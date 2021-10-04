Знаменитости рискуют попасть в тюрьму из-за офшоров. «Досье Пандоры» подвело Шакиру и Иглесиаса

Появились подробности о «Досье Пандоры» — масштабном расследовании журналистов о возможном участии звезд и политиков в офшорных схемах. В схемы якобы вовлечены лидеры целого ряда стран, например глава Украины Владимир Зеленский. Замешаны и звезды мирового масштаба, в том числе певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер. Знаменитостям теперь грозит тюрьма, да и на политиках эта история может серьезно отразиться.

Звезды в «Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры» о связи мировых лидеров и звезд с офшорными схемами. В нем содержатся данные о более чем 130 миллиардерах и 300 с лишним политиках и высокопоставленных чиновниках со всего мира.

Среди звезд шоу-бизнеса, оказавшихся в досье, испанский певец Хулио Иглесиас. Как отметило издание El Pais, исполнитель открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах. Через некоторые из них он приобрел самолет и роскошные дома в Майами. Певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер, а также главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола тоже оказались замешаны в схемах с офшорами.

Теперь все будет зависеть от того, как законодательство работает в отношении офшоров в конкретных странах. В некоторых юрисдикциях к этому относятся очень скрупулезно, что может привести к расследованию дела о неуплате налогов. Может оказаться задействовано и уголовное законодательство. Об этом в разговоре с «360» рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Это может пахнуть тюрьмой. <…> Для тех, кто проживает в ЕС, (вот назвали Хулио Иглесиаса, некоторых других, Шакиру) это может завершиться началом специальной процедуры. <…> Никто не будет церемониться ни с каким Хулио Иглесиасом», — отметил Топорнин.

Юрист напомнил о ситуации с аргентинским футболистом, нападающим клуба «Пари Сен-Жермен», капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. Спортсмен в Испании пытался уйти от налогообложения.

«Его испанская фемида хлопнула так, что он сам потом деньги выплатил. Речь шла о миллионах евро», — пояснил Топорнин.

Иной точки зрения придерживается вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, звездам вряд ли грозит что-то очень серьезное в данной ситуации, потому что это не политические персоны.

«Со стороны налоговых инспекторов — да. Здесь могут быть проблемы. Но они не будут носить такого большого общественного характера», — пояснил Макаркин.

Мировые лидеры в «Досье Пандоры»

Если говорить о политиках, то в досье фигурируют бывший премьер Великобритании Тони Блэр, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер Ливана Наджиб Микати, его предшественник Хассан Дияб и глава Центрального банка страны Рияд Салями, президент Чили Себастьян Пиньера, лидер Эквадора Гильермо Лассо, президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, а также глава Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно опубликованным данным, мог использовать офшорную инвесткомпанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 миллиона долларов. А семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы якобы заработала около 400 миллионов фунтов стерлингов на продаже британской недвижимости.

Вот у этих людей, отметил Макаркин, после публикации досье могут появиться проблемы. Правда, не во всех странах, а там, где есть активная политическая конкуренция, серьезная роль СМИ и так далее.

«Политику придется оправдываться. <…> Сложнее всего сейчас премьер-министру Чехии, у которого заканчивается избирательная кампания, и вот ему под самые выборы такая информация прилетела. <…> У президента Зеленского репутация нового человека. <…> Его выбирали как учителя Голобородько из сериала. Это его роль. У Голобородько по определению не может быть офшоров», — подчеркнул Макаркин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже успел назвать расследование демонстрацией роли США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны.

«Единственное, что действительно бросается в глаза, — это все-таки, наверное, демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», — процитировало Пескова агентство РИА «Новости».

Предыдущее крупное расследование — «Панамское досье» — консорциум опубликовал пять лет назад. Тогда материалы стали поводом для громких отставок и уголовных дел по всему миру.