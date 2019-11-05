«Доширак» до отчисления доведет. Студентов из Новосибирска собрались выгнать из-за мемов

Студентов Новосибирского государственного университета отчитали за мемы. Руководство вуза организовало общее собрание студентов первого курса, чтобы предупредить их о последствиях издевательско-творческой деятельности. Даже пригрозили отчислением.

Все началось в конце октября 2019 года. Первокурсники физического факультета НГУ создали во «ВКонтакте» закрытый паблик «Мемы от южанина» и стали выкладывать туда картинки с сокурсниками, преподавателями и студенческой жизнью. Картинки — типичный для мемов формат: двусмысленное описание и иногда нецензурные надписи. Среди подписчиков паблика на днях разыграли несколько пачек «Доширака». В общем, типичная студенческая группа со смешными картинками и нелепыми розыгрышами. Но в администрации вуза не согласны.

Вот пример одной из картинок:

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»/группа «мемы 220б», описывающая события в НГУ

К некоторым изображениям действительно можно было приплести оскорбительный подтекст, так что публиковать их не стоит.

В любом случае руководство факультета узнало о существовании сообщества и в четверг, 31 октября, объявило обязательное собрание для всего потока. На нем декан и несколько преподавателей в течение часа отчитывали студентов. Тема встречи звучала так: «О соблюдении правил внутреннего распорядка НГУ». Во время собрания на первый ряд посадили создателя группы, редактора и четырех человек, победивших в конкурсе на «Доширак».

Все они писали объяснительные, а когда руководство спрашивало, кто создал один из мемов, администратор взял вину на себя. После этого декан перечислил основные претензии. Так, например, использовать мат на картинке с преподавателем, да и вообще брать фото учителя без его разрешения запрещено — нарушает закон РФ и устав НГУ, портит репутацию учреждения, то есть является достаточным поводом для отчисления.

После окончания собрания администратора, редактора и четырех победителей конкурса вызвали в деканат. Каждому устроили допрос, выяснив, что ребята знают друг о друге. Но при чем здесь победители конкурса от паблика? Деканат посчитал, что если студенты выиграли какой-то приз, значит, заслужили его, то есть тоже делали оскорбительные мемы.

Больше всего досталось администратору паблика. Руководители якобы предложили ему два варианта: отчислиться по собственной инициативе, либо ждать, пока деканат найдет повод убрать его из вуза.

После допроса паблик и все мемы оперативно удалили. Однако появилась новая анонимная группа — «Отчислен по причине мем». Там постят провокационные картинки, связанные с ситуацией в НГУ. Студенты физфака просили удалить и это сообщество, однако администратор продолжает гнуть свою линию.

Декан физического факультета НГУ в беседе с сайтом NGS объяснил, почему паблик посчитали оскорбительным.

«Эти мемы сопряжены с оскорбительными надписями, комментариями с использованием ненормативной лексики и фотографиями преподавателей. Я обратил внимание, что они противоречат правилам университета, Гражданскому кодексу РФ. Это квалифицируется как нарушение и наказывается дисциплинарным взысканием — замечанием, выговором или отчислением», — сказал Александр Бондарь.

5 ноября руководство вуза вновь организовало встречу, но уже исключительно с администратором паблика и людьми, связанными с группой. Что именно обсуждалось, не сообщается.

«Доширак» всему виной

«360» пообщался со студентами университета и узнал некоторые подробности истории. Все собеседники попросили не называть их имен.

«Деканат и правда организовал собрание по поводу студенческого паблика с мемами, но почему именно этот паблик деканат посчитал оскорбительным, какая конкретно публикация была провокационной — никто не знает. Администратору паблика угрожают отчислением, но пока он продолжает учиться», — сказал один студент НГУ.

Другая учащаяся вуза подтвердила, что администратора действительно позвали на встречу 5 ноября. По ее словам, это неформальная беседа.

Еще один студент отметил, что руководство вуза во вторник проводит собрание-сочинение на эту тему. Сколько по времени оно продлится — не сообщается.

По словам еще одного студента, никто бы не обратил внимания на группу, если бы не розыгрыш «Доширака». По словам учащегося, лишь одна женщина из деканата зарегистрирована во «ВКонтакте» и общается со студентами в соцсети. Она могла увидеть мем, в котором, как ей показалось, оскорбили одного из первокурсников. Женщина написала молодому человеку и призвала его защитить свои права. Собеседник «360» предположил, что все началось именно с этого.

Говоря об отчислении администратора сообщества, студент отметил, что вуз обязан соблюдать лестницу дисциплинарных взысканий.

«Не могут выгнать за одно нарушение, ибо должен быть для начала со стороны деканата применен выговор. Такова лестница дисциплинарных взысканий в нашем вузе. Но с другой стороны, совершенно спокойно наш деканат может выселить или не дать общежитие человеку, или же отчислить посредством заговора с преподавателями на экзаменах. Здесь-то у студентов особо нет защиты», — сказал собеседник «360».

С НГУ и раньше, судя по данным сообщества «Вода» и словам студента, были проблемы. Например, руководство вуза якобы выселяло студентов на время летних каникул на «добровольно-принудительной» основе. С первого по третий курс без жилья остались 183 студента. Учащиеся утверждали, что в ответ на жалобы о неправомерных действиях деканат угрожал им проблемами с экзаменами. Доказательств, что это реально происходило, нет. Весь материал основан на воспоминаниях студентов, которых якобы выселили насильно.