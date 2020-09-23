Дорога в Новой Москве отобрала у мужчины дом и жизнь. Но все могло сложиться иначе

В Новой Москве мужчина убил пожилую мать, а затем и себя — все из-за земельного участка с домом, через который должна пройти новая дорога. В СК заявили, что мужчина находился в депрессии. Можно ли было избежать такого исхода?

В мае 2020 года вышло распоряжение департамента городского имущества правительства Москвы. В нем указали земельные участки, которые необходимо «изъять для государственных нужд» — их должны выкупить у собственников, чтобы проложить дорогу М3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна.

Под изъятие попали 14 участков в деревне Десне и в поселке Сосенское. Большая часть жильцов отреагировали спокойно. Но один из несогласных жителей пережить переселение не смог. 22 мая мужчина сначала убил свою мать, а затем покончил с собой. Рядом с телами нашли предсмертную записку, в которой оба расписались. В ней говорится, что семья строила дом 30 лет, вложив в него большую часть души.

В департаменте развития новых территорий Москвы «360» заявили, что границы размещения трассы были установлены по проекту планировки территории еще в 2017 году, никаких изменений с тех пор не было.

«Никаких условий вам не будет»

Сосед погибших Сергей Чаплыгин рассказал «360» о том, что три месяца назад им пришло постановление. Был общий сбор, на котором объявили, что приедут люди, чтобы оценить участки, а позднее будет вынесено решение о компенсациях. Погибший мужчина — он, по словам соседа, был в правлении СНТ, недовольство высказывал еще тогда.

Никаких условий никто не предлагал, сказали: „Никаких условий вам не будет, деньгами выплатят, и все“. Пришли, переписали, сфотографировали и сказали, что вызовут через месяц, сообщат сумму. Третий месяц уже прошел, до сих пор не вызвали. Никаких вариантов нам не предлагали. Сказали бы [сумму], я бы, может, в другом месте что-то подыскивал бы — жить-то где-то надо Сергей Чаплыгин сосед погибших.

В департаменте развития новых территорий «360» рассказали о том, что жилье и участки у собственников собираются выкупить в пользу города «по цене, согласно выполненному независимой оценочной организацией отчету об оценке рыночной стоимости изымаемого имущества и причиненных таким изъятием убытков».

В ведомстве также подтвердили, что жалобы от погибшего мужчины поступали на официальный интернет-портал правительства Москвы.

«Обращения были рассмотрены в установленном порядке», — заявили в департаменте, но о том, какие выносились решения, не сказали.

При этом информации о том, в какую сумму город оценил участок, из-за которого погибли мать и сын, тоже нет — в департаменте заявили, что оценку домов пока не завершили.

По словам Сергея Чаплыгина, большая часть людей, чьи участки попали «под снос» из-за дороги, живут там все время. Почти каждый своими руками строил дом, годами вкладывал свои усилия в жилье и землю.

«Я смирился. Просто обидно, жалко — я своими руками построил этот дом, никого не нанимал, сам рыл фундамент, заливал его», — добавил Чаплыгин.

Можно было предотвратить

Депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству, общественный деятель Александр Васильев рассказал «360», что история с выкупом земель в пользу государства при строительстве дорог вполне обычная.

«Всегда такие вещи затрагивать тяжело: сегодня ты здесь жил, а завтра тут должно что-то пройти. Всегда, казалось бы, самый удачный вариант может быть при прохождении трассы по лесу при соблюдении экологических требований», — рассказал он.

Простому человеку очень сложно противостоять государственной машине. Наверняка есть ответственность на тех людях, которые должны были с этими гражданами обсудить все нюансы, рассказать, какие есть меры поддержки, какие есть предложения. Какие-то человеческие моменты были упущены в этой истории Александр Васильев депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству, лидер движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги», руководитель инспекции ОНФ «Оценим качество дорог».

Профессор и психотерапевт Андрей Зберовский также уверен, что избежать подобной ситуации было можно, а дело со смертью мужчины и его матери следовало бы рассмотреть в рамках статьи о доведении до самоубийства.

«Если бы с человеком велись переговоры в уважительном и конструктивном формате, если бы ему показывали, что он важен как личность, или обратили бы вовремя внимание на то, что человек в переговорах не вполне адекватен, сильно подавлен, обратились бы в соцзащиту, то этого, может быть, можно было избежать», — добавил он.

По словам Зберовского, в практике нередко встречаются случаи, когда люди приходят к мыслям о самоубийстве из-за отсутствия правильно выстроенного формата общения чиновников и застройщиков с людьми.

По мнению Сергея Чаплыгина, стройку могли бы вести в другом направлении, в обход домов.

«Это же дорога, ее можно было как-то повернуть. Тут люди и средства, и силы свои тратили. Нельзя так взять и под зад коленом — идите», — добавил сосед погибших.