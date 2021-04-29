Дорогой пропуск в небо. Россиянам пора привыкнуть, что цены на авиабилеты будут расти

Совладелец аэропорта Внуково предсказал увеличение цен на авиабилеты до уровня 2019 года. По мнению Виталия Ванцева, перевозчикам нужно будет сделать выбор: либо разориться, либо повысить цены. По мнению аналитиков, рост цен на авиабилеты в России неизбежен. Ведь только так перевозчики смогут выжить.

Прогноз на рост

Цены на авиабилеты вырастут неизбежно, считает председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев. По его словам, цены на перелеты вернутся на уровень 2019 года, а потом еще больше увеличатся. Это произойдет к 2022 году.

В 2020 году на фоне кризиса пассажиропоток аэропорта Внуково снизился на 48% — до 12,6 миллиона человек. Соответственно, и цены в 2020 году упали, чтобы хоть как-то сохранить перевозки, напомнило агентство Ura.ru.

Из сложившейся ситуации поможет выйти либо закрытие авиакомпаний, либо повышение цен, передает «Газета.ru».

Причем стоимость перелетов уже начала повышаться. Онлайн-агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip в начале апреля заметили, что на апрель–июнь 2021 года цены увеличились на долю от 12 до 120% на отдельных направлениях. Однако авиакомпании и Минтранс эти данные опровергли. Ведомства отметили, что предоставленная агрегаторами информация не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел.

Повышение цен на авиабилеты всегда болезненно воспринимается россиянами. Что закономерно, ведь никому не хочется платить больше за любимые направления.

Дело привычки

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко в разговоре с «360» обратил внимание на то, что в России достаточно часто повышали цены на авиабилеты, но каждый раз население адаптировалась. В любом случае рост цен отразится на туризме.

Безусловно, в какой-то момент турист будет пытаться осознать, что ему выгоднее: поехать на машине на дачу или купить билет на самолет и полететь на Байкал. <…> У нас за рубеж чаще дешевле аналогичный продукт, чем внутри России Александр Осауленко.

Повышение цен не исключено, считает Осауленко. Сейчас сегмент полетов за рубеж практически отсутствует, так как нет предложения. Когда все начнет восстанавливаться, россияне столкнутся с новыми недешевыми реалиями. Вероятно, они уже психологически готовы. В то же время владельцы авиакомпаний считают, что это лучшее время для того, чтобы заработать.

Наиболее сильный рост цен будет заметен на самых популярных направлениях — тех, где существует поток и приносит основную часть денег. По мнению Осауленко, по большей части это относится к направлениям в европейской части России.

Стабильность в конкуренции

Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с «360» объяснил, что авиакомпании используют системы управления доходами, которые формируют ценовое предложение из спроса на перевозки. То есть перевозчики могут выборочно корректировать тариф. Например, на одно направление фиксируется высокий спрос, но на определенную дату провал. Перевозчик может опустить цены на популярное направление в эти даты.

«Если мы говорим об огромной маршрутной сети российских авиакомпаний, сказать, какие направления будут лидерами роста, сложно. Все зависит от конкретной ситуации на каждом конкретном рейсе. В целом можно предполагать, что традиционно сезонное повышение тарифов будет затрагивать наиболее востребованные российские линии: черноморские курорты, Калининград, Байкал и так далее», — сказал Пантелеев.

На рынке российских авиакомпаний, несмотря на закрытую Турцию и пока не открытый Египет, осталась конкуренция, отметил Пантелеев. Казалось бы, другие направления, например, Сочи и Симферополь, должны демонстрировать колоссальный рост тарифов. Но авиакомпании, которые планировали поставить свои самолеты на Турцию, были вынуждены переориентироваться на российский юг.

Однако роста тарифов по этим направлениям аналитики пока не видят. И причина этому только одна: авиакомпании предсказали рост спроса и выставили на эти направления много мощностей. Это помогло сдержать цены на каждый отдельный рейс.

Пока на рынке будет сохраняться повышенный уровень конкуренции, говорить о повышении тарифов не приходится. Несмотря на то, что для авиакомпаний это жизненно необходимо Олег Пантелеев.

Пантелеев добавил, что для российских авиакомпаний повышение тарифов — вопрос выживания. Перевозчики не могут работать в минус. А 2020 год показал, что при таком сценарии убытки считаются миллиардами (отрасль потеряла в прошлом году 120 миллиардов рублей). Потери нужно восполнять и выходить на системную рентабельность. Сделать это без повышения тарифов невозможно, уверен Пантелеев.