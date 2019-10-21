Дорогу Понтия Пилата нашли в Иерусалиме. А недавно в его существовании сомневались

Израильские археологи обнаружили дорогу времен Понтия Пилата. Она ведет от упомянутого в Евангелие Силоамского пруда к Храмовой горе. А ведь каких-то полвека назад ученые не верили в его существование. «360» рассказывает в каких еще местах из священных книг можно побывать и увидеть историю своими глазами.

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В Иерусалиме обнаружили дорогу раннего римского периода. В общей сложности, отмечается в журнале Института археологии Тель-Авивского университета Tel Aviv, раскопки длились более полутора столетий. Первые фрагменты улицы нашли британские археологи еще в 1894 году. Активный период раскопок 220 метров мостовой продлился последние шесть лет.

Судя по ширине восемь метров и общей длине 600 метров, она была главной дорогой древнего города, по которой паломники поднимались к Храмовой горе. К постройке улицы и укладке крупных каменных плит, общим весом 10 тонн привлекали квалифицированных рабочих и ремесленников.

«Если бы это была простая улица, соединяющая точку А с точкой В, не было бы необходимости строить такую ​​грандиозную дорогу. Ее ширина минимум восемь метров. Это в сочетании с аккуратно вытесанным камнем и выразительным декором вдоль улицы, напоминающим ступенчатый подиум, указывает, что это была особенная дорога», — сообщил сотрудник управления древностей Израиля Джо Узиэл.

Улица начинается от описанного в Евангелие от Иоанна Силоамского пруда у Южных ворот где Иисус исцелил слепого. Под брусчаткой исследователи обнаружили порядка 100 монет, датированных 17-31 годами нашей эры. Эта находка позволила довольно точно определить возраст сооружения.

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«Мы предполагаем, что улица была построена в первом веке нашей эры, в частности, во время пребывания Понтия Пилата на посту римского префекта Иудеи», — пояснили археологи, не исключив, что приказ о постройке исходил от самого прокуратора.

Один из соавторов исследования, Нахшон Сантон, пояснил, что Пилат мог приказать построить дорогу, чтобы снизить напряженность среди жителей Иерусалима. Но есть и другие причины.

«Отчасти это могло быть сделано для того, чтобы умиротворить жителей Иерусалима, отчасти для того, чтобы Иерусалим вписался в римский мир, а отчасти для того, чтобы возвеличить его имя с помощью крупных строительных проектов», — добавил Сантон.

Понтий Пилат и суд над Иисусом

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Еще сравнительно недавно историки вообще сомневались в существовании Понтия Пилата. Подтверждение того, что исторический персонаж жил на самом деле, нашли сравнительно недавно: в 1961 году. Тогда в средиземноморском порту Кесарии Палестинской — бывшей резиденции римского наместника в Иудее — исследователи обнаружили плиту с надписью «Тибериум … Понтий Пилат, префект Иудеи … посвятил». Находка подтвердила гипотезу о существовании Пилата и предположение, что он занимал должность префекта. Сейчас плита хранится в Музее Израиля.

В 2014 году, проводя раскопки у музея «Башня Давида в Израиле», исследователи наткнулись на остатки заброшенного здания. Ранее оно использовалось турками и британцами в качестве тюрьмы. Позднее выяснилось, что заброшка — не что иное, как руины дворца Ирода Антипы, где Понтий Пилат вершил суд над Иисусом.

В Евангелие от Иоанна упоминается, что процесс проходил недалеко от ворот на неровной каменной мостовой. Место у башни в точности соответствует описанию из книги Нового Завета.

Царь Давид

Кстати, название «Башне Давида» дали византийские христиане, считавшие, что ранее там стоял дворец царя Давида. Того самого, что победил Голиафа, а позднее возглавил объединенное царство Израиля и Иудеи. Его существование долгое время ставилось историками под вопрос. Но в 1993 году, при раскопках на территории древнего города Дан в северной части Израиля, был обнаружен весьма весомый аргумент, говорящий о реальности библейского персонажа: стела с надписью на арамейском языке, датированная девятым веком до нашей эры. Ее установил один из царей Арама в честь победы над царем Израиля, а в самой надписи упоминается дом царя Давида.

А вот битва между Давидом и Голиафом, как считается, произошла неподалеку от города Хирбет-Кияфа в Иудейской низменности. Это подтверждает тот факт, что во время раскопок археологи обнаружили остатки древней крепости и дворца, где, предположительно, проживал царь.

В населенном пункте было двое ворот — столько же, сколько в древнем городе Шаараиме, упоминавшемся в Ветхом Завете.