Дорогая, он перепутал детей. К чему приводят роковые ошибки в центрах ЭКО

Американец Брюс Клири, который был донором спермы и в итоге стал отцом 17 детей, намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов. Мужчина обвинил организацию в нарушении условий договора. Кроме того, было нарушено обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. История уже стала резонансной не только в американском обществе, но и в мире. К сожалению, подобные судебные дела стали встречаться все чаще. «360» вспомнил и о других ошибках, совершенных в банках спермы, которые привели к необратимым последствиям.

Благородное желание и непредвиденные последствия

Брюс Клири решил стать донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями. Сам мужчина женат и вместе с супругой воспитывает трех сыновей и приемную дочь. Клири надеялся на серьезный подход Орегонского университета здоровья и науки в Портленде, но столкнулся с «недопустимой безответственностью».

Донор спермы поневоле стал отцом 17 детей Подробнее

Клири заключал с медучреждением договор. Он соглашался стать биологическим отцом не более чем для пятерых детей. Кроме того, как утверждает мужчина, клиника обещала не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. И если бы он заранее знал о том, во что выльются его благородные намерения, он бы ни за что бы не согласился на сотрудничество.

Сейчас Брюс Клири является отцом 17 детей. И как минимум двое его детей (по донорской программе) учатся в школе вместе с детьми, которых он воспитывает вместе с супругой. Теперь американец судится с клиникой. Он намерен выиграть дело и получить с медучреждения более пяти миллионов долларов.

К сожалению, подобных историй становится все больше. Недавно стало известно, что россиянка родила от донора девочку, у которой позже диагностировали тяжелую болезнь.

Ника

Эта история началась более трех лет назад. Светлана Бородулина и ее супруг обратились в клинику искусственного оплодотворения, так как мужчина был бесплоден и не мог иметь детей. Донора Бородулиной подобрали в частной клинике «ДНК Клиника». Его семья выбрала исходя из внешних данных. Также была и консультация у генетика. Врач заверил Светлану, что все доноры проходят обследования, и ее малыш родится генетически здоровым.

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Все получилось по-другому. Через пять-шесть месяцев после рождения девочки Ники массажистка заметила, что у малышки нет опоры на ножки. Оказалось, что у Светланы и донора редкое генетическое заболевание. С такими данными ребенок был обречен родиться с отклонениями. Как утверждает Светлана, «ДНК Клиника» просто не обследовала донора на это генетическое заболевание.

Россиянка родила от донора ребенка с тяжелой болезнью. Вместо компенсации ей предложили новое оплодотворение Подробнее

Челябинские врачи были уверены, что Ника проживет не больше двух лет. Но ей уже 2,4 года. Для лечения девочке ежегодно нужно будет делать по три инъекции американского препарата.

Стоимость одной — от 7,5 до девяти миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Клиника оплачивать лекарство не собирается. Вместо компенсации Светлане предложили новое оплодотворение. В этот раз донора обещали тщательно проверить.

Светлана сдаваться не намерена. Она хочет добиться от клиники хоть какой-то материальной помощи.

ЭКО, роды, развод

Американцы сделали ЭКО и родили азиатского малыша. Единичный случай, но семья разрушена Подробнее

В американском штате Нью-Джерси семейная пара развелась из-за ошибки врачей-репродуктологов. Кристина Кеддерич и Дрю Василевски обратились к врачам, чтобы провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но после рождения ребенка она начали замечать, что у малышки начали проявляться черты, типичные для азиатов. При этом и Кристина, и Дрю были европеоидной расы.

Как выяснилось при повторном обращении в клинику, врачи перепутали биоматериалы, и отцом девочки является совершенно чужой мужчина. После длительных ссор на этой почве, пара приняла решение расстаться. Дрю и Кристина утверждают, что на услуги врачей они потратили порядка 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей).

Еще страшнее обернулась врачебная халатность для клиентов Лос-Анджелесской клиники лечения бесплодия. В результате путаницы с эмбрионами, несколько женщин родили не своих детей.

Переполох в Лос-Анджелесе

В суд обратились Анни и Ашот Манукян из Калифорнии. Они подали иск на Лос-Анджелесскую клинику CHA Fertility Center. Как считает пара, их эмбрионы имплантировали другой женщине, которая из-за ошибки при ЭКО родила двоих детей от разных матерей. В заявлении сказано, что речь идет о перепутанных эмбрионах трех отдельных пар, которые обратились в Центр.

Источник фото: Pixabay

После проведенного судебного разбирательства Анни и Ашот получили право опеки над их сыном, которого по страшной ошибке выносила и родила другая женщина.

Самой Анни также ошибочно имплантировали чужой эмбрион. Из исковых документов следует, что эта попытка оплодотворения не удалась.

Также подали иск на Центр супруги из Нью-Йорка после того, как у них родились двое мальчиков от эмбрионов другой пары. В результате супруги были вынуждены отдать мальчиков их генетическим родителям, которые также проходили лечение в этом Центре.