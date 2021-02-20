Русский характер против суровой зимы. Как жители Сахалина отвоевали свои дома и жизни у стихии

Зима 2021 года выдалась снежной и морозной для многих стран. И если кого-то погода просто шокировала, то оказавшие в экстремальных условиях россияне проявили смекалку. Истории, где российский характер помог выжить и не впасть в уныние, собрал «360».

Климат на Дальнем Востоке разнообразный. Зима наступает здесь в конце ноября. На Камчатке и в Сахалинской области, судя по данным из открытых источников, она обычно относительно теплая и довольно короткая. Но в этом году сахалинцы уже пережили буран, причем довольно успешно.

Два дня в сугробе

В Смирныховском районе водитель автогрейдера пропал 16 февраля после того, как отправился расчищать перевал. Связи с мужчиной не было. Местные жители сначала попробовали найти его самостоятельно, но непогода не дала этого сделать. Люди обратились за помощью в МЧС.

Водителя нашли через двое суток. Его завалило снегом при сходе лавины. Сначала 39-летний Сергей Парфенов грелся в кабин. Когда кончилась солярка, разжег костер. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

Еды у россиянина с собой не было — только термос с кофе. Он не рассчитывал, что рабочий выезд настолько затянется. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

У села Бошняково в снежной ловушке оказалась машина скорой помощи — ее тоже накрыло лавиной. Машину откапывали экскаватором, внутри никого не было.

По крышу в снегу

Некоторые дома на Сахалине завалило снегом по самую крышу. Скорость ветра местами достигала 35 метров в секунду, сообщило РИА «Новости». В поселке Тымовское люди расчищали себе дорогу на улицу при помощи лопат и других подручных средств.

«Электричества нет, буран продолжается. В зале окно заметено», — поделились кадрами последствий непогоды в Instagram.

Высота сугробов достигла человеческого роста, однако в уныние никто не впал. «Мы снова боремся со стихий и пока победа за нами! Снег отступает и сдает позиции…» — писали в Сети.

На 20 февраля в Холмском, Долинском и Смирныховском районах, а также Южно-Сахалинске объявили лавинную опасность. В пресс-службе ГУ МЧС по региону напомнили, что главное правило при попадании под лавину — уберечь от снежной пыли органы дыхания.

Днем 19 февраля специалисты восстановили электроснабжение населенных пунктов на территории области.

«Силы и средства были в готовности к реагированию, поэтому, как только стали поступать сообщения об отключениях, энергетики сразу же приступили к восстановительным работам», — подчеркнули в МЧС.

Русские, писал «360», научили хитростям тех, кто ни с морозами, ни со снегопадом практически не сталкивался. В США приехавшая погостить к американской семье бабушка из России спасла домашнюю систему отопления. Женщина показала родным, как сливать воду из батарей, и навязала им свитера.