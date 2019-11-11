Дорога в один «Щелчок»

Щелковское шоссе — одно из самых загруженных в Московской области. Ежедневно тысячи людей добираются по нему на работу и обратно. Сделать этот путь быстрее и удобнее, поможет дублер «Щелчка». Но только такой, какой выберут сами жители. Свое мнение они высказали на общественных слушаниях.

Дорога притяжения

Щелковское шоссе проходит вдоль одной из самых заселенных частей Московской области. По нему регулярно проезжают жители Балашихи, Щелкова, Ивантеевки, Фрязина, Черноголовки и других менее крупных городов. А еще, например, им пользуются космонавты, когда идут на тренировочную базу в Звездном Городке. Они недавно даже подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе, чтобы ускорить проезд до работы.

Опрос Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

О необходимости дублера знают и в правительстве. Полгода назад премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поручил сдвинуть границы национального парка «Лосиный остров». Ведь такое решение позволит не только улучшить транспортную доступность, но и расширить природный парк.

Мнения жителей

Сейчас, перед проектированием, в Московской области провели общественные слушания, чтобы сразу учесть пожелания жителей ближайших городов. Так, по мнению балашихинцев, нужно строить восьмиполосную трассу, это избавит один из крупнейших подмосковных городов от пробок на Щелковском шоссе, да и не только там.

И лоси целы, и водители довольны. Экологи поддержали строительство дублера Щелчка Подробнее

«В электричках станет свободнее, потому что какое-то количество людей смогут пересесть на автомобили. Воздух станет чище, потому что у нас машины, стоящие в пробках, вырабатывают в несколько раз больше вредных веществ, чем машины, которые едут со скоростью 70-100 километров в час», — отметил Андрей Мухортиков, член общественного совета при Министерстве транспорта Московской области.

В то же время жители Балашихи беспокоятся о том, не навредит ли освобождение от пробок лосям. Активисты уже выступали против дублера, но экологи заверили, что вреда не будет. Дублер лишь зацепит «Лосиный остров» в месте, где животных и вовсе нет.

Общественные слушания прошли также в Щелкове. Администрация намерена услышать каждого жителя, собрать их предложения.

Опрос Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

«Основной вопрос, чтобы жители были в курсе того, что для нас хотят сделать хорошего. Это минус, когда люди не понимают, что что-то делается и не участвуют в обсуждении. Очень важно, что сегодня мы выслушали каждого человека. Каждый сказал свое мнение», — сказал председатель Общественной палаты Щелковского округа Александр Макаров.

На общественных слушаниях в Черноголовке говорили не столько о необходимости самого дублера, поскольку этот вопрос не ставился под сомнение, сколько о конкретном его расположении.

Альтернативы

Жители Ивантеевки на общественных слушаниях поддержали идею дублера, но в ходе встречи предлагались и альтернативы. Например, реконструировать Щелковское шоссе. Один из жителей предложил даже конкретный план действий, который привел бы к полному закрытию «Щелчка» на какое-то время. А это вряд ли ускорит проезд до работы и дома жителям Ивантеевки.

Общественные слушания по строительству дублера Щелковского шоссе завершились в округе Подробнее

Кроме того, вокруг Щелковского шоссе сформировались районы с очень плотной застройкой. Поэтому, чтобы расширить трассу, часть домов придется снести, и их жители это предложение не поддерживают.

Согласно предварительным планам, дублер Щелковского шоссе пройдет от МКАД до пересечения с Фряновским шоссе. Сначала его трасса будет идти севернее Щелковского шоссе, потом в районе деревни Медвежьи озера уйдет южнее, затем снова вернется на север для обхода Щелкова. Этот предварительный план может быть скорректирован по пожеланию жителей.

По итогам общественных слушаний в каждом городе составили список предложений. После систематизации их направят губернатору, их рассмотрят и самые удачные включат в итоговый вариант.