Безработный снимал дома на Рублевке и держал в заложниках пенсионера. Главное о подозреваемом в убийстве Маругова

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова Александр Мавриди, как выяснило следствие, взял в заложники богатого пенсионера. Приковал его к кровати и вымогал недвижимость. Мавриди вообще жил на широкую ногу — снимал рублевскую недвижимость и менял иномарки. А еще устроился разнорабочим к бывшей жене Маругова — так он мог втереться к ней в доверие.

Пенсионер-заложник

Полицейские задержали предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова. Им оказался 49-летний москвич Александр Мавриди. Вместе с подельниками он, по версии следователей, проник на участок предпринимателя и ворвался в баню, где тот отдыхал с гражданской женой. Связав бизнесмена и его сожительницу, преступники потребовали отдать им деньги, которые хранились в доме. Женщина смогла освободиться, выпрыгнуть в окно и вызвать полицию. Приехавшие правоохранители обнаружили мертвого Маругова, застреленного из арбалета.

Оказалось, что незадолго до нападения Мавриди приобрел в магазине арбалет. А во время обыска в его квартире полицейские обнаружили прикованного к кровати наручниками пенсионера.

«[Привезли] из квартиры. Я там в первый раз в жизни…», — сказал во время беседы со следователями шокированный пенсионер. Представители СКР не исключили, что мужчине давали наркотики.

Пожилой мужчина пояснил, что Мавриди захватил его в заложники. Злоумышленник отказывался его отпускать, пока он не переоформит на него свои квартиры. Кроме заложника, в квартире находился еще один мужчина. Задержанные хранят молчание, но следователи полагают, что это тоже может быть один из убийц Маругова. Сейчас следователи проверяют, не промышлял ли Мавриди вымогательством жилья у других одиноких жителей столицы и Подмосковья.

Пытки психотропами

Пенсионера госпитализировали, пишет kр.ru. В доме Мавриди он находился три дня, до этого его держали в других квартирах. Чтобы заставить его отдать имущество, пожилого человека пытали с использованием психотропов, считают правоохранители.

«Похищенный — обеспеченный человек, он много лет работал юристом. У мужчины три квартиры в Москве, две из них он успел переписать на Мавриди. Отпустить его обещали после переоформления на Мавриди еще одной его квартиры в Испании», — пояснил источник издания в следственных органах.

В квартире Мавриди полицейские нашли и другие документы о праве собственности на недвижимость. Это, по данным собеседника издания, говорит о том, что задержанный был квартирным мошенником. Официально Мавриди числился безработным, но ни в чем себе не отказывал — арендовал дома на Рублевке, покупал дорогие иномарки и питался в дорогих ресторанах.

Знакомство с экс-супругой

Мавриди неплохо знал бывшую жену убитого — Татьяну. Ту самую, с которой долго и скандально разводился бизнесмен. Сначала переписал на нее и сына квартиру, дом и колбасный завод. А после рождения детей от сожительницы, угрожая, потребовал имущество назад. По словам источника «Интерфакса», подозреваемый в убийстве был любовником экс-супруги Маругова.

Но в беседе с «360» адвокат Татьяны наличие амурной связи опроверг. Однако возможного убийцу она в самом деле знала. Он работал у нее разнорабочим: чинил канализацию, убирал участок и так далее. Никаких странных слов или поступков женщина за ним не замечала. В теории юрист не исключил, что у Маруговой мог найтись мотив для убийства — месть, однако подчеркнул, что сильно в этом сомневается.

«Татьяна — очень открытый и разговорчивый человек, могла в беседе с техническим рабочим рассказать некоторые нюансы, касающиеся ее личной жизни, которые не являются закрытым информационным полем. <…> Я не думаю, что она ему передала какую-то конфиденциальную информацию, которая послужила бы в дальнейшем в таком громком и драматическом событии», — пояснил адвокат.

Источник kр.ru уточнил, что Мавриди познакомился с Маруговой, когда та ремонтировала дом. Мужчина пытался очаровать женщину, но та отвергла его ухаживания. «Экс-супруга предпринимателя, набожная женщина, не подпускала его близко. Ее возмущало, что Мавриди не ходит в церковь. При этом он именно от нее мог узнать о существовании особняка ее бывшего ее бывшего мужа в Подмосковье, где и было совершено убийство», — подтвердил собеседник.

Однако мотивы злоумышленника, отмечает газета, пока остаются неясными. Все говорит о том, что Мавриди мог намереваться именно убить, а не ограбить бизнесмена. И кто-то его на это навел. Нападавшие знали, что на участке нет видеонаблюдения, они ворвались в баню, а не дом, где хранились ценности. К тому же они не взяли дорогие цепочки и кольца Маругова и его сожительницы. И, наконец, дали женщине уйти, чтобы та рассказала полиции о грабеже.