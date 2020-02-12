Дорога в кино за доллар

Старшеклассница из Томска Диана Костырина снимет фильм по рассказу Стивена Кинга. Писатель продал ей разрешение по программе Dollar Baby — всего за один доллар. Участвовать в этом проекте могут школьники и студенты из любой страны мира. «360» поговорил с прошлыми счастливчиками из программы и узнал, как сложилась их судьба.

Диана Костырина, благодаря программе Dollar Baby, учрежденной Стивеном Кингом, сможет экранизировать рассказ «Женщина в комнате». Согласно условиям проекта, хронометраж фильма должен быть до 45 минут. Право на экранизацию держится всего год, а все права на картину в итоге достаются Кингу. Без его одобрения прокат ленты в кинотеатрах, публикация на YouTube или DVD запрещены. Фильм может показываться только на фестивалях.

Кинг запустил эту программу в конце 70-х годов, несмотря на протесты своего бухгалтера. Самым первым фильмом, снятым в рамках проекта, стал «Бугимен». Спустя год, начинающий режиссер Фрэнк Дарабонт показал Стивену Кингу свою работу по истории «Женщина в комнате». Писатель был так впечатлен, что настоял на том, чтобы «Побег из Шоушенка» снимал именно Дарабонт. После режиссер и писатель вместе работали над фильмами «Зеленая миля» и «Туман».

Первая русская экранизация произошла в 1986 году. Тогда режиссер Михаил Титов создал мультфильм «Сражение» по рассказу «Поле боя».

Дарабонт по сей день является самым известным участником программы Dollar Baby. «360» нашел и других режиссеров, участвовавших в проекте, поговорил с ними об их опыте и дальнейшей судьбе.

Мэтью Роуни — «Чужими глазами», 2015 год

Англо-индийский режиссер и соучредитель Rowney Brothers Мэтью Джозеф Роуни снял короткометражку «Чужими глазами» в 2015 году. На тот момент ему было 24 года. Его работа собрала множество номинаций и побед на фестивалях, а карьера с тех пор продолжает стремительно расти вверх.

Как рассказывает «360" Роуни, кино окружало его с самого детства. Не было в его жизни интересов или страсти, которые бы вытесняли любовь к режиссуре. Мэтью работает в индустрии кино уже восемь лет.

Получив высшее образование, он искал проект, в котором сможет вырасти в профессиональном плане. Режиссеру хотелось показать, что ему по силам успешно адаптировать чужую работу. Dollar Baby стал идеальной платформой для этого.

«Выбрать короткую историю из сборника „Ночная смена“ было очень легко. Я написал список рассказов, которые никогда или на протяжении долгого времени не экранизировались. „Чужими глазами“ стал моим фаворитом», — говорит Мэтью.

В съемках фильма участвовало много актеров, из-за чего было очень сложно планировать производство. В итоге процесс затянулся на несколько месяцев. Проект Роуни был самофинансируемым. По его словам, многое стало возможным из-за общей страсти к фильму — идеей горели и он сам, и актерский состав, и съемочная группа. Результат превзошел ожидания.

«Чужими глазами» собрал больше всего наград, аккредитованных IMDB на международном уровне, среди всех работ, снимавшихся в рамках программы Dollar Baby

Согласно данным сайта IMBD, лента получила 27 номинаций на разных фестивалях, одержав победу в 12.

«Мы с актерами приняли участие в более чем 41 церемонии награждения, и самым ярким событием стало участие в The Los Angeles Film Awards и Rhode Island Comic Con», — вспоминает собеседник «360».

К сожалению, со Стивеном Кингом Мэтью не встречался и мнения по адаптации не получал. Как признается режиссер, ему бы очень хотелось узнать, что думает автор.

Программа определенно помогла режиссеру в продвижении карьеры. Ему стали открываться многие двери. Он успел поработать ассистентом в отделе спецэффектов в таких фильмах, как «Чудо-женщина 1984», «Форсаж 9» и сериалах «Чернобыль», «Большая маленькая ложь», «Черное зеркало», «Криптон».

Недавно Роуни закончил работу над короткометражной лентой «Одило Фабиан» («Возможность невозможных мечтаний») с Хью Бонневиллом в главной роли.

«Следующим шагом для нас с братом является создание первого полнометражного фильма. Мы над этим активно работаем», — поделился планами на будущее режиссер.

После Роуни «Чужими глазами» экранизировался пять раз. По словам режиссера, это очень интересно и круто. Можно увидеть, как по-разному люди обращаются с одним и тем же исходным материалом. Режиссерам он советует изучать любые программы, которые могут им что-то дать. И надеется, что Dollar Baby будет существовать еще долгие годы.

Александр Домогаров-младший — «Детки в клетке», 2018 год

Сын известного актера Александра Домогарова тоже был участником программы Dollar Baby. Его фильм был тепло принят и вошел в сборник короткометражек «РУССКОЕ КРАТКОЕ. Выпуск №2», который демонстрировался на экранах российских экранов прошлой зимой.

Как рассказал Александр журналу Hello!, изначально он не планировал отправлять заявку. Он написал сценарий по рассказу Кинга «Детки в клетке» намного раньше, чем узнал о проекте. Когда дело дошло до съемок фильма, выяснилось, что нужны права. Режиссер хотел ставить крест на проекте, но его продюсер Кристина Рельян не сдалась сразу, а стала искать и нашла Dollar Baby.

«Потом проект чуть было не сорвался, потому что у нас „слетела“ главная актриса, но и тут Кристина спасла ситуацию. В общем, съемки этого фильма были настоящей школой кино, мы прошли через множество испытаний, одну сцену полностью пересняли», — добавляет Домогаров-младший.

Фильм свой Александр назвал «Пустите детей».

Сейчас он занят съемками доброго семейного кино «Пальма». В главной роли будет собака, а потому запасайтесь платочками.

Селина Сондерманн — «Посвящение», 2018 год

Режиссер австрийского происхождения Селина Сондерманн свой первый сценарий написала в возрасте 12 лет. В 2005 году его поставили на сцене театра ее родного города.

Ровно десять лет назад она впервые подумала о том, что хочет стать режиссером. В рамках школьного проекта Селина написала сценарий и сняла свой первый короткометражный фильм.

«Если честно, я сделала это главным образом потому, что хотела сыграть в нем, но процесс создания фильма мне понравился гораздо больше, чем нахождение перед камерой», — призналась «360» девушка.

Впервые о программе Dollar Baby она узнала, когда работала над своим дипломным фильмом по окончании бакалавриата. В тот момент принять участие она не могла — нельзя было бросать кино, над которым уже шла работа.

Селина — большая поклонница произведений Стивена Кинга, и она знала, что рано или поздно попытает свою удачу и примет участие. Когда она вернулась в киношколу для получения степени магистра, поняла — это подходящий момент для подачи заявки.

Я отправила заявку с запросом, можно ли написать многоязычный сценарий, а помощник Кинга тут же отправил мне контракт. Насколько я понимаю, все желающие могут поучаствовать. Никому не откажут

Работа над готовой историей может иметь как недостатки, так и плюсы. Кому-то проще брать что-то готовое, чем придумывать собственный сюжет. Однако многие серьезно недооценивают процесс переноса истории из одной формы искусства в другую. То, что работает как рассказ, не будет автоматически работать на экране.

К тому же часть историй довольно фантастична, поскольку воображение автора не имеет границ. А вот короткометражные фильмы и их бюджеты, безусловно, загнаны в рамки. Привлечение средств осложняется тем, что фильм нельзя использовать в коммерческих целях или показывать онлайн.

«Но один плюс перевешивает все недостатки: Dollar Babies дают отличную возможность, которая для большинства из нас будет единственной — поработать над историей Стивена Кинга. Фрэнк Дарабонт в этом случае редкое исключение», — подмечает режиссер.

Сондерманн выбрала «Посвящение», поскольку это была единственная доступная история из списка, которую ранее никто не адаптировал. К тому же главная героиня ее заинтриговала, и девушка почувствовала, что может дать собственное звучание этой истории.

Сложнее всего было найти деньги на создание фильма, но команде удалось провести успешную кампанию на Kickstarter и собрать большую часть бюджета. С точки зрения команды, труднее всего было найти звукорежиссера.

Селина отправила заявки на участие ленты в разных фестивалях, но пока ответов нет. Сейчас девушка работает над сценарием своего первого полнометражного фильма.

Это был такой ценный опыт обучения, он определенно помог мне вырасти как режиссеру. Что касается карьерного роста, то это определенно дало мне возможности, где я могу рассказать о своей работе

Как рассказала собеседница «360», она отправила Стивену Кингу DVD с готовым фильмом, но, к сожалению, не получила никакого ответа. Одно из ее мечтаний — это экранизировать или принять какое угодно участие в производстве фильма по рассказу «Роза Марена» Стивена Кинга.

Селина встретилась со Стивеном Кингом в 2013 году, когда он посещал Германию. Это было еще до того, как она узнала о программе Dollar Baby

Джеймс Реннер — «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет», 2004 год

Джеймс родом из штата Огайо в США. Сейчас ему 41 год. Он женат и воспитывает двоих детей. В программе Dollar Baby мужчина участвовал шестнадцать лет назад. С тех пор Джеймс не снимал фильмов, но написал несколько книг и успешно развивался в сфере журналистики.

Собеседник «360» с детства был большим поклонником Стивена Кинга, а в подростковом возрасте сумел раздобыть номер офиса писателя. Он звонил туда время от времени, но общался только с помощниками знаменитого автора.

«Я где-то прочитал, что Фрэнк Дарабонт (режиссер фильмов „Зеленая миля“ и „Побег из Шоушенка“) начал свою работу с помощью программы Dollar Baby. Однажды я спросил об этом его ассистентку, а она рассказала мне, как подать заявку», — вспоминает Реннер.

Заявку одобрили. Он получил разрешение экранизировать «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет».

Когда я получил письмо с положительным ответом, то танцевал джигу!

По словам журналиста, преимущество участия в такой программе — это колоссальный опыт. Короткий метр сложно финансировать и продюсировать, но если у вас на руках история от Стивена Кинга, открывается много дверей. Самое трудное — это доказать остальным и себе самому, что вы можете сделать это. Собрать команду, подобрать локации и соединить все в единый фильм - сложно.

«Мне кажется, большую часть денег для производства фильма мне дал мой тесть. Потребовалось много времени, чтобы вернуть долг!» — рассказывает Джеймс.

Его фильм стал официальным выбором на Монреальском кинофестивале 2005 года. В целом, Реннер остался доволен проделанной работой.

Съемки помогли писателю во многих отношениях. Во-первых, в резюме смотрится довольно хорошо. Во-вторых, через год после съемок он организовал первый кинофестиваль Dollar Baby в штате Мэн и встретился со многими из своих коллег-фанатов творчества Кинга.

На вопросы, как и почему из журналистики Джеймс ушел в кино, а потом вернулся обратно, он отвечает очень просто. Ему нравилось рассказывать истории в любом формате. До журналистики он работал ассистентом по производству фильмов и имел некоторый опыт на съемочной площадке. Затем стал журналистом, чтобы иметь стабильную зарплату.

Когда появилась возможность экранизации истории Кинга, он не смог устоять. После съемок снова вернулся к журналистике, а затем написал несколько книг, в том числе романы и правдивые криминальные истории.

«В настоящее время я пишу для телевидения, для шоу на канале Fох», — говорит Реннер.

Со Стивеном Кингом ему тоже удалось познакомиться еще до участия в Dollar Baby. Писатель выступал с речью в Принстоне.

Я был так смущен, что все, что мне удалось сказать, когда я пожал ему руку, было: «Мне нравятся ваши работы», на что он сказал: «Ну, спасибо, я полагаю»

В заключение Джеймс добавляет, что в программе однозначно стоит участвовать. Она дает отличную платформу для начала карьеры.