Дорогое качество. Россиян предупредили о росте цен на сыр и мороженое из-за маркировки

С 1 июня в России появится обязательная маркировка для сыров и мороженого. Нововведение должно помочь избежать контрафакта, ведь теперь покупатель сможет узнать всю информацию о продукте с помощью кода. Однако производителям придется потратить деньги на новую маркировку, а платить за это — покупателю.

С 1 июня в России вводится обязательная маркировка для сыров и мороженого. На упаковке продукции появится двухмерный код системы «Честный знак». Благодаря нему можно будет узнать информацию о продукте: наименование, данные о производителе, дату, время, а также место выпуска.

Похожая участь ждет 1 сентября остальные молочные продукты со сроком хранения более 40 дней. Маркировка товаров со сроком годности менее 40 дней стартует с 1 декабря.

До этого правительство подписало постановление о добровольной маркировке продукции, писал ТАСС. Этот шаг поощрял заблаговременную подготовку производителей. С 20 января в России началась добровольная маркировка молочных товаров.

Прозрачные сыры

Несмотря на то, что инициатива направлена на создание удобных условий для покупателя, производители сыра и мороженого оценили ее неоднозначно. Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота сказал «360», что для молочной продукции дополнительная маркировка избыточна.

В молочной продукции основная проблема заключается не в контрафакте, а в фальсификации. Чаще всего подделывают сам продукт, а не упаковку — заменяют молочный жир на растительный Олег Сирота.

Сирота объяснил, что обычно на коробках и так написано, что данный продукт создал тот или иной производитель. По его словам, продукция уже включена в систему «Меркурий», которая отслеживает движение продуктов. Нововведение же принесет дополнительные затраты и повысит на несколько рублей стоимость молока.

По задумке покупатель сможет считывать информацию с кода, но, по мнению основателя сыроварни «Ворона и лисица» Марии Кандыриной, люди не будут устанавливать особое приложение и сканировать упаковки, ведь вся информация о продукте уже указана на этикетке.

Она также отметила, что из-за нововведения подорожает производство, но точная стоимость конечных продуктов пока что неизвестна.

«Производителям средней по объему продукции придется платить 200 тысяч рублей в год за программу интеграции, поэтому повышение стоимости неизбежно», — добавила Кандырина.

Глава крестьянской фермы Валерий Ройгас также отметил, что покупатель может уже сейчас узнать всю информацию о продукте из этикетки, а такая инициатива принесет лишние расходы для производителей.

«Оборудование стоит денег, и надо также вводить нового человека в штат. Из-за этого маленьким формам хозяйства будет еще сложнее», — добавил Ройгас.

Дорогое мороженое

Маркировка также ударит и по производителям мороженого. Бизнес-технолог производителя мороженого «ICECRO» Татьяна Крылова рассказала, что компания уже запланировала увеличение стоимости продукта из-за обязательного нововведения.

«У нас небольшое производство и не автоматизированы линии. Из-за этого процедура маркировки станет трудоемкой и затратной», — отметила Крылова.

А начальник отдела стандартизации ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Маргарита Колмакова считает, что нововведение точно не поменяет процесс производства мороженого и сможет защитить потребителя от фальсификации, но цену на мороженое все же придется повысить.

«Злоумышленники могут напечатать точно такую же упаковку, но не смогут подделать код, поскольку он платный», — добавила Колмакова.

Ранее Госдума совместно с профильными министерствами решила разработать меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах, в том числе и в молочной продукции. По мнению генерального директора Союзмолока Артема Белова, исключение заменителей молочного жира из технического регламента на молоко и молочные продукты поможет гармонизировать регулирование в России и в мире.

По его мнению, ограничение может позитивно сказаться на спросе на классические продукты из молока, ведь покупатель будет понимать, какой продукт стоит перед ним в магазине.