Дорога из медицинских масок появится в Австралии. В России тоже есть свои разработки для СИЗ

В Австралии предложили использовать одноразовые медицинские маски для строительства дорог. Ученые планируют применять и переработанный бетон, который получают при сносе зданий. В России вопросом медицинских отходов во время пандемии тоже занялись вплотную.

Разработала новый дорожно-строительный материал группа австралийских исследователей из Мельбурнского королевского технологического института. Результаты научной работы появились в журнале Science of The Total Environment.

Специалисты рассчитали, что на один километр двухполосной дороги уйдет порядка трех миллионов масок. Это значит, что тонны мусора не отправятся на свалку. При этом защитные маски, уверены ученые, превратят бетон в более пластичный. Более того, дороги из такого материала прослужат дольше привычных. Также это достаточно выгодно с экономической точки зрения. Покрытие из масок на 30% дешевле обычного.

В Мельбурнском королевском технологическом институте уверены, что технология поможет решить проблемы с экологией, которые вызвала пандемия, а вернее, многочисленные средства защиты. В день в мире используют 6,8 миллиарда одноразовых масок. 75% из них оказываются на свалках и оседают в Мировом океане, отметили ученые.

«Пандемия создала слишком много мусора. Мы видели маски в парках и на улицах каждого пригорода. Нас вдохновила идея подумать о решении <…> и уменьшить количество отходов, образующихся в результате пандемии», — заявил The Guardian доктор Мохаммад Сабериан.

Переработка масок в России

В России мусорные операторы также заявили об опасности выброса одноразовых масок. При этом в зоне риска оказываются водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок. Об этом заявил РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. Он считает, что в рамках борьбы с COVID-19 необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства.

При этом маски не подлежат вторичной переработке, пояснил представитель компании «РТ-Инвест», которой принадлежит крупнейший оператор по обращению с отходами в Подмосковье. Если средство защиты попадает в контейнер после бытового, а не медицинского использования, его либо отправят на полигон, либо разместят на карте хранения неперерабатываемых отходов на КПО. Это комплексы по переработке отходов. Маски же будут хранить до запуска заводов по энергетической утилизации. Их планируют ввести в эксплуатацию лишь в 2022 году.

Переработать защитную маску просто не получится, так как это медицинский отход с высоким классом опасности, сообщил Greenpeace в России. Там призывают выбрасывать маски, разрезав их, чтобы особо предприимчивые люди не смогли перепродать средство защиты. Еще один вариант — дойти до медицинского учреждения, где есть централизованный сбор медицинских отходов.

Рязанские инженеры, похоже, нашли решение проблемы. Они предложили стерилизовать маски, одноразовые перчатки, шприцы и перевязочные материалы в автоклавах. После вакуумной термообработки при температуре порядка 136 градусов отходы прессуют. Так можно предотвратить их повторное использование. Дальше защитные средства уже можно смело выбрасывать, как и обычный бытовой мусор.

Производство таких утилизаторов и запустили на Рязанском приборном заводе, который входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех». К концу прошлого года заказчикам уже направили 13 утилизаторов. В этом году объемы сбыта планируют увеличить на 66%.