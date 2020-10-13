Домрачевы по разные стороны протеста. Биатлонистка не стала защищать задержанного брата и разозлила белорусов

К протестам в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, отношение в обществе неоднозначное. События в республике буквально раскололи некоторые семьи: олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поддержала Александра Лукашенко, а ее брат Никита пострадал от действий белорусских силовиков.

Домрачева известна как самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимней Олимпиады и первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках. Спортсменку даже удостоили высшей награды республики — званием «Герой Беларуси».

Насчет событий в стране биатлонистка, принимавшая поздравления лично от Александра Лукашенко, высказалась еще в середине августа в своем Instagram, попросив всех «оставаться людьми». Тогда спортсменка подчеркнула, что обращается к обеим сторонам конфликта.

«Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», — написала олимпийская чемпионка 12 августа.

Поступать по совести

Позиция Домрачевой оказалась близка, прямо скажем, немногим. Под ее постом набралось более 1,7 тысячи комментариев, причем есть и совсем свежие.

«Обстановка в стране ужасная. Но, мне кажется, в данной ситуации надо поступать по совести», — заметили подписчики.

Некоторые были менее сдержанными в выражениях. Кто-то заметил, что «на двух стульях не усидеть». Другие посоветовали «выйти на улицу и пообщаться с ОМОНом».

«Сколько ты получила? И на сколько рассчитываешь <…> потом? Народ победит, а ты будешь за бортом», — говорили в комментариях.

После задержания брата спортсменки Никиты Домрачева появились и свежие отзывы.

«Это не по-спортивному и не в интересах мира в своей стране», «тот, кто слеп, прозреть не может», «какая-то недальновидная глупость» — вот только часть из множества высказанных мнений.

«Искры из глаз посыпались»

Брата Домрачевой Никиту задержали 11 октября, сообщил портал tyt.by. В этот момент он ехал на велосипеде к матери по набережной в районе Зыбицкой улицы.

«Увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном», — рассказал родственник Домрачевой. Его повалили и начали бить, ничего не объясняя.

У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед. <...> Пытался вырваться, чтобы уберечь его Никита Домрачев.

В итоге Домрачева «закинули в микроавтобус», где продолжили наносить удар за ударом. Скорую не вызвали, пообещав врача в отделении милиции, обыскали и потом еще около часа возили по городу. В протоколе показаний сотрудников правоохранительных органов было указано, что мужчина участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Документы он подписал, в итоге отказался от госпитализации и уехал домой. Силовикам о том, кто его сестра, Домрачев говорить не стал.

«Она знает о случившемся, она разговаривала с мамой», — заметил он.

Не сотрясать воздух и не дубасить людей

На случившееся с братом белорусская спортсменка отреагировала довольно сдержанно. На своей странице в Fасеbооk она заметила, что сотрясать воздух агрессивными словами бесполезно, как и «дубасить людей на улице».

«Не важно, случайно оказавшихся в „горячих“ местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы», — написала Домрачева.

Мой публичный гнев не решит общественных проблем Дарья Домрачева.

Она добавила, что не видит со своей стороны какого-либо шага, который смог бы по-настоящему помочь в решении возникших в стране проблем. «Поинтереснее», по мнению спортсменки, должны действовать и власти.

«Чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем „завалили/арестовали/уволили“. Не в первобытном же веке живем…» — подчеркнула олимпийская чемпионка. Она в очередной раз призвала всех «успокоиться и все обсудить». С аналогичной просьбой Домрачева обращалась к белорусам в своем последнем посте.