Жильцы одного из череповецких домов уже не первый год жалуются на невыносимые условия. С потолка и стен у них постоянно течет, а неизменными соседями стали плесень, грибы и гнилая штукатурка. Старая проводка время от времени шалит, а сырость увеличивает риск короткого замыкания. Управляющая компания говорит, что сделала все, что было в ее силах. В департаменте ЖКХ только разводят руками.

Домашний огород

Жители дома номер семь по Устюженской улице в Череповце годами пытаются добиться человеческих условий жизни. Сейчас в их квартирах на стенах и потолке плесень, черный грибок, в некоторых местах, по словам жителей, начали расти поганки.

Местный житель Роман рассказал «360», что в постоянной сырости и антисанитарии живут несовершеннолетние дети. Например, его соседка Наталья — многодетная мать-одиночка, которая получила жилье по договору социального найма после выпуска из детдома.

«С 2011 года мы бьемся с коммунальными службами — у нас на стенах образовалась плесень, все течет, капает, образовался грибок», — рассказала Наталья «360».

Вся проводка находится под напряжением, от стен бьет током. Также было нарушено электрооборудование, скруточки под электричеством, все стены сырые. XXI век на дворе, люди живут, дышат плесенью, спорами — и никому никакого дела нет Роман.

В туалет с зонтиком

Как сообщила «360» председатель Череповецкой городской думы Маргарита Гусева, в доме по Устюженской улице, 7, располагаются коммунальные квартиры. Общий коридор, кухня и санузел — в совместной собственности жильцов. Ответственность за их содержание они несут сами.

По словам местных жителей, они не раз обращались в управляющую компанию и ответственные инстанции, но никаких действий для улучшения условий жизни никто не предпринимал. В УК отвечали, что причиной состояния жилья может быть протечка в канализации. Ее даже устранили — теперь в прогнившем санузле с отваливающейся и заплесневевшей штукатуркой стоят новенькие пластиковые трубы. Но по ним снаружи продолжает течь и капать вода.

«Ремонтные работы прекращены — и вот, пожалуйста, результат. В туалет, как и раньше на протяжении многих лет, можно идти с зонтиком. Куда дальше обращаться?» — возмущена Наталья.

«Обращений не было»

Пресс-секретарь департамента ЖКХ Череповца Юлия Бочкарева заявила, что в последнее время от квартиры номер один, фото из которой получил «360», жалоб не поступало.

«Были обращения из квартиры ниже о том, что их топит, но это было в прошлом году. Тогда уже делали ремонт этого участка канализации. Участок канализации меняли, часть стояка в этой квартире меняли в прошлом году», — объяснила Бочкарева.

Однако проблему все же обнаружили этажом выше — именно оттуда топят Наталью и Романа. В это помещение долго не могли получить доступ, добавила Бочкарева, но когда все же попали внутрь, обнаружили протечки гофры унитаза и смесителя. Почему страдает такая большая площадь — несколько квартир, — ответить никто не может.

«В общем, что касается протечки, обнаружено в собственности жильцов. Претензию управляющая компания направила, должны все устранить. Дается порядка месяца, чтобы выполнить ремонт, закупить оборудование», — заявила Бочкарева.

Вот только в таком состоянии ситуация остается уже больше недели, а подвижек все еще нет.

Пресс-секретарь МУП «Теплоэнергия» Ольга Сторожева добавила, что до сих пор жильцы так и не отреагировали на предписание устранить неполадки в квартире. А Наталье и Роману, а также другим пострадавшим жильцам предлагают обратиться в суд с иском против топившего их соседа, чтобы получить от него материальную компенсацию.

«Собственники первой квартиры могут тоже взять у нас это уведомление соседям и обратиться с ним в суд и взыскать с них материальный ущерб. <…> Если бы это была наша зона ответственности, мы бы предпринимали попытки получить доступ в квартиру и поменять, что мы уже сделали в части квартир этого дома. Потому что дом старый, это бывшее общежитие. Соответственно, коммуникации не менялись очень давно — порядка 48 лет», — подытожила Сторожева.

Бюрократические проволочки

Причем УК уже готова самостоятельно заменить оборудование у жильцов, а после просто выставить им счет. Но попасть в квартиру, где подозревают протечку, просто не могут. К тому же, по словам Сторожевой, дому отчаянно нужен капитальный ремонт, за который отвечает региональный оператор, а не УК. В департамент ЖКХ даже подали заявку на перенос сроков капитального ремонта в конкретном доме на ближайшее время, но денег на это может не хватить.

Платежи в этих домах собираются очень плохо, но за счет текущих платежей и ежемесячного обслуживания дома нам капитальный ремонт не сделать Ольга Сторожева.

«У них всего 16 тысяч, они плохо собирают платежи, да и не предназначены текущие платежи на капремонты», — объяснила она.

В части квартир УК, по словам Сторожевой, уже провела частичную замену коммуникаций, не дожидаясь ответа департамента ЖКХ о капитальном ремонте.

«Пока ходатайство дойдет, пойдет ли навстречу региональный оператор, изменит ли он на более ранние сроки ремонт — мы тоже ждать не можем, потому что понимаем, что люди страдают от плохого состояния общедомовых коммуникаций», — заключила она.