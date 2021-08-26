Российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Всему виной новые правила подачи документов, по которым есть только одна волна для зачисления. Поступление в вузы — больная тема для многих вчерашних школьников и их родителей. И все идет к тому, что популярность у вузов могут отобрать колледжи.

Несколько российских вузов объявили о дополнительном наборе студентов. Например, несколько факультетов МГУ готовы дать второй шанс выпускникам школ на поступление на платные места. Для таких абитуриентов в скором времени объявят даты дополнительных вступительных испытаний, написал «Коммерсант».

Похожую ситуацию заметили и в региональных вузах. Иркутский госуниверситет и Севастопольский госуниверситет готовы принять выпускников школ на бюджетные места, которые остались после зачисления выпускников школ на бакалавриат.

Некоторые вузы Москвы тоже решили устроить дополнительное зачисление, но иным способом. Если поступивший абитуриент отозвал документы, то на его место зачисляют тех, кто не смог пройти по баллам в основную волну. К такому порядку прибегли МГСУ, МФТИ, МИЭТ, НИУ МЭИ, МАДИ.

Сложное поступление

До этого недавних выпускников школ зачисляли в три этапа. Льготников и победителей олимпиад — первыми. Остальные отправляли результаты ЕГЭ в выбранные ими пять вузов. А дальше приходилось ждать, когда опубликуют списки рекомендованных к зачислению.

В первую волну зачисляли абитуриентов с высокими баллами, они отдавали оригиналы документов в один вуз и тем самым освобождали места в других. Поэтому во второй волне появлялись шансы у тех, кто не мог похвастаться блестящей сдачей ЕГЭ.

Но у этой системы были и недостатки. Доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург рассказал «360», что в такой ситуации выпускник школы может не попасть ни в один вуз.

Моя племянница подала документы в несколько вузов, но очень хотела в МГЛУ. Идет вторая волна, третья, и она не знает, подавать документы в педагогический вуз или идти в МГЛУ Евгений Ямбург.

Он отметил, что студенты иногда подают документы в самый последний момент и проходят последними. А иногда могут и вовсе никуда не поступить, поскольку высок риск получения места в вузе другими абитуриентами.

В этом году поступление проходило в одну волну. Но Минобрнауки разрешило подавать документы на 10 направлений в одном вузе. Однако перед зачислением абитуриенты должны были остановить свой выбор на одном факультете.

Нововведение вызвало недовольство как у родителей, так и у детей. Они начали писать петиции и жаловаться в министерство. Некоторые абитуриенты из-за новых правил не смогли в середине августа поступить в вуз, написал сайт BFM.ru. По мнению Евгения Ямбурга, уменьшение волн все же помогло обезопасить студентов от того, чтобы не остаться за бортом.

Переоценка ценностей

Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС не так давно провел исследование и выяснил, что школьники стали предпочитать уходить после девятого класса в колледжи вместо продолжения обучения в школах, написал сайт kp.ru. Не всегда после колледжей они идут в вузы. Обучение в среднем профессиональном образовании короче, после первого года начинается практика. Это становится подспорьем для быстрого поиска работы.

Такая тенденция может продолжиться в будущем. Евгений Ямбург объяснил, что долгое время вузы в России были своеобразным «социальным сейфом». В вузы иногда шли ради того, чтобы не столкнуться с дедовщиной в армии, также спрос на высшее образование зависел от развитости малого и среднего бизнеса. Чем развитее последний, тем меньше людей готовы поступать в вуз.

«В развитых странах, например в Европе или США, в высшие школы идут 12,5 или 17% — те, кто действительно испытывает в этом потребность <…>. В семье папа — владелец ресторана, а раньше им владел дедушка, теперь же он перейдет к сыну. Таким людям и не нужно в высшую школу идти», — добавил Ямбург.

По его мнению, если малый и средний бизнес будут развиваться, то и набор в вузы не будет увеличиваться. Важен и тот факт, что при условии финансирования ВПК и промышленности люди будут тянуться в колледжи. Он отметил, что сегодняшние колледжи сильно изменились, имеют иную репутацию и выглядят не так, как раньше.