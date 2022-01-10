Лихачей и пьяных водителей ждет усиление наказания. Но дороги безопаснее не станут

Вступил в силу новый закон, ужесточающий ответственность злостных нарушителей Правил дорожного движения. Однако новые наказания не станут панацеей от лихачей и пьяниц за рулем. Автоэксперты уверены, что в первую очередь нужно работать с сознанием россиян, разъясняя последствия неуважения ПДД.

Новый закон для автонарушителей

В России 10 января вступил в силу федеральный закон № 458 об уголовной ответственности для водителей, которые регулярно нарушают Правила дорожного движения. Его дополняет статья 264.2 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Новое нарушение водителей, которых уже наказывали за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречную полосу движения, теперь обернется штрафом от 200 до 500 тысяч рублей. Также могут обязать выплачивать сумму годового или двухлетнего дохода нарушителя, уточнили «Ведомости».

В некоторых случаях рецидивистам назначат обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишат свободы на несколько лет. Кроме того, злостных нарушителей ПДД могут лишить права на некоторые должности или на занятие определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пугает не опасность, а наказание

Автоэксперт и шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев в разговоре с «360» отметил: когда человек идет на осознанное правонарушение, штрафы едва ли смогут его мотивировать. Когда во время семинаров с водителями поднимается тема штрафов, людей интересует, как их избежать.

«То есть не как не нарушать, а как не платить: как нужно разговаривать с сотрудником ДПС, как подать апелляцию. Я вижу тут некий корень зла, так как мы упускаем важную составляющую — мотивацию: почему человек не должен совершать эти правонарушения. Здесь очень важно вести грамотную разъяснительную работу», — подчеркнул Владимир Бахарев.

Он напомнил, как люди реагировали на введения обязательного использования ремней безопасности. Высказывания варьировались от «Какого черта, это мой выбор!» до «Не хочу остаться инвалидом». При этом никого не интересовало, как работают ремни безопасности и почему важно их использовать.

Система коммуникации

По мнению Бахарева, автолюбителей, которые повторно садятся пьяными за руль, нужно наказывать тюремным сроком. Такие люди, сознательно совершая рецидив, несут угрозу обществу, подчеркнул он.

«Важно не упустить факт первого нарушения, пояснять, почему этого делать нельзя. Нужно вести разъяснительную работу даже не на уровне автошкол, а на уровне воспитания людей. Даже эти блогеры (участники резонансных ДТП — прим. ред.): сказать, что они не владели машиной, у них были проблемы — да нет, владели и неплохо с ними управлялись. У них проблема была не в том, что они ездить не умеют, проблема в голове была», — сказал Бахарев.

По его словам, многие автостримеры просто почувствовали себя безнаказанными, нашли лазейки, которые позволяли прикрыть свои осознанные действия. Это еще раз указывает, что нужно менять сознание. Ведь правила — это не система ограничения, а система коммуникации. Пока все следуют ПДД, все понимают друг друга, в противном случае происходит беда.

«Алкоголь влияет на чувство автомобиля: даже малая доза замедляет работу вестибулярного аппарата. А люди этого не сознают. Поэтому так важно сделать разъяснительную работу обязательной частью воспитания начиная с возраста, когда человек начинает обдумывать возможность сесть за руль», — сказал автоэксперт.

Он добавил, что тогда порог штрафа будет иметь более действенное значение и не придется его повышать. Хороший пример подает Австрия: там количество нарушений влияет не на размер штрафа, а в числе прочего на стоимость автостраховки. То есть нивелируется угроза, а не идет система палочного воспитания.

Закон с некорректными формулировками

Автоюрист Сергей Радько рассказал «360», что на практике применение нового закона может сильно забуксовать из-за формулировок. Например, в законе написано, что субъектом этого преступления является лицо, подвергнутое наказанию и лишенное права управления.

«Это значит, что наказаны могут быть только те, кто уже лишен права управления и срок еще не отбыл. Хотя, наверное, в виду имелись те, кто срок отбыл, а потом, после получения удостоверения обратно, в течение года считается подвергнутым. Но конструкция статьи такая, что подпадают только те, кто лишен прав управления, и те, кто совершает нарушение еще раз», — пояснил Радько.

Он отметил, что новые меры не смогут улучшить ситуацию на дорогах. Превышение скорости на величину от 80 километров в час фиксируется не инспектором, а только видеокамерами. Таким образом непосредственного нарушителя выявить невозможно, а штраф будет назначен номинальному собственнику машины.