Дорога в бизнес. Инструкция для тех, кто хочет замещать импорт в Подмосковье

Некоторые иностранные бренды ушли с российского рынка или решили сократить ассортимент своих товаров и поднять на них цены. Это открывает для отечественного бизнеса возможность занять новую нишу. Власти Московской области помогут желающим принять участие в программе импортозамещения.

«Наша задача — помогать, а не устраивать квест с бумагами. Поэтому все меры будут максимально доступными», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кто может получить государственную поддержку?

Предприниматели Подмосковья могут получить помощь от государства, приняв участие в программе по импортозамещению. В перечень отраслей по импортозамещению входят:

- сельское хозяйство;

- машиностроение;

- текстильная промышленность;

- фармацевтика;

- производство строительных материалов;

- производство пластмассы;

- химическое производство;

- пищевое производство;

- мебельная промышленность;

- IT-технологии.

У претендентов на получение помощи должен быть четкий бизнес-план, а также регистрация в Московской области. Еще одним условием получения государственной поддержки является отсутствие задолженностей по налогам.

Как подать заявку?

Предприниматели Подмосковья могут принять участие в программе по импортозамещению. Для этого необходимо подать заявку в Министерство инвестиций Московской области на специальном инвестпортале ведомства.

Можно связаться с командой губернатора по электронной почте. На адрес import_zam@mosreg.ru предлагают прислать информацию о том, какая помощь нужна вашему предприятию, а также кто мог бы инвестировать в вашу отрасль.

Также подать заявку можно по телефону горячей линии 0150.

Программы поддержки

В рамках программы поддержки предприниматели могут получить землю в аренду на три года всего за один рубль. В заявке нужно будет указать источники финансирования, количество рабочих мест, объем инвестиций и налоговых отчислений, а также опыт реализации проектов.

Специалисты помогут подобрать подходящий для целей бизнеса участок. Если вы уже знаете, какой участок вам нужен, его можно выбрать на подмосковном портале «Госуслуги». Договор заключат в течение 20 дней.

Также можно получить льготный заем до двух миллиардов от Фонда развития промышленности. Деньги будут давать на срок от года до пяти лет под 1-5%. Заявку можно подать на сайте фонда.

В рамках программы поддержки предприниматели смогут получить льготы в банках. Например, льготная программа для малого и среднего бизнеса «Инвестиционная» предполагает заем до двух миллиардов рублей на срок до двух лет под 13,5-15,5%.

Системообразующие предприятия могут получить кредит до 10 миллиардов на год под 10-11%.

Для участников программы по импортозамещению будет работать субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту. Максимальный размер ставки для заемщика утвердят на уровне 11,5% для кредитов на сумму от пяти до 100 миллионов рублей.

Льготная ставка будет действовать три года. Получить ее можно, если кредит взят на инвестирование, закупку сырья или расходных материалов для производства, пусконаладочные работы или монтаж, обучение персонала, ремонт оборудования или помещений. Малый и средний бизнес может подать заявку по ссылке. Крупный бизнес может обратиться за льготой в Фонд развития промышленности Московской области или написать на e-mail rpmo@mosreg.ru.

Также Фонд развития промышленности МО предлагает льготные займы до 150 миллионов под 1-5% на срок от одного года до пяти лет. Заявку можно подать на сайте фонда.