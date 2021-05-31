Алкозамки предложили ставить на авто пьяных водителей. Такую меру сочли слишком дорогой и неэффективной

Водителей, попавшихся пьяными за рулем, могут обязать устанавливать на свои машины алкозамки. Сейчас над изменением правил работают сотрудники Минпромторга и ГИБДД. Инициативу уже оценили автоэксперты. Они заявили, что подобные замки неэффективны, а из-за цены многие даже не смогут их купить.

Обязательную установку алкозамков предложили ввести для тех, кого поймали за рулем в нетрезвом виде. Данные водителя внесут в базу, а затем заставят поставить устройство на автомобиль.

«Если человек хоть раз попался, это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Он добавил, что возможность изменения правил дорожного движения пока изучается министерством и ГИБДД. Предполагается, что водителей обязуют ставить алкозамки на все имеющиеся машины. Причем платить за все придется самому автомобилисту.

До конца года будет проводится эксперимент по внедрению алкозамков. Прибор будет функционировать в связке с системой ГЛОНАСС. По словам Шпака, устройства полностью разработали в России. В отличие от зарубежных аналогов, они позволяют распознавать самого водителя.

Ставить алкозамки планируют и на машины каршеринговых компаний. Это поможет проверить готовность человека управлять автомобилем.

«Неэффективно и бессмысленно»

Предложенное нововведение является малоэффективным, считает автоэксперт Центра правовых экспертиз «Главная дорога», автоюрист Константин Юрков.

«Я думаю, что это не очень эффективная мера, потому что человек может и на другом транспортном средстве ездить, не обязательно только на своем», — пояснил он «360».

Эксперт подчеркнул, что как показывает практика, за руль чаще садятся в наркотическим опьянении, а не в алкогольном. В этом случае такие замки не помогут. К тому же устройства имеют определенные недостатки, добавил координатор движения «Общество синих ведерок», автоблогер Петр Шкуматов.

«Современные алкозамки обладают рядом недостатков, которые практически полностью делают их бессмысленными и дорогими устройствами», — отметил эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Он предложил рассмотреть технические особенности. Алкозамок — сложное техническое устройство, которое определяет наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с помощью электрохимического датчика.

«Этот датчик очень чувствительный, боится атмосферы, которая загрязнена различными окислами. Весь букет газов около дороги и в процессе движения будет попадать на этот датчик. Именно поэтому алкотестеры проверяются в ГИБДД каждые полгода», — отметил Шкуматов.

Сломаться электрохимический датчик может внезапно. В итоге прибор будет давать ложные показания, а водитель не сможет попасть в машину.

«Нет таких денег»

Еще одна проблема алкозамков — цена. По словам блогера, профессиональные устройства для определения уровня алкоголя обходятся примерно в 35 тысяч рублей. С алкозамками дела обстоят сложнее, так как их установка подразумевает изменение конструкции транспортного средства.

«Замок нужно сертифицировать в испытательной лаборатории, а это дополнительные затраты. Я полагаю, что цена этого устройства будет составлять более 100 тысяч рублей под ключ. У российских граждан, у нетрезвых водителей таких денег нет», — заявил Шкуматов.

Большинство россиян ездят на старых машинах, в которые физически невозможно поставить алкозамки. Сейчас подобные приборы можно увидеть в автобусах или грузовиках. Их ставят, чтобы проверять водителей перед рейсами.

Источник фото: РИА «Новости»

«Но это коммерческие компании устанавливают по своей инициативе для защиты своей собственности. Если речь идет о тех, кто попался в нетрезвом виде, что их теперь без алкозамка не будут пускать за руль, то это абсолютно несправедливо», — считает блогер.

Шкуматов пояснил, что при пьяной езде человек получает серьезное наказание — лишается прав и платит большой штраф. Если правила изменят, то ко всему этому водителю придется еще выложить круглую сумму за алкозамок.