте.

По ее словам, если ситуация ухудшится, Литве придется объявить режим экстремальной ситуации. Ранее министр уже поднимала тему мигрантов и даже рассказывала о планах построить забор на границе с Белоруссией из-за увеличения потока нелегалов. Видимо, идея Дональда Трампа со стеной на границе с Мексикой нашла своих фанатов на постсоветском пространстве.

Набор фобий

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с «360» сравнил Лукашенко в ситуации с мигрантами с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний действительно пропускал мигрантов через Турцию в ЕС. Однако тогда, отметил политолог, в Сирии была война, причем в самой острой фазе. Это была огромная проблема, с которой Европа не справлялась.

Нынешняя ситуация носит более рутинный характер. Такой волны, которая сметает пограничную охрану в очень больших количествах, здесь нет. Здесь люди движутся либо небольшими группами, либо индивидуально. Это отлаженный коммерческий бизнес, где есть свои заинтересованные. С этим бороться легче Алексей Макаркин.

Теперь Европа будет усиливать пограничный контроль, уверен Макаркин.

Специалист по странам Балтии, главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков выразил мнение о том, что в этой ситуаций стоит говорить о политической заинтересованности.

«Белоруссия для властей Литвы — это набор фобий, начиная от белорусской атомной электростанции, которую они обзывают „Новым Чернобылем“. <…> Белорусские границы в понимании этих же людей — это такие лабиринты, коридоры. <…> Через них якобы массово в Литву ползут под землей, по траве, по болотам иракские нелегалы», — отметил Стариков.

Подобные обвинения со стороны Литвы и ЕС уже звучали. Если вспомнить европейский кризис беженцев, то руководство Литвы было среди «не совсем вменяемых людей», которые обвиняли Россию в провоцировании кризиса с целью разрушения ЕС, пояснил ситуацию Стариков.