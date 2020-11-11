Россиян ежедневно донимают звонками с неизвестных номеров. Как узнать мошенников?

Россиянам почти каждый день поступают звонки с незнакомых номеров. Это не всегда мошенники, ведь вам могут позвонить в том числе из кол-центра. Ограничить такие звонки можно, но если лень, то стоит помнить главное правило: никогда не говорить какие-то свои данные незнакомцам.

Недавно аналитики провели исследование и выяснили, что за январь–октябрь 2020 года 55% звонков россиянам с неизвестных номеров сделали спамеры. Причем цифра увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом.

Часто бывает, что абоненту кто-то звонит, а когда он берет трубку, звонок сбрасывается. На днях эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук объяснил, что такие звонки происходят, чтобы выяснить, можно ли обмануть человека. То есть понять, будет ли он перезванивать, как долго провисит на проводе.

Далеко не мошенник

Но далеко не всегда неизвестный номер пытается обмануть абонента. Ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «360» рассказал — при поступлении звонка от неизвестного номера не нужно сразу думать, что это мошенник. Это может быть голосовой спам. Если человек перезвонит, то, скорее всего, робот озвучит ему голосовое сообщение, в котором может дать какие-то инструкции. Выполнять их не нужно.

Также вероятна ситуация, что если человек перезвонит на поступивший номер с городского телефона, то с него могут списать деньги, а это 20, 30 или даже больше рублей за минуту. Эти средства можно вернуть, если обратиться к своему оператору и объяснить ситуацию, отметив, что никто не ставил вас в известность, что это платный звонок.

При этом оператор не может заблокировать номер у всех абонентов, потому что это запрещено законом.

Если перезвоните, будет голосовое сообщение какое-то. По закону, если мы говорим про голосовой спам в России, нельзя осуществлять массовый обзвон роботам. Когда вам кто-то звонит, это должен быть человек. Кто-то обходит это ограничение обратным звонком Эльдар Муртазин.

Такие номера можно отследить с помощью приложений, которые показывают, кто звонит. Минус их в том, что есть проблемы с безопасностью — они получают доступ к телефонной книге человека, делая ее общественным достоянием.

На большинстве современных телефонов стоит спам-фильтр. Благодаря ему ненужные звонки не поступают. Также у операторов есть такие сервисы, но они платные, причем довольно дорогие.

В случае, если звонок не оборвался сразу, а в трубке начал говорить голос, следует проверить его подлинность. Например, удостовериться, что вам звонят именно из банка. Существует несколько способов, один из них — после разговора перезвонить в банк, сотрудником которого представился незнакомец, и узнать, есть ли такой сотрудник.

Более простой способ: сравните номер телефона, с которого вам позвонили, и номер банка, указанный на банковской карточке или на сайте кредитного учреждения.

Если этого не сделаете или будете звонить по номеру, который укажет или для удобства оставит человек, это почти 100% мошенники Эльдар Муртазин.

Дети — наиболее уязвимая группа для мошенников. На их телефонах можно сделать «белый список» — это перечень контактов, которые могут звонить ребенку. Тогда до него точно не достучатся злоумышленники.

Как бы ни пошел разговор и каким бы знающим человеком вы ни были, помните, что незнакомцу на другой стороне провода нельзя говорить свои личные данные, включая паспортные, банковские и другие. Если же звонящий напирает, то, скорее всего, он имеет злой умысел.

Актуальные номера

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков в разговоре с «360» объяснил, что если человеку позвонили с незнакомого номера и тут же скинули, то это может быть кол-центр. Эти организации торгуют телефонными базами. Чтобы убедиться, что тот или иной абонент активен (то есть имеет актуальный номер телефона), кол-центры обзванивают людей. Если кто-то ответил на звонок, значит, абонент действующий.

Таким образом происходит актуализация баз, чтобы понять, берет человек трубку или нет. Номер актуализируется в базе как активный. Лучше не брать, тогда меньше звонить будут Артем Гавриченков.

Если вас беспокоит, что с помощью таких звонков кто-то может получить доступ к каким-либо данным, то это заблуждение. Таким способом никакой информации о вас злоумышленники получить не могут.

Гавриченков напомнил о городской легенде, суть которой в том, что якобы ответ «да» после разговора с незнакомцем по телефону могут использовать для получения доступа, например, к банковским данным. Это тоже заблуждение, потому что у кредитных учреждений более сложная биометрическая система идентификации. К примеру, сотрудники могут попросить сказать целое предложение, содержание которого не известно злоумышленнику.

В любом случае со звонками с незнакомых номеров нужно быть осторожнее. Главное, не сообщать никаких личных данных, а также проверять, действительно ли человек на другой стороне провода является сотрудником той организации, которую называет. Следует помнить, что работники банков никогда не попросят данные вашей карты, CVC-код или что-то подобное.