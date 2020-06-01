Домохозяек решили поддержать выплатами. Правительство против, но депутаты сдаваться не готовы

Правительство не поддержало законопроект, подразумевающий выплаты неработающим домохозяйкам. ЛДПР предложила давать женщинам более 12 тысяч рублей за их труд, но кабмин не разделил инициативу, сославшись на ошибки в проекте.

Идею давать 12 130 рублей (размер минимального размера оплаты труда) неработающим женщинам, занимающимся домашним хозяйством, предложили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и ряд других депутатов.

Законопроект определял, что подразумевается под домашним хозяйством — это уборка, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. Право на получение денег получал бы только один из членов семьи и только в случае, если размер дохода на человека в семье не превышал бы двукратную величину прожитого минимума в регионе.

Правительство не поддержало идею, отметив, что в законопроекте не написано, по какому принципу будут выделяться деньги из бюджета, не определены период и основания, чтобы прекратить выплаты. Кроме того, в документе некорректные формулировки, а это приведет к проблемам при реализации новаций.

При этом большинство членов Госдумы, Совета Федерации и некоторые правозащитники поддержали инициативу, потому что работа по дому тоже тяжелый труд.

Отказ правительства — это не конец

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов уверил «360», что нежелание правительства поддерживать законопроект о поддержке домохозяек не значит, что депутаты не будут бороться за него.

Однозначно говорить, что все пропало, ничего не получится, так как правительство против, [нельзя], надо ждать. Работа будет продолжена Ярослав Нилов.

По словам Нилова, кабмин часто не поддерживает те или иные инициативы, но в итоге законопроекты проходят и принимаются. Глава комитета напомнил историю с увеличением выплат семьям с детьми-инвалидами. Правительство не поддержало законопроект, но его оценил президент и внес изменения в указ, тем самым индексировал суммы.

Депутаты, по словам Нилова, достаточно давно работают над этим законопроектом — еще до пандемии коронавирусной инфекции. В период сложной эпидемической обстановки этот вопрос стал более актуальным, так как многие потеряли работу или стали жертвами сокращения зарплат.

Для этой выплаты есть условия, по которым женщина должна быть в том числе трудоспособного возраста, зарегистрирована как безработная, но не получать соответствующее пособие.

Стимул для малоимущих

Член экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Владимир Акимкин в беседе с «360» отметил, что в его понимании женщины вообще не должны работать, а заниматься домашним хозяйством. И эти 12 тысяч рублей могли бы быть хорошим стимулом, особенно для малоимущих семей.

Все пособия — маленькие, немаленькие — они стимулируют, прежде всего, помогают малоимущим семьям, потому что те, у кого большие достатки, — это, конечно, ни о чем. Те, у кого пять тысяч по деревням зарплаты, — это хорошее пособие, которое даст возможность в сложной ситуации выжить Владимир Акимкин.

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По мнению Акимкина, это нужный законопроект. Вопрос в другом — как его реализацию будут регулировать. То есть нужно, чтобы полиция и органы опеки контролировали все нюансы, прописанные в документе, и следили за тем, чтобы средства шли именно в семью.

Член комитета добавил, что примерно 90% многодетных матерей не работают. При этом Акимкин не считает, что их труд не является работой, а значит, должен как-то вознаграждаться.

Цена домашней работы

Правозащитник и член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Элина Жгутова в разговоре с «360» обратила внимание, что в стране неработающая домохозяйка считается «чуть ли не тунеядкой». Дескать, ничего не делает и сидит дома. Однако это заблуждение, особенно когда приходит осознание, сколько профессий нужно освоить такой женщине. Законопроект Жгутова, соответственно, одобрила.

«Мне кажется, это правильное решение, потому что у нас женщина, которая сидит дома с детьми, считается неработающей, считается, что она чуть ли не тунеядка — ничего не делаешь и дома сидишь. А дома сидеть с детьми — это целая история, нужно овладевать кучей профессий — от парикмахера до учителя географии и далее по списку. Нужно быть педагогом, поваром, работником сферы услуг — стирать, гладить, убирать и так далее», — сказала Жгутова.

Говоря про сумму пособия, Жгутова отметила, что, конечно, эти деньги не сделают жизнь женщин лучше. По ее мнению, суть этого законопроекта, чтобы женщины с маленькими детьми сидели дома и не разрывались между домашним хозяйством и работой, не бросали малышей на воспитание всяких нянь, которые просят деньги за свои услуги.

Жгутова также высказала мнение насчет того, почему правительство не поддержало законопроект.

Антагонизм власти и общества. Интересы различные. У власти есть задачи сэкономить, а людям хочется жить. Все меры поддержки, которые принимаются, должны быть поддержаны Элина Жгутова.

За введение выплат домохозяйкам высказался сенатор Валерий Рязанский. По его словам, в России никогда не практиковались меры социальной поддержки для женщин, которые занимаются домохозяйством и не относятся ни к одной из льготных категорий (например, многодетные, матери-одиночки и так далее).