Удобный подъезд и благоустроенная территория: как изменится дорога к Гремячему ключу в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посад благоустроят территорию около Гремячего ключа. Добраться до святыни можно будет по новой дороге. Территорию у водопада обустроят для удобства паломников и туристов. Об этом во время рабочего визита рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Перед празднование Крещения Господня в Сергиевом Посаде обустроили временную дорогу к Гремячему ключу. Для посетителей также организовали парковку на 900 мест. Вскоре там появится постоянная дорога к святыне. Ее строительство уже началось по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Благоустройство только начинается, но уже сделан очень большой первый шаг. По поручению губернатора Московской области начато строительство дороги к Гремячему ключу. Вы знаете, что долгое время дороги не было, и паломникам и посетителям проделать путь от Сергиева Посада до ключа было достаточно непросто. После того как появилась временная дорога пошел поток людей», — рассказала Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области.

Протяженность проезда составит 1,8 километра. Это будет дорога с двумя полосами движения и тротуаром. В рамках проекта также установят наружное освещение и обустроят две парковки на 1,5 тысячи мест.

Помимо нового подъезда, на территории благоустроят подход к водопаду. Виртуозова отметила, что на территории расширят помосты, отремонтируют дорожки и поставят фонари.

Работы обсудили и согласовали с приходом Троице-Сергиевой Лавры. Настоятель подворья игумен Савва отметил, что для преображения предстоит сделать многое.

«Очень много, что нужно. Инфраструктуру всю вновь нужно делать, корпусы нужно заполнять, делать ремонт, проводить электричество и отопление, деревянные мостки нужно постоянно реставрировать. Деревянное зодчество, поэтому нужно это постоянно ремонтировать. Нужно делать новые дорожки и мостки. Работ много», — уточнил Игумен Савва, настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры, смотритель источника.

В первую очередь на территории обустроят служебный подъезд и парковку служебного транспорта, благоустроят центральные входные аллеи и площадки внутри комплекса, сделают дополнительный деревянный настил к источникам и отремонтируют и расширят существующие настилы.

Комплексное благоустройство подъездов к Гремячему ключу проводят в рамках программы ремонта дорог.

Гремячий ключ — самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья, его высота — почти 20 метров. На середине крутого склона из расщелин в известняке с силой бьет несколько ключей. Вода источников обогащена радоном и считается целебной.