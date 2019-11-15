Дорога к новой «революции роз». Грузины устроили протесты из-за нарушенных обещаний

Тысячи митингующих перекрыли главный проспект Тбилиси. Некоторые даже установили палатки прямо на дороге. Такого Грузия не видела с 2003 года, когда произошла так называемая «революция роз» и к власти пришел Михаил Саакашвили. Причина недовольства народа — непринятие грузинским парламентом поправок в Конституцию о проведении парламентских выборов в следующем году по пропорциональной системе.

Демонстранты отказываются расходиться до тех пор, пока власти не выполнят их условия. Главное — провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Требование согласовали лидеры около 20 оппозиционных партий. Об этом сообщили в Euronews. «Это наше требование, это наш план. Пока он не осуществится, мы будем стоять здесь», — заявил один из лидеров молодежного движения «Стыдно» Шота Дигмелашвили.

Митингующие винят во всем председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили. Именно он в июне этого года объявил о переходе на пропорциональную систему уже в 2020-м. Законопроект разработали и согласовали, но в последний момент парламент Грузии не поддержал идею. Против проголосовала большая часть депутатов от «Грузинской мечты», которая и занималась проектом. Это вызвало возмущение народа.

Видимо, Иванишвили решил, что пропорциональная система невыгодна, потому что в этом случае его партия не получила бы простого большинства. У нее просто не было шанса. В этом уверен председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия.

«Люди взволновались, потому что введение пропорциональной системы было твердым обещанием обществу… Многие считают новую систему неким консенсусом, необходимым для большей демократизации политической системы Грузии. И поведение со стороны правительства восприняли как некий трюк, предательство», — пояснил собеседник «360».

Теперь против Иванишвили объединился весь политический истеблишмент. Среди участников протестов оказались лидеры даже тех оппозиционных партий, которые враждуют между собой долгие годы. Об этом рассказал бывший министр безопасности Грузии Валерий Хабурдзания.

«Раз обещал, значит, обещание надо выполнить. Если ты не можешь это делать, тогда не надо было это обещать. У Иванишвили даже не осталось партий, которые могут поддержать его. Да, какие-то могут не митинговать, но и поддерживать не будут. Один в поле не воин, сами понимаете», — заявил политик.

Хабурдзания напомнил, что сам был участником подобных событий в 2003 году. Он уверен, такие глобальные мероприятия не заканчиваются для власти добром. Если требования народа быстро не удовлетворят, руководство страны получит очень плохую ситуацию для себя и государства в целом.

Смогут ли люди добиться пропорциональной системы, сложно сказать, считает Нодия. По его словам, это будет зависеть от масштабов протестов. «Естественно, правительство надеется, что это не примет серьезного характера. Организаторы, наоборот хотят, чтобы больше людей на улицах становилось», — заключил собеседник «360».