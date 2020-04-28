«Домашний» ИВЛ для лечения COVID-19 или возврат в средние века? Советы, которые могут вас убить

Интернет богат на выдумки и фейки. Недавно в Сети стали появляться советы о том, как в домашних условиях провести дренаж и выкачать из легких слизь без аппарата ИВЛ. Откуда пошли эти рекомендации, и почему следовать им опасно — в материале «360».

По данным Университета Джона Хопкинса, число людей, которые заразились коронавирусом, превысило три миллиона человек по всему миру. При этом особенность COVID-19 в том, что вирус «оседает» в легких без каких-либо внешних проявлений. И выявить заболевание можно только благодаря компьтерной томографии (КТ). А аппарат ИВЛ может понадобиться тем пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

В Сети все чаще стали появляться статьи о том, как выкачать слизь из легких без аппарата ИВЛ и провести дренаж в домашних условиях. В некоторых материалах авторы ссылаются на пост Ксении Латко, опубликованный в начале апреля на ее странице в Facebook.

По словам женщины, врачи пользовались техникой постурального дренажа еще до создания ИВЛ. Она советует применять ее при появлении «легочных симптомов коронавирусной пневмонии».

Латко пишет, что для того, чтобы вывести слизь из легких, пациента нужно положить его в определенную позу. По словам женщины, слизь начнет втекать из легких, и пациент сможет ее откашлять. Латко пишет, что такую технику использовали в доме престарелых в Вермонте (США) во время эпидемии гриппа 1976 года.

Однако в посте нет ни слова о том, какие у такого метода противопоказания. Не указано также и то, как скажется такая процедура на людях, имеющих сопутствующие заболевания. Никаких ссылок на официальные медицинские ведомства тоже не приводится.

Обращайтесь к врачу

При этом со стороны медицинских ведомств рекомендаций к такому методу лечения заболевания нет. Наоборот, на сайте Роспотребнадзора уточняется, что при первых признаках заболевания не нужно заниматься самолечением, а обязательно надо вызвать врача.

«Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу», — говорится на сайте ведомства.

На сайте стопкоронавирус.рф также рекомендуется при ухудшении самочувствия обратиться за помощью к специалисту — вызвать врача, а не заниматься самолечением.

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По последним данным в России у 87 147 человек подтверждена коронавирусная инфекция. Только за последние сутки в стране выявлено больше шести тысяч случаев заражения. Скончались уже 794 пациента. Проведено больше трех миллионов тестов.

Каждый день медики выявляют тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Власти продолжают активно принимать меры по борьбе с пандемией. При первых признаках заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.