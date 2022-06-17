Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В своей речи российский лидер призвал дать больше свобод бизнесу, освободить его от давления и контроля, а также декриминализировать некоторые преступления.

Смять экономику России не получилось

Выступление Путина началось на час позже из-за хакерских атак на ресурс ПМЭФ. В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что время доказало: тезис «Россия — отсталая страна без экономики» — ложный.

В ответ на многочисленные санкции Запада и уход с отечественного рынка иностранных компаний россияне проявили сплоченность, работали собранно и ответственно. Нахрапом, с наскока смять российскую экономику не получилось, отметил Владимир Путин. Он также добавил, что в России шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию.

«Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы насчет перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись», — подчеркнул президент.

Проверки для бизнеса отменят

Российский президент предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда. По словам Владимира Путина, для такого кардинального шага есть все основания: долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. И российские власти продолжат снижать административную нагрузку.

Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку, пространство для реализации. Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике Владимир Путин президент РФ.

Путин отметил, что именно за счет частного бизнеса происходит адаптация к быстро меняющимся внешним условиям. Президент также напомнил, что в России действовал мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса, снизили плановые проверки всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса, а потом и вовсе отказались от них.

Бизнес декриминализируют

Владимир Путин также отметил, что нужно аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений. В ближайшее время будет принят законопроект по сокращению сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе возбуждения уголовных дел после полного возмещения налоговой недоимки.

Владимир Путин призвал кабинет министров и Верховный суд до 1 октября подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов. Президент также обратился к Совету безопасности и призвал разобраться в случаях, когда уголовные дела возбуждаются без достаточных оснований и используются для давления на бизнес и граждан. Также, по мнению Путина, в России можно декриминализировать работу без лицензии или аккредитации.

«Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров — например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины наших предпринимателей тут нет», — сказал президент РФ.

Время инвестировать в Россию

Глава государства также призвал бизнесменов инвестировать в создание новых отечественных предприятий, рабочих мест, развивать туристическую инфраструктуру, поддерживать школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Путин подчеркнул, что Россия обладает гигантским потенциалом.

«Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил раньше: дома — надежнее! Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов. Еще раз хочу сказать коллегам: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли!» — предупредил Владимир Путин.