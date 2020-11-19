Аудитора Меня отправили домой до суда. Мягкую меру пресечения могут компенсировать суровым приговором

Аудитора Счетной палаты Михаила Меня отправили не в СИЗО, а домой под «запрет определенных действий». Из суда он уехал без сопровождения ФСИН. С чем связана такая мягкая мера пресечения?

Что произошло?

18 ноября аудитор Счетной палаты Михаил Мень был задержан и доставлен на допрос в СК. Для этого понадобилось согласие Совета Федерации — сенаторы дали его единогласно. Следствие считает, что в 2011 году, возглавляя Ивановскую область, Мень добился выделения 700 миллионов рублей компании «Ивановский бройлер». И вместе с сообщниками похитил эти деньги. Сам экс-губернатор вину не признает.

Ночь чиновник провел в изоляторе временного содержания на Петровке, в здании столичного главка МВД. Затем суд отпустил его под «запрет определенных действий».

Эта мера пресечения была введена в 2018 году и считается более мягкой, чем домашний арест — на обвиняемого не обязательно надевать браслет слежения, ему могут разрешить отлучаться из дома, общаться не только с домочадцами и использовать средства связи.

Суд запретил Меню до 18 января 2021 года покидать место жительства за исключением ежедневных прогулок с 16:00 до 18:00. Также ему нельзя «общаться с определенным кругом лиц», отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Защита просила разрешить Меню продолжить работу, но суд на это не пошел. Находиться аудитор будет в своем доме в подмосковном дачном поселке Архангельское.

Защита Меня считает наложенные судом запреты чрезмерными. Адвокат Мурад Мусаев заявил, что решение по обжалованию будет приниматься в ближайшие дни, после обсуждения с подзащитным.

«С учетом личности господина Меня никакой необходимости в них не было», — отметил он.

Приговор может быть суровым

Адвокат Тимур Маршани считает избранную меру пресечения адекватной, при этом юрист уверен, что Меня ждет обвинительный приговор.

«Я думаю, это более взвешенная мера», — сообщил Маршани «360».

Меня, добавил он, обвиняют в совершении серьезного должностного преступления.

«Меру пресечения избирал суд по ходатайству органов предварительного следствия. А они настаивали на домашнем аресте - для того чтобы ограничить возможность общения Меня с внешним миром и, самое главное, вступить в сговор со злоумышленниками. Находясь под надзором ФСИН, ему это будет затруднительно сделать», — считает собеседник.

При этом у следствия будут более широкие возможности для получения информации по делу, говорит Маршани.

«Ведь не просто так ему предъявили обвинение, а при наличии веских оснований, который свидетельствует об умысле, направленном на хищение денежных средств», — полагает юрист.

Маршани не сомневается, что приговор по делу будет суровым и станет иллюстрацией того, что преступления прошлого не забыты.