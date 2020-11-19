Аудитора Меня отправили домой до суда. Мягкую меру пресечения могут компенсировать суровым приговором
Что произошло?
18 ноября аудитор Счетной палаты Михаил Мень был задержан и доставлен на допрос в СК. Для этого понадобилось согласие Совета Федерации — сенаторы дали его единогласно. Следствие считает, что в 2011 году, возглавляя Ивановскую область, Мень добился выделения 700 миллионов рублей компании «Ивановский бройлер». И вместе с сообщниками похитил эти деньги. Сам экс-губернатор вину не признает.
Ночь чиновник провел в изоляторе временного содержания на Петровке, в здании столичного главка МВД. Затем суд отпустил его под «запрет определенных действий».
Эта мера пресечения была введена в 2018 году и считается более мягкой, чем домашний арест — на обвиняемого не обязательно надевать браслет слежения, ему могут разрешить отлучаться из дома, общаться не только с домочадцами и использовать средства связи.
Суд запретил Меню до 18 января 2021 года покидать место жительства за исключением ежедневных прогулок с 16:00 до 18:00. Также ему нельзя «общаться с определенным кругом лиц», отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.
Защита просила разрешить Меню продолжить работу, но суд на это не пошел. Находиться аудитор будет в своем доме в подмосковном дачном поселке Архангельское.
Защита Меня считает наложенные судом запреты чрезмерными. Адвокат Мурад Мусаев заявил, что решение по обжалованию будет приниматься в ближайшие дни, после обсуждения с подзащитным.
«С учетом личности господина Меня никакой необходимости в них не было», — отметил он.
Приговор может быть суровым
Адвокат Тимур Маршани считает избранную меру пресечения адекватной, при этом юрист уверен, что Меня ждет обвинительный приговор.
«Я думаю, это более взвешенная мера», — сообщил Маршани «360».
Меня, добавил он, обвиняют в совершении серьезного должностного преступления.
«Меру пресечения избирал суд по ходатайству органов предварительного следствия. А они настаивали на домашнем аресте - для того чтобы ограничить возможность общения Меня с внешним миром и, самое главное, вступить в сговор со злоумышленниками. Находясь под надзором ФСИН, ему это будет затруднительно сделать», — считает собеседник.
При этом у следствия будут более широкие возможности для получения информации по делу, говорит Маршани.
«Ведь не просто так ему предъявили обвинение, а при наличии веских оснований, который свидетельствует об умысле, направленном на хищение денежных средств», — полагает юрист.
Маршани не сомневается, что приговор по делу будет суровым и станет иллюстрацией того, что преступления прошлого не забыты.