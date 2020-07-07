5 июля экспертиза подтвердила, что найденные останки со следами насильственной смерти принадлежат пропавшей 20-летней Ванессе Гиллен. Подозреваемый в убийстве покончил с собой во время визита полиции. Что произошло на военной базе США — в материале «360».

С чего все началось

2 июля в лесу в 50 километрах от военной базы Форт-Худ в Техасе были найдены человеческие останки. Следствие заподозрило, что они принадлежат 20-летней военнослужащей ВС США Ванессе Гильен. Она пропала без вести 22 апреля посреди рабочего дня.

В ее убийстве заподозрили ее сослуживца 20-летнего Аарона Робинсона. Он последний, кто видел девушку живой. Мать девушки рассказала, что ее дочь подвергалась сексуальному домогательству со стороны сержанта.

Кровавая драма

Как выяснится позднее, в свой последний день девушка пошла на оружейный склад, на котором в этот момент дежурил Робинсон. Она хотела сверить серийные номера оружия.

По словам родственников погибшей, 20-летний Робинсон узнал о планах девушки сообщить о его сексуальных домогательствах и решил выяснить отношения. Завязалась ссора, в ходе которой военный нанес Гильен несколько ударов молотком.

По данным следствия, после происшествия убийца связался со своей невестой. Он попросил ее помочь спрятать тело. Об этом свидетельствуют звонки в день убийства Гильен. Сама девушка заявила, что провела всю ночь с убийцей, тем самым предоставив ему алиби.

«Сначала они пытались сжечь, но не получилось. Затем они расчленили тело», — рассказал адвокат пострадавшей семьи.

Позже несколько свидетелей сообщили, что видели в этот день, как мужчина тащил из оружейной комнаты большой ящик на колесах. Он погрузил его в личный автомобиль и уехал.

Полицейские отследили местоположение подозреваемого и его невесты 22 апреля по телефону и детализации звонков. Там они обнаружили останки девушки, спрятанные в трех местах. Правоохранительные органы направились к дому Робинсона. Они хотели допросить его о пропаже девушки, но как только приблизились к его дому — он покончил жизнь самоубийством.

Сотрудники арестовали его невесту 22-летнюю Сесили Агилар. Она созналась, что Робинсон позвонил ей и рассказал об убийстве.

Вместе они попытались избавится от тела. Ее обвинили в сговоре с целью подделки улик. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения.