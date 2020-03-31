В апреле в России на 6,1% вырастут социальные пенсии, а налоговые неплательщики станут получать напоминания о задолженностях. Кроме того, вступит в силу большинство из предложенных президентом Владимиром Путиным мер поддержки граждан и бизнеса в период коронавируса. А весь предстоящий месяц большинству россиян, вероятно, предстоит провести дома.

Борьба с коронавирусом

Вслед за Москвой и Подмосковьем регионы начинают вводить режим изоляции, он действует уже в 27 из 85 субъектов страны. В России уже больше 2000 заболевших, и их число станет постоянно расти. Студентов и школьников отправили на каникулы до 5 апреля.

Для нарушителей карантина ввели штрафы. Жителям населенных пунктов запрещается покидать дома и квартиры. Исключение — походы на работу, в ближайшие к дому магазины и аптеки, поликлиники и больницы, прогулки с животными в радиусе 100 метров от дома.

Выплаты пенсионерам

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 6,1% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Общая сумма индексации составит 2,41 миллиарда рублей в месяц. Таким образом, средняя социальная пенсия вырастет до 9878 рублей. Увеличившиеся выплаты будут получать около четырех миллионов граждан, которые по разным причинам не заработали трудовой стаж.

Вырастут пенсии и у некоторых категорий граждан, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Помимо этого, в конце апреля, раньше положенного, ветераны и труженики тыла получат по 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Победы.

В московском регионе людям старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических заболеваний, выплатят компенсацию за самоизоляцию. Первую часть начисляют автоматически, вторую — после окончания карантина. В Подмосковье вся сумма 3000 рублей, в Москве — 4000.

Пособия и льготы

Ближайшие полгода все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, без хождения по инстанциям. Гражданам не нужно будет собирать документы и лично подтверждать право на их получение.

Жители Москвы и Московской области до 1 июля не будут платить взносы на капремонт — их исключат из платежки.

Максимальное пособие по безработице поднимется до уровня МРОТ с восьми до 12 130 рублей. Власти некоторых регионов назначили дополнительные компенсации для потерявших работу. В Подмосковье это 15 тысяч рублей, в Москве — 19,5 тысячи.

В течение трех следующих месяцев семьи, имеющие право на получение материнского капитала, будут ежемесячно получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до трех лет.

С 15 апреля материнский капитал будут начислять автоматически. Чтобы получить средства, нужно будет просто в положенный срок зарегистрировать рождение ребенка в ЗАГСе. Однако приемным родителям по-прежнему придется подавать заявление в Пенсионный фонд.

Финансы и кредиты

Следующие шесть месяцев организации малого и среднего бизнеса получат отсрочку по уплате любых налогов, кроме НДС. Микропредприятиям дополнительно предоставят отсрочки по выплатам в Фонд социального страхования.

Вводится полугодовой мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, взыскании с них долгов и штрафов. В Подмосковье могут ввести аналогичную меру на уплату аренды регионального или муниципального имущества предпринимателями.

Центробанк отменит комиссию за переводы через Систему быстрых платежей, позволяющую переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Мера будет действовать до 1 июля 2022 года. Однако кредитные организации смогут самостоятельно назначать такую комиссию.

Другие новшества

В рамках проекта «Доступный интернет» Минкомсвязи подготовит окончательный список социально значимых информационных ресурсов. К ним можно будет подключаться даже при нулевом балансе телефона. В список войдут ресурсы, использующие отечественное ПО и базы данных.

С 10 апреля карантин в российских судах могут отменить. Сейчас инстанции рассматривают только дела безотлагательного характера. На них пускают исключительно участников процесса, а при наличии технической возможности проводят слушания с использованием аудио- и видеосвязи.

С 1 апреля споры, связанные со страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, будут проходить обязательную досудебную стадию рассмотрения.

Налоговым инспекторам придется уведомлять неплательщиков о задолженностях, штрафах и пенях по электронной почте и в SMS-сообщениях. Происходить это будет раз в квартал с письменного согласия должника.