Дома под износ. Кто заплатит за ремонт ветхого жилья в России

Ветхие дома в России хотят включить в подпрограммы капремонта. Их будут поддерживать в безопасном для жильцов состоянии до расселения. При этом власти обещают, что платеж за ремонт для собственников жилья не изменится.

В октябре 2019 года правительство внесло в Думу законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья, включивший подпрограмму для старых многоквартирных домов. Если депутаты одобрят инициативу, то здания с износом более 70% могут включить в трехлетние региональные подпрограммы капремонта. То есть будут поддерживать в безопасном состоянии до перевода в аварийный фонд. 7 ноября инициативу обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме.

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В майском указе президент Владимир Путин поручил правительству добиться устойчивого сокращения аварийного жилья. В III квартале 2019 года таких домов в России насчитывается порядка 54,7 тысячи (16 миллионов квадратных метров). Строений с износом свыше 70% — еще 101 тысяча (25 миллионов «квадратов»), с износом 65-70% — 231 тысяча (82 миллиона «квадратов»).

Финансировать работы, как и капремонт зданий, будут из карманов жильцов, пояснили «Известиям» в Минстрое. Местные власти смогут уменьшить их расходы, софинансируя ремонт из муниципального или регионального бюджета.

Такие дома, пояснил член комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД Илья Осипов, находятся в предаварийном состоянии. Ремонтировать их по обычной программе зачастую невозможно и слишком дорого. В зависимости от ветхости ремонт одного квадратного метра обходится в 30-120 тысяч рублей. А цена реконструкции ветхого дома стартует с 40 миллионов рублей. В то время как на поддерживающие работы необходимо всего 10 тысяч рублей на квадрат.

В свою очередь депутаты Дмитрий Ионин и Павел Склянчук уверены, что и эти деньги тратить на ремонт не стоит. Проще направлять средства на создание альтернативного жилого фонда, здания сразу переводить в аварийные, а жителей расселять.

Поддерживающая подпрограмма

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с «360» напомнил, что сейчас изношенные многоквартирные дома ремонтируют из общего фонда капремонта. То есть взносы жильцов расходуют не вполне эффективно.

Минстрой предложил выделить такие здания в отдельную подпрограмму. То есть жители по-прежнему будут платить взносы за ремонт, но в домах будут проводить поддерживающие работы по специальному перечню. Депутат заверил: если программу примут, то государство также будет участвовать в финансировании.

«С одной стороны, решение управленчески верное. С другой, оно не снимает проблемы проживания граждан в изношенных домах. Мы рассмотрели законопроект на заседании комитета и направили в регионы, чтобы узнать их мнение, решит ли предложение эту проблему», — добавил парламентарий.

После получения отзывов депутаты дадут заключение на законопроект. Каким оно будет, Пахомов пока сказать затруднился. Не исключено, что содержание документа изменится.

И ремонтировать, и расселять

Изношенных домов в России очень много, как и аварийного жилья, требующего скорейшего расселения и включенного в программу ликвидации. Добавить туда еще и ветхие дома просто нереально, подчеркнул Пахомов.

«Чиновники обязаны принимать меры и для поддержания текущего состояния. У нас в целом аварийного жилья с каждым годом появляется больше, чем расселяется. Мы должны поэтапно ликвидировать весь построенный в советское время жилой фонд. Это колоссальный процесс, на десятилетия», — пояснил «360» член экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Поддерживающий ремонт, по его словам, будет включать перечень работ, например, укрепление периметра балками, которые позволят зданию просуществовать в безопасном состоянии до включения в список аварийного фонда. При этом ежемесячные платежи, заверил он, не изменятся. Недостаточные средства будет выделять государство, например, через фонд ЖКХ.

«То есть с одной стороны, собственников нужно мотивировать платить взносы, чтобы проживание было для них безопасным. С другой, нужно проконтролировать, чтобы у чиновников не было возможности не признавать дома аварийными», — заключил Склянчук.